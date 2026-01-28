EEUU: Legisladores piden salida de Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem por asesinatos del ICE en Mineápolis

Tras el asesinato a balazos del enfermero estadounidense Alex Pretti en Minéapolis por parte de agentes del ICE (policía de migración), varios legisladores -republicanos y demócratas- han exigido la salida de la Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem.

Uno de los primeros en expresar su opinión fue el senador republicano Thom Tillis, quien dijo que no confiaba en la funcionaria y aseguró que Noem «debería irse».

En la misma línea, la senadora -también republicana- Lisa Murkowski afirmó que «es hora de que Noem renuncie (…) Creo que el presidente necesita considerar a quién tiene en el cargo de secretaria de Seguridad Nacional», dijo la legisladora.

«Debe rendir cuentas por el caos y algunas de las tragedias que hemos visto», insistió la senadora Murkowski.

Desde la oposición, en tanto, el líder de los Demócratas en la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries, opinó que «Donald Trump debe despedir a Kristi Noem inmediatamente», advirtiendo que, en caso contrario, iniciarán un proceso de impeachment contra ella en la Cámara.

«Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil», advirtió Jeffries.

Ya hay un ‘impeachment’ en curso

Tras el asesinato de la joven Renee Good, la congresista de Illinois, Robin Kelly, presentó formalmente una resolución de ‘impeachment’ contra Kristi Noem el 14 de enero, la cual a la fecha ha sido firmada por más de 160 de los 213 legisladores demócratas -opositores a Trump- en la Cámara Baja de EEUU.

Para que este juicio político prospere se requiere, primero, una mayoría simple en la Cámara de Representantes, lo que significa que al menos tres congresistas republicanos deberían votar junto a los demócratas.

En caso que avance, debe ser revisada por el Senado, que como se sabe está dominado por el Partido Republicano, necesitándose además una mayoría calificada de dos tercios para destituir formalmente a la cuestionada funcionaria.

Donald Trump must fire Kristi Noem immediately.



Or Democrats will initiate impeachment proceedings against her in the House.



We can do this the easy way or the hard way. pic.twitter.com/8ul9jytx1h — Hakeem Jeffries (@RepJeffries) January 27, 2026

Seguiremos informando.