Mientras Estados Unidos e Israel justifican su escalada militar contra Irán con el argumento de impedir que Teherán desarrolle armas nucleares, los informes de inteligencia y organismos especializados señalan una realidad incómoda: no existe evidencia concluyente de que Irán haya decidido construir la bomba, mientras que Israel posee un arsenal nuclear maduro de aproximadamente 90 ojivas, opera al margen del Tratado de No Proliferación y nunca ha permitido inspecciones internacionales .

LA FALSEDAD DE LA «AMENAZA INMINENTE» IRANÍ

El pasado 28 de febrero, el presidente Donald Trump justificó los ataques coordinados con Israel contra Irán con una declaración contundente: «Garantizaremos que Irán no tendrá un arma nuclear. Siempre fue la política de Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca podrá tener un arma nuclear» .

Sin embargo, esta justificación choca con los hechos verificables:

Irán es signatario del TNP

A diferencia de Israel, Irán firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y, técnicamente, está obligado a no producir armas nucleares. Sus instalaciones de enriquecimiento en Natanz y Fordow están bajo monitoreo parcial de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) .

El profesor Reginaldo Nasser, especialista en Oriente Medio de la PUC-SP, cuestiona abiertamente la justificación occidental: «Si el programa de Irán hubiera alcanzado ese nivel de desarrollo, aún así necesitarían misiles suficientes para hacer el lanzamiento» .

El umbral del 90%

Es cierto que Irán ha enriquecido uranio hasta niveles del 60-84%, acercándose al 90% considerado «grado militar». Pero los expertos matizan: enriquecer no es lo mismo que armar. No hay evidencia pública de que Teherán haya tomado la decisión política de ensamblar un dispositivo nuclear ni de que haya realizado pruebas .

El analista internacional Uriã Fancelli señala que el verdadero temor israelí no es la bomba, sino el programa de misiles balísticos iraní: «Irán tiene hoy la capacidad de construir unos 300 nuevos misiles por mes. Existe el temor de que con el tiempo esa cifra aumente hasta llegar a 10.000 o 12.000, lo que permitiría a Irán causar un gran daño a Israel» .

La lección de Libia

El análisis del especialista John Erath, citado por medios internacionales, advierte sobre el efecto contraproducente de los ataques: «Es muy probable que Irán decida que necesita capacidades nucleares mayores para disuadir este tipo de ataques. Estamos en un camino extremadamente peligroso» .

La historia reciente refuerza esta lógica: Libia renunció voluntariamente a su programa nuclear en 2003 bajo presión internacional. Años después, Muamar Gadafi fue derrocado y asesinado. «La lección no pasó desapercibida en Teherán», señalan los analistas .

ISRAEL: 90 OJIVAS EN LA MÁS ABSOLUTA OPACIDAD

Mientras la comunidad internacional debate si Irán podría tener un arma nuclear en el futuro, Israel ya tiene un arsenal consolidado desde hace décadas.

Las cifras concretas

País Estatus TNP Arsenal estimado Inspecciones OIEA Sanciones Israel No firmante ~90 ojivas No Ninguna Irán Firmante 0 (programa en desarrollo) Sí (parcial) Masivas

El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) y diversas fuentes de inteligencia occidental coinciden en que Israel posee aproximadamente 90 ojivas nucleares, aunque algunas estimaciones oscilan entre 80 y 400, dada la política de «ambigüedad nuclear» .

Capacidades de entrega probadas

Israel dispone de una tríada nuclear completa:

Vectores terrestres: Misiles Jericho III (alcance 4.000-6.000 km) y el probable Jericho IV en desarrollo .

Misiles Jericho III (alcance 4.000-6.000 km) y el probable Jericho IV en desarrollo . Vectores marítimos: Submarinos clase Dolphin con misiles de crucero Popeye Turbo (alcance 1.500 km) .

Submarinos clase Dolphin con misiles de crucero Popeye Turbo (alcance 1.500 km) . Vectores aéreos: Escuadrones de F-15I, F-16I y F-35I Adir certificados o certificables para armas nucleares .

El centro nuclear de Dimona

El reactor de Dimona, construido en los años 50 con ayuda francesa, constituye el corazón del programa nuclear israelí. Funciona desde entonces sin supervisión internacional .

El caso del técnico Mordechai Vanunu, que reveló los secretos de Dimona en 1986 y fue condenado a 18 años de prisión, demuestra la obsesión de Israel por mantener su programa en la sombra .

EL SILENCIO CÓMPLICE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El veto protector

Estados Unidos ha blindado sistemáticamente a Israel en los organismos internacionales. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad con derecho a veto, Washington ha impedido cualquier resolución que cuestione el arsenal israelí o exija su desmantelamiento .

La hipocresía de las potencias occidentales

Mientras Francia, Reino Unido y Alemania se alinean con las posiciones de Trump y Netanyahu contra Irán, sus propios arsenales (Francia con 290 ojivas, Reino Unido con 225) permanecen fuera del debate público .

El análisis del Center for Non-Proliferation Prevention es revelador: «La ambigüedad nuclear israelí es un obstáculo principal para la creación de una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Medio» .

Las propias palabras de Irán

En febrero de 2026, el canciller iraní aprovechó una conferencia de desarme de la ONU para denunciar la situación: «Los estados con armas nucleares deben cesar de inmediato sus planes de invertir más en modernizarlas y extender su vida útil». Y sobre Israel: «Plantea una amenaza seria y continuada a la seguridad de los países vecinos» .

LA GUERRA NO ES POR LA NO PROLIFERACIÓN

Los hechos apuntan a una conclusión incómoda pero inevitable:

Israel posee un arsenal nuclear consolidado de unas 90 ojivas, con vectores de entrega probados y capacidades de segunda generación, todo ello al margen del TNP . Irán no tiene armas nucleares, aunque su programa de enriquecimiento avanza. Es signatario del TNP y sus instalaciones están sujetas a inspección, siquiera parcial . El trato diferencial es abrumador: cero sanciones para Israel, asfixia económica para Irán . Los ataques actuales no buscan la no proliferación, sino el debilitamiento geopolítico de Irán y, posiblemente, un cambio de régimen .

Como señala el analista rumano Ana-Maria Păcuraru: «Si realmente se tratara de no proliferación, Israel sería el primer tema de discusión, no Irán. La razón real no es la proliferación nuclear en sí, sino quién posee las armas» .

Mientras las potencias occidentales continúan su escalada bélica, la pregunta que late en el subsuelo del debate es incómoda: ¿cuántas décadas más de silencio cómplice serán necesarias para admitir que el único obstáculo para un Oriente Medio libre de armas nucleares no es Teherán, sino la combinación del arsenal israelí y el paraguas protector de Washington?

