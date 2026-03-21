Álvaro Ramis advierte «consecuencias nefastas» tras recortes de Kast a la educación pública

El pasado 18 de marzo se estrenó un nuevo capítulo de Sentido Común. En esta ocasión, el director de El Ciudadano, Javier Pineda, conversó con Álvaro Ramis, actual rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano y presidente del Centro de Estudios de Políticas Públicas, Territorio y Comunidad.

La educación representa un desafío crítico para el gobierno de José Kast, caracterizado por una gestión que prioriza la libertad de mercado y el ajuste fiscal por sobre políticas públicas concretas. A esto se suma una falta de trayectoria en su equipo ministerial, la ausencia de soluciones para la deserción escolar y una postura confrontacional hacia los gremios docentes y de educación inicial.

El enfoque gubernamental —basado en recortes presupuestarios, limitaciones a la gratuidad y el retorno a la selección escolar— carece de propuestas técnicas reales, centrándose más en una carga ideológica que en mejorar el rendimiento o la infraestructura del sistema educativo público.

En entrevista para El Ciudadano, Álvaro Ramis, conversó sobre los primeros días de gobierno y algunas de las políticas públicas ya anunciadas. Al respecto, Ramis declaró que le causa extrañeza que el gobierno haya asumido una línea base para recortar financieramente al Estado en un 3% de forma pareja en todas las reparticiones y ministerios.

Ramis explicó que junto a salud y vivienda, el ministerio de educación es uno de los más impactados por esta medida que según sus palabras, “no tienen ninguna fundamentación técnica”.

“¿Cuál es el criterio para recortar un 3% en las políticas públicas del país? Yo creo que son elementos que no se tienen en consideración y los efectos todavía yo creo que no se logran cuantificar, ni menos dimensionar, porque tienen consecuencias enormes en todo: En la dotación docente, sobre el efecto que tiene que ver sobre calidad de infraestructura, sobre todo tipo de procedimientos administrativos, sobre la administración de los cambios que se deben hacer por ley en el sistema educacional, sobre la calidad. En definitiva, este recorte arbitrario absolutamente hecho bajo una discrecionalidad absoluta, va a tener consecuencias nefastas para la educación en su conjunto”, agregó Ramis.

Respecto al endurecimiento de los cobros del CAE, Ramis cuestionó la intención del gobierno de aplicar medidas «draconianas» que ignoran la situación laboral de los deudores. Asimismo, advirtió un error en los anuncios presidenciales sobre la publicación de morosos, aclarando que, por ley, las deudas del CAE no pueden figurar en el boletín comercial desde 2021.

Además, Álvaro Ramis cuestionó que mientras figuras previas como el exministro Bitar, han reconocido las fallas del CAE con el fin de buscar soluciones, el gobierno actual busca mantener el sistema de forma acrítica, ignorando sus efectos negativos históricos.

Asimismo, cuestionó la propuesta de eliminar el acceso a la gratuidad para futuros estudiantes mayores de 30 años, aunque aclaró que quienes ya poseen el beneficio no lo pueden perder. Además, señaló que la propuesta carece de un análisis de impacto real y de racionalidad técnica, indicando que la medida es financieramente irrelevante para el Estado, pero sumamente grave en términos de limitar el derecho a la educación de las personas.

Ante la pregunta de si el Ministerio de Hacienda podría presionar para bajar el monto que el Estado paga por cada alumno en gratuidad, Ramis explicó que actualmente existe un mecanismo legal complejo y que este proceso no depende de un solo actor, sino que involucra a comisiones y al Congreso, lo que otorga cierta estabilidad institucional frente a decisiones arbitrarias.

Ramis, señaló que actualmente el debate se centra en que los aranceles regulados ya son insuficientes para cubrir el costo real de las carreras y que esto provoca un déficit en las universidades.

Por lo tanto, para Ramis, es poco probable que el gobierno de Kast impulse una baja en los aranceles, ya que esto dividiría a su propio sector. Muchas universidades privadas ligadas a la derecha también se verían perjudicadas financieramente y, por el contrario, presionan para que el Estado aumente esos pagos, no que los reduzca.

Respecto a los primeros días de gobierno, Álvaro Ramis declaró que los anuncios de Kast son como un “torbellino” de medidas desconcertantes y discrecionales. Bajo su punto de vista, no existe una voluntad de construir nuevas políticas, sino de destruir la institucionalidad ambiental, social y migratoria desarrollada en las últimas dos décadas. Además, destacó que esta regulación no es obra de un solo sector, sino el resultado de un largo proceso de institucionalización que abarca desde los gobiernos de Bachelet y Piñera hasta el de Boric.

Por otro lado, Ramis se refirió a la crítica del gobierno a la “permisología”, lo cual definió como un eslogan comunicativo utilizado por la derecha con el fin de desprestigiar las regulaciones actuales. Para Álvaro, el objetivo de atacar la supuesta «permisología» es desmontar los controles sobre el sector financiero y diversas industrias.

Ramis expresó su temor respecto a eliminar estas herramientas legales, ya que, el país podría regresar a un escenario de inversión totalmente desregulada similar al de inicios de los 2000, permitiendo malas prácticas y abusos por parte de sectores que quedarían sin fiscalización real.

Por último, para Ramis, la oposición está divida en cuatro bloques: la ultraderecha con Kaiser, el populismo neoliberal con Parisi, el antiguo oficialismo con el Socialismo Democrático, el Frente Amplio y el PC y un emergente sector social-territorial compuesto por alcaldes independientes y gobernadores como Rodrigo Mundaca.

En esa línea, Ramis señaló que es positivo que en la oposición se marquen distinciones, ya que esto permite a la ciudadanía identificar diferentes prioridades y criterios políticos, a diferencia de cuando se es gobierno, donde las diferencias suelen matizarse.

“Cuando se es gobierno lo más o menos las diferencias tienen que quedar apartadas, pero cuando se es oposición se pueden perfilar ciertas distinciones que son buenas para que la gente vea que no todos los actores políticos tienen los mismos criterios y pueda perfilar mejor también sus prioridades”.

Ramis concluyó que, más allá de las diferencias comunicacionales, la oposición fracasará si no logra disciplina parlamentaria. Sin una articulación coherente que asegure mayorías y quórums, no podrán detener ni administrar eficazmente las reformas del Ejecutivo.

A continuación puedes revisar la entrevista completa a Álvaro Ramis: