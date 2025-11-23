Coordinadora 8M convocó a una asamblea feminista antifascista ante avance de la ultraderecha y para organizar campaña de apoyo a Jara

La Coordinadora 8M convocó a una asamblea feminista antifascista para este sábado 22 de noviembre, a las 10:30 horas, en el Parque del Estadio Nacional. El encuentro buscaba discutir y organizar respuestas frente al avance del fascismo en el país y en la cual se reunieron más de 250 mujeres, disidencias y niñeces.

En la publicación donde se invita a participar de la instancia, la coordinadora señaló que:

“En todo el mundo, los gobiernos de ultraderecha solo han traído pobreza y muerte envueltos en falsas promesas de seguridad. Una política orquestada por los que más tienen, para enfrentar a pobres contra pobres. Kast encarna ese retroceso en derechos. La amenaza autoritaria es aún mayor para los derechos de mujeres, niñas, diversidades sexuales y de género. El corazón de su proyecto es llevarnos al silencio, al miedo y al clóset”.

La coordinadora declaró que ya hemos visto el fascismo en Brasil con Bolsonaro, Argentina con Milei y Estados Unidos con Trump y que los gobiernos de ultraderecha suponen represión, hambre, guerra y negacionismo.

“Tenemos un balance crítico de este gobierno y de su responsabilidad en el avance del fascismo. Sin embargo, no nos perdemos. Es indispensable hacer todo lo que podamos para asegurar el triunfo de Jeannette Jara y pelearle cada voto a la ultraderecha. Pero ante todo, llamamos a organizarnos para enfrentar lo que viene juntas y sin soltarnos”, señalaron.

En esa línea la coordinadora indicó que frente al miedo sembrado y los retrocesos que implica el fascimo, debemos organizarnos, “porque lo que está en juego no es una elección: somos nosotras, nuestras vidas y el porvenir”.

Además, desde la organización hicieron un llamado a votar por la candidata Jeannette Jara y a organizarse para defender los derechos ya conquistados e impedir que el “negacionismo empobrecedor” gobierne en nuestro país. También llamaron a replicar la asamblea en otros territorios de Chile.

Asimismo, la coordinadora convocó a una marcha este martes 25 de noviembre en el Cerro Huelen de Santiago a las 18:30 hrs, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres:

«Este 25 de noviembre debemos ser miles en las calles, en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Es tarea de todas ser la fuerza que impida el avance del fascismo y que siga empujando la posibilidad de una vida sin violencia machista», señalaba la invitación.

Finalizada la asamblea, en sus redes sociales señalaron que «Estar juntas reafirma algo importante: no estamos solas y somos muchas. Desde esa fuerza colectiva decidimos activar la campaña por Jara y movernos unidas para enfrentar el avance de la ultraderecha».