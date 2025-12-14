Comando de Jara ingresa denuncia ante SERVEL contra Lipigas por “clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”

Denuncian a Lipigas ante SERVEL
A través de un comunicado, el Comando de Jeannette Jara señaló: “Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral. Consideramos que este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”.
También indicó: “Por estos motivos, hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley. Instamos también a que la empresa se pronuncie a la brevedad sobre la situación”.
El Comando de la candidata Pacto Unidad por Chile, también afirmó: “Este tipo de acciones podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.
Finalmente, señaló: “Por último, hacemos un llamado a todas las personas que hayan recibido este tipo de mensajes a denunciarlos ante el SERVEL en www.servel.cl/denuncias/ para resguardar la transparencia del proceso electoral y cuidar entre todos y todas la democracia en Chile”.
El pronunciamiento del Comando fue publicado por la propia candidata en X:
Los hechos fueron ampliamente comentados en redes sociales. Aquí algunas publicaciones:
@RobertoMerken: “Miles de personas están denunciando a LIPIGAS por enviar mensajes a favor de Kast”.
@TheComicManiac “Lipigas me mandó una notificación fascista, xenófoba e inapropiada. ¿Por qué una compañía de gas está usando sus canales para discriminar y promover discursos de odio?”
@hernan_sr: “Lipigas envío publicidad apoyando a Kast a través de un mensaje a miles de chilenos”.