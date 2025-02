Concejalas mujeres respaldan posible candidatura de Senadora Campillai a Presidenta de Chile

Concejalas independientes de la Región Metropolitana dan su respaldo a la Senadora Campillai como candidata a la presidencia de Chile.

Si bien Campillai no ha hecho pública su intención de ir a la carrera presidencial, aumenta la presión del mundo independiente por definir su futuro.

Se acerca marzo y los partidos políticos ya comienzan a afinar los detalles para definir los nombres que irán a la carrera presidencial, algunos con candidatos definidos, como Evelyn Matthei por parte de RN y la UDI, mientras que el oficialismo aún espera la respuesta de Michelle Bachelet.

En este escenario, desde el mundo independiente ha surgido la propuesta de postular a la senadora Fabiola Campillai como abanderada presidencial de la izquierda no oficialista.

Los primeros en solicitar su nombramiento fueron las organizaciones de derechos humanos, a las que ahora se suman un grupo de concejales y exconcejales de Lo Espejo, La Florida, Pudahuel e Independencia.

Una de ellas es Francisca Ganga, concejala por Lo Espejo desde 2021 y activista feminista, quien destacó el trabajo de la senadora en la comuna y el porqué de su respaldo a Senadora Campillai presidenta.

“Organizó cabildos en plazas públicas, explicó proyectos de ley en lenguaje simple y recogió demandas para impulsar iniciativas como la reparación integral a víctimas de violencia estatal”, señaló Ganga.

Además, descartó que Campillai “sea una senadora de escritorio, más bien es nuestra voz en el Congreso”.

Otra de las firmantes es Javiera Soto, concejala de Pudahuel, quien ha coincidido con la senadora en actos oficiales, como el cambio de concejo municipal de diciembre pasado.

Respecto a la figura de la parlamentaria, Soto destacó “el trabajo incansable de la senadora Campillai y su compromiso con las demandas del pueblo, que han sido claros a lo largo de su carrera”.

“El hecho de que una mujer como la senadora esté posicionándose como una opción política de izquierda es fundamental. No solo porque representa una nueva forma de hacer política, sino también porque abre puertas a una visión inclusiva, transformadora y profundamente comprometida con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Su candidatura sería un paso hacia la construcción de un Chile más justo y equitativo”, añadió la concejala.

Además, exautoridades locales también se han pronunciado a favor de la idea de postular a Fabiola Campillai como candidata a La Moneda. Entre ellas están las exconcejalas Verónica Miranda, de La Florida, y Jennifer Pérez, de Independencia.

Ambas coinciden en que la figura de la senadora Campillai representa “la voluntad de las demandas populares en el Congreso”, además de destacar su trabajo en terreno.

“Fabiola no solo legisla, sino que fiscaliza y acompaña demandas sociales que surgen de distintos barrios y sectores. Es una líder que no teme confrontar a los poderes fácticos, porque entiende que la política se hace en el barrio, en la calle, no solo en salones donde le toca discutir con la élite. Por eso le pedimos que dé el paso, porque Chile necesita una presidenta que gobierne con fuerza y humildad, priorizando las demandas sociales que ella muy bien conoce, afirmó Miranda.

Por su parte, la exconcejala Jennifer Pérez, en línea con Miranda, confía en el trabajo que ha realizado Campillai en el Senado y lo que puede lograr si llega a la presidencia.

“La senadora ha roto esquemas al centrar su agenda en poblaciones. Fabiola demuestra que la discapacidad y venir de la periferia no limitan el liderazgo. Su historia de resiliencia inspira a miles, y por eso debe ser candidata, para que el Palacio de La Moneda refleje la diversidad de Chile”, sostuvo Pérez.

