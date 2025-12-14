Comando de Jara ingresa denuncia ante SERVEL contra Lipigas por “clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”

“Este tipo de acciones podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.

Comando de Jara ingresa denuncia ante SERVEL contra Lipigas por “clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Denuncian a Lipigas ante SERVEL

A través de un comunicado, el Comando de Jeannette Jara señaló: “Hemos recibido graves antecedentes sobre presuntos mensajes enviados a clientes por parte de la empresa Lipigas que llaman explícitamente a votar por José Antonio Kast, una vez finalizado el período legal de propaganda electoral. Consideramos que este tipo de intervenciones constituyen una clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”.

También indicó: “Por estos motivos, hemos ingresado una denuncia formal ante el Servicio Electoral (Servel), para que se adopten todas las medidas correspondientes conforme a la ley. Instamos también a que la empresa se pronuncie a la brevedad sobre la situación”.

El Comando de la candidata Pacto Unidad por Chile, también afirmó: “Este tipo de acciones podría constituir un abuso en el uso de los datos personales que las personas entregaron voluntariamente a la empresa para fines comerciales, y no para la difusión de mensajes políticos o electorales”.

Finalmente, señaló: “Por último, hacemos un llamado a todas las personas que hayan recibido este tipo de mensajes a denunciarlos ante el SERVEL en www.servel.cl/denuncias/ para resguardar la transparencia del proceso electoral y cuidar entre todos y todas la democracia en Chile”.

El pronunciamiento del Comando fue publicado por la propia candidata en X:

Los hechos fueron ampliamente comentados en redes sociales. Aquí algunas publicaciones:

@RobertoMerken: “Miles de personas están denunciando a LIPIGAS por enviar mensajes a favor de Kast”.

@TheComicManiac “Lipigas me mandó una notificación fascista, xenófoba e inapropiada. ¿Por qué una compañía de gas está usando sus canales para discriminar y promover discursos de odio?”

@hernan_sr: “Lipigas envío publicidad apoyando a Kast a través de un mensaje a miles de chilenos”.

Relacionados

Seguel Alfredo

Buscan ser la campaña de los pequeños aportantes: más de 700 personas ya aportaron a la campaña de Jeannette Jara

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Nueva Zelanda enciende la chispa electoral de Chile: Comienza el balotaje presidencial 2025 con sufragio en el exterior

Hace 19 horas
Seguel Alfredo

Especial Elecciones 2025: Pormenores tras los resultados

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Elecciones 2025: Primeros resultados  en el extranjero dan amplia ventaja a Jeannette Jara en diversos países

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Jeannette Jara’s Campaign Aims to Lead on Small Donors: More Than 700 People Have Already Contributed

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

2025 Elections: Initial Overseas Results Show Jeannette Jara Leading in Multiple Countries

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Voto chileno en el exterior: Jeannette Jara consolida amplia ventaja sobre Kast en países de Asia y Oceanía

Hace 2 horas
Seguel Alfredo

Jeannette Jara desde Aysén: "Mi rol como candidata es tratar de dar respuesta a las urgencias de los chilenos y chilenas"

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Jara lidera la presidencial sin superar el 30% y apuesta a crecer sumando propuestas de Matthei, Parisi, ME-O y Artés

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano