El tío de Donald Trump que evaluó los documentos incautados de Nikola Tesla tras su muerte

Tras la muerte de Nikola Tesla, sería John G. Trump, tío del futuro presidente estadounidense Donald Trump, el encargado de revisar los documentos del revolucionario científico. La relación entre el tío de Donald Trump John George Trump y Nikola Tesla ha sido motivo de curiosidad y especulación desde entonces.

En enero de 1943, mientras el mundo estaba en guerra y Estados Unidos vigilaba con celo cualquier avance tecnológico que pudiera alterar el equilibrio militar, murió en Nueva York uno de los inventores más enigmáticos del siglo XX: Nikola Tesla. Pocas horas después, agentes federales ingresaron a su habitación en el Hotel New Yorker y confiscaron sus pertenencias técnicas como documentos declarados como clasificados.

Quien sería llamado a evaluar aquellos papeles fue el ingeniero eléctrico, John G. Trump, tío del futuro presidente estadounidense Donald Trump. Ésta es la historia.

Por Bruno Sommer

Un científico del MIT especializado en alto voltaje

John George Trump (1907–1985) fue profesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde desarrolló una sólida carrera en ingeniería eléctrica. Su especialidad era el alto voltaje, los generadores eléctricos y tecnologías asociadas a la radiación.

Durante la Segunda Guerra Mundial participó en investigaciones vinculadas al radar y a aplicaciones médicas de rayos X, campos estratégicos para la defensa estadounidense. Lejos del perfil político o empresarial que caracterizaría décadas después a su controversial sobrino, Trump pertenecía al mundo académico y científico, con reputación técnica reconocida.

A la muerte de Tesla, Trump recibió la tarea de analizar los documentos científicos para determinar si contenían desarrollos prácticos de valor estratégico y militar. En la época se hablaba en la prensa sensacionalista de que Tesla estaba a punto de desarrollar el «Rayo de la Muerte».

Tras examinar el material, elaboró un informe en el que concluyó principalmente que, no existían dispositivos funcionales listos para su aplicación militar entre sus documentos y que muchas de las ideas eran teóricas o especulativas, agregando que finalmente no había evidencia de un arma operativa como la descrita por Tesla en entrevistas a medios de comunicación de la época.

Su evaluación fue determinante para la historia, el gobierno consideró que los papeles no representaban una amenaza inmediata para la seguridad nacional. Al menos esa fue la versión oficial.

La Office of Alien Property: control en tiempos de guerra

La incautación de los documentos de Tesla fue gestionada por la Office of Alien Property Custodian (OAPC), una agencia federal creada durante la Primera Guerra Mundial y reactivada en la Segunda.

La función de esta oficina era, controlar bienes de ciudadanos considerados “extranjeros enemigos”, administrar propiedades y activos que pudieran representar riesgo estratégico, evitar que tecnologías sensibles cayeran en manos enemigas, entre otras.

Aunque Tesla había vivido durante décadas en Estados Unidos y se había nacionalizado ciudadano estadounidense en 1891, su origen serbio y el contexto bélico llevaron a las autoridades a actuar con cautela siguiendo sus pasos.

La OAPC recopiló los documentos, tras su muerte, los clasificó y solicitó la evaluación técnica de John G. Trump antes de decidir el destino de la documentación.

El informe del tío de Donald Trump

Oficina Federal de Investigaciones

Departamento de Justicia de los Estados Unidos

Washington, D.C.

11 de enero de 1943

MEMORANDO PARA EL SR. LADD

ASUNTO: NIKOLA TESLA

FALLECIDO – 7 DE ENERO DE 1943

La Oficina del Custodio de Propiedad Extranjera informó que Nikola Tesla, inventor, falleció el 7 de enero de 1943 en el Hotel New Yorker, en la ciudad de Nueva York. Debido a la posibilidad de que algunos de sus documentos pudieran contener ideas de valor para naciones enemigas, particularmente en vista de las declaraciones realizadas por Tesla en años recientes relativas a un “rayo de la muerte”, se dispuso que sus efectos fueran examinados.

El 8 de enero de 1943, Agentes Especiales de la Oficina de Nueva York tomaron posesión de los efectos personales de Tesla, incluyendo baúles y documentos ubicados en su habitación del hotel.

Los efectos fueron puestos a disposición del Dr. John G. Trump, Profesor de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts y Asesor Técnico del Comité Nacional de Investigación para la Defensa, a quien se le solicitó examinar los documentos para determinar si contenían ideas de importancia para este país en el actual esfuerzo de guerra.

El Dr. Trump examinó el material los días 8 y 9 de enero de 1943.

El Dr. Trump informa que no encontró evidencia de que los documentos contengan principios nuevos, sólidos o aplicables en la práctica para lograr los resultados que Tesla había descrito. Señala que los pensamientos y esfuerzos de Tesla durante al menos los últimos quince años fueron principalmente de carácter especulativo, filosófico y en cierta medida promocional, frecuentemente relacionados con la producción y transmisión inalámbrica de energía, pero no incluían principios nuevos, sólidos ni métodos prácticos para alcanzar dichos resultados.

El Dr. Trump declaró que, si bien los documentos incluyen discusiones teóricas sobre diversos posibles desarrollos, no existía indicación de aparatos prácticos o planes viables que pudieran ser utilizados en este momento.

Se sugiere que la propiedad sea entregada al Custodio de Propiedad Extranjera para su disposición.

¿Dónde terminaron los papeles de Tesla?

Tras la revisión oficial, una parte significativa del material fue finalmente entregada a la familia de Tesla, específicamente a su sobrino Sava Kosanović, diplomático yugoslavo.

Con el tiempo, la mayor parte de esos documentos terminó en Belgrado, donde hoy forman parte del archivo del Nikola Tesla Museum.

Allí se conservan manuscritos, planos, correspondencia y objetos personales del inventor. El museo alberga decenas de miles de documentos originales.

No obstante, algunos investigadores sostienen que ciertos archivos pudieron permanecer en agencias estadounidenses, aunque no existe evidencia pública concluyente de tecnología revolucionaria retenida eventualmente en secreto.

Llama la atención, las declaraciones en las últimas semanas del mismo Donald Trump señalando tienen una nueva arma secreta de nombre «El Desconcertante» de la que se jactó de su uso en el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Fue el mismo Trump en una una entrevista publicada el viernes por el New York Post sobre los reportes de que Estados Unidos cuenta con un arma de energía pulsada quien dijo tenemos a «El Desconcertante. No se me permite hablar de eso».

