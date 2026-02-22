Embajada de la República Popular China: Estados Unidos vuelve a ponerse en contra de los intereses nacionales de Chile

El 20 de febrero, Estados Unidos anunció la revocación de visas a tres funcionarios del Gobierno chileno y sus familiares, acusándolos de “realizar actividades que socavan la infraestructura crítica de telecomunicaciones del hemisferio occidental y a la seguridad regional». Con esta acción, Estados Unidos vuelve a ponerse en posición de dominante en el hemisferio occidental y en contradicción con los intereses de los países de esta región.

Como es sabido, la mencionada «infraestructura crítica de telecomunicaciones» se refiere al proyecto en curso de preparación de cable óptico submarino transpacífico Chile–China, lo cual fortalecerá la capacidad de comunicaciones de Chile con su mayor socio comercial, China, y con el centro económico mundial que es Asia, consolidando el liderazgo regional de Chile en la economía digital y las redes internacionales de comunicación. Este proyecto está basado en las necesidades de ambas partes, concuerda con la voluntad y responde a los intereses de ambos países. Los tres funcionarios chilenos que apoyan y promueven este proyecto han actuado fieles a los intereses nacionales de Chile y a sus virtudes profesionales, ellos merecen respeto y aprecio. La sanción implementada por la parte estadounidense a ello demuestra un obvio desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile, y exhibe su naturaleza hegemónica y despótica, lo cual ha provocado profunda desaprobación y fuerte rechazo.

El proyecto de cable submarino transpacífico Chile–China no socava los intereses de terceros países. Estados Unidos, obstaculiza este proyecto con acusaciones infundadas, su acción no tiene otra intención que mantener su monopolio de las telecomunicaciones internacionales. Teniendo en cuenta sus antecedentes oscuros de escuchas y vigilancia a través de cables ópticos que se han revelados en el caso «PRISM», se ve obviamente que Estados Unidos procura continuar espiando y robando información a otros países con los cables ópticos bajo su control. China confía en que los chilenos podrán identificar el verdadero objetivo de Estados Unidos, rechazarán el acoso y defenderán con firmeza la dignidad nacional, los intereses de desarrollo soberano y la autonomía de elegir socios de cooperación.

Durante más de 200 años, la Doctrina Monroe ha traído interminables guerras, desastres y sufrimientos a los países latinoamericanos. Desde el año pasado, Estados Unidos viene aplicando la versión actualizada de esta doctrina, sin ocultar su codicia de demarcara todo el hemisferio occidental como su esfera de influencia, presionando a los países latinoamericanos que reduzcan cooperaciones con China, amenazando con «recuperar» el Canal de Panamá, «adquirir» la isla de Groenlandia y «anexar» Canadá. A lo largo de este año, este país, ignorando el derecho internacional, ha emprendido abiertamente acciones militares contra Venezuela, que es un estado soberano, con medidas coercitivas contra su jefe de estado. Todo esto comprueba que la mayor amenaza externa que enfrentan los países latinoamericanos no es nadie, sino es Estados Unidos.

Quien siembra vientos recoge tempestades, lo que pone en manifiesto las amenazas incesantes de Estados Unidos, no es la fuerza de hegemonía, sino la debilidad. Tarde o temprano, los países latinoamericano acabarán “hartos” del acoso estadounidense. Cuanto antes esta superpotencia abandone la mentalidad hegemónica y trate a otros países con igualdad, más beneficio se generará para la seguridad, el desarrollo y la prosperidad de las naciones de esta región, así como para la imagen internacional de Estados Unidos.

Embajada de la República Popular China en Chile