EEUU: Legisladores piden salida de Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem por asesinatos del ICE en Mineápolis

Tras el asesinato de la joven Renee Good, la congresista de Illinois, Robin Kelly, presentó formalmente una resolución de 'impeachment' contra Kristi Noem el 14 de enero, la cual ya ha sido firmada por más de 160 de los 213 legisladores demócratas -opositores a Trump- en la Cámara Baja de EEUU. Ahora, con el crimen del enfermero Alex Pretti, la presión hacia la cuestionada funcionaria aumentó.

EEUU: Legisladores piden salida de Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem por asesinatos del ICE en Mineápolis
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras el asesinato a balazos del enfermero estadounidense Alex Pretti en Minéapolis por parte de agentes del ICE (policía de migración), varios legisladores -republicanos y demócratas- han exigido la salida de la Secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem.

Uno de los primeros en expresar su opinión fue el senador republicano Thom Tillis, quien dijo que no confiaba en la funcionaria y aseguró que Noem «debería irse».

En la misma línea, la senadora -también republicana- Lisa Murkowski afirmó que «es hora de que Noem renuncie (…) Creo que el presidente necesita considerar a quién tiene en el cargo de secretaria de Seguridad Nacional», dijo la legisladora.

«Debe rendir cuentas por el caos y algunas de las tragedias que hemos visto», insistió la senadora Murkowski.

Desde la oposición, en tanto, el líder de los Demócratas en la Cámara de Representantes de EEUU, Hakeem Jeffries, opinó que «Donald Trump debe despedir a Kristi Noem inmediatamente», advirtiendo que, en caso contrario, iniciarán un proceso de impeachment contra ella en la Cámara.

«Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil», advirtió Jeffries.

Ya hay un ‘impeachment’ en curso

Tras el asesinato de la joven Renee Good, la congresista de Illinois, Robin Kelly, presentó formalmente una resolución de ‘impeachment’ contra Kristi Noem el 14 de enero, la cual a la fecha ha sido firmada por más de 160 de los 213 legisladores demócratas -opositores a Trump- en la Cámara Baja de EEUU.

Para que este juicio político prospere se requiere, primero, una mayoría simple en la Cámara de Representantes, lo que significa que al menos tres congresistas republicanos deberían votar junto a los demócratas.

En caso que avance, debe ser revisada por el Senado, que como se sabe está dominado por el Partido Republicano, necesitándose además una mayoría calificada de dos tercios para destituir formalmente a la cuestionada funcionaria.

Seguiremos informando.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

El Ciudadano

"Es un ataque contra todos nosotros": Alcalde de Nueva York condenó asesinato a tiros de joven madre cometido por agentes del ICE de Trump en Minneapolis

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Video de testigo desarma relato de “terrorismo doméstico” tras asesinato de mujer en operativo migratorio del gobierno de Trump

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Trump ofrece hasta 2.600 dólares a migrantes para que salgan voluntariamente de EE.UU.

Hace 5 días
El Ciudadano

"It’s an Attack on All of Us": New York Mayor Condemns Shooting Death of Young Mother by Trump-era ICE Agents in Minneapolis

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Armando Fernández, exagente DINA que participó en crimen de exCanciller de Allende en EE.UU., figura en lista “Lo peor de lo peor” de detenidos por el ICE

Hace 1 día
El Ciudadano

Trump Offers Up to $2,600 to Encourage Voluntary Departure of Undocumented Migrants from the U.S.

Hace 5 días
El Ciudadano

Witness Video Challenges Official Narrative of 'Domestic Terrorism' After Woman Shot During Trump Administration Immigration Operation

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Vecinos de Minneapolis enfrentan a agentes del ICE de Trump que agredían y arrastraban a una mujer para detenerla

Hace 1 mes
El Ciudadano

Revés para Trump: Senado de EE.UU. avanza resolución para impedir nuevas acciones militares en Venezuela sin aval del Congreso

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano