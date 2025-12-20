Abogada de Julia Chuñil acusa a Fiscalía de graves problemas de diligencia: “Investigación fragmentada y sin coordinación”

Abogada Karina Riquelme acusa a Fiscalía de Los Ríos por investigación fragmentada y sin transparencia en caso de desaparición de Julia Chuñil

Difunden declaraciones de la abogada de la familia, Karina Riquelme, quien expone falta de coordinación, ausencias injustificadas y falta de diligencias. La familia exige verdad y responsabilidad institucional..

A doce meses de la desaparición de Julia Chuñil, su familia sostuvo una reunión presencial con representantes de la Fiscalía de Los Ríos, instancia que –según denuncia pública difundida por Ecoceanos– dejó al descubierto graves problemas en la investigación. La información, recogida en un audio con declaraciones de la abogada querellante Karina Riquelme, fue compartida por la organización para visibilizar lo que califican como un actuar fragmentado y opaco de la justicia.

Durante la cita, en la que participaron los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza, se informó sobre las líneas de investigación en curso. Sin embargo, la abogada señaló que la Fiscal Regional a cargo de una de esas líneas, Tatiana Esquivel, no asistió a la reunión. Más crítico aún, según el relato difundido por Ecoceanos y replicado por Defendamos Patagonia, nadie en la sala pudo informar sobre los avances de su labor, evidenciando una falta total de coordinación interna.

Ver publicación original con declaraciones de la abogada Karina Riquelme (Fuente: Ecoceanos y Defendamos Patagonia)

“Esta situación demuestra una investigación fragmentada, sin coordinación y sin la transparencia mínima hacia las víctimas”, se afirma en la publicación de la organización.

Riquelme también denunció, ante la plataforma de Ecoceanos, que los fiscales regionales Carlos Babamondes y Jaime Caifil habrían afirmado ante tribunales la existencia de evidencias que no eran reales, las que además fueron filtradas a la prensa. Aunque existe una causa por esta filtración, la Fiscalía Regional no ha entregado explicaciones, las que nuevamente quedaron pendientes tras la ausencia de sus responsables en la reunión.

A estos hechos se suman errores iniciales en la investigación, hoy irreparables, como la tardía solicitud –recién en septiembre de 2025– de las imágenes de cámaras de seguridad del sector, registros que ya han sido eliminados.