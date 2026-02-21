Imágenes satelitales revelan una acumulación militar sin precedentes de EE.UU. cerca de Irán

En una escalada que combina presión militar y diálogo diplomático, nuevas imágenes satelitales obtenidas por The New York Times han revelado una concentración inusualmente alta de activos estadounidenses en Jordania, mientras Washington despliega un portaaviones y una docena de buques de guerra en la región. El presidente Donald Trump ha amenazado con un «ataque limitado» si Irán no acepta un nuevo acuerdo nuclear en un plazo de 10 a 15 días.

El Ciudadano

Despliegue en Jordania: una base clave se satura de cazas furtivos



Las fotografías, tomadas este viernes sobre la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, muestran una concentración de más de 60 cazas y helicópteros, triplicando la capacidad habitual del enclave. Según el análisis del rotativo neoyorquino, entre las aeronaves destacan cazas furtivos F-35 —unidades considerablemente más avanzadas de las que normalmente operan en esa instalación—, junto a vehículos aéreos no tripulados y nuevas baterías de defensa antiaérea.

Datos de seguimiento de vuelos corroboran el movimiento masivo: desde el 15 de febrero, al menos 68 aviones de transporte han aterrizado en la base jordana, lo que sugiere un flujo continuo de refuerzos y pertrechos. El medio sugiere que el número real de aeronaves podría ser incluso superior al observable en las imágenes.

Presión naval en el mar Arábigo



En paralelo, el portaaviones USS Abraham Lincoln opera desde el 26 de enero en el área de responsabilidad del Comando Central estadounidense (CENTCOM), navegando por el mar Arábigo Norte escoltado por tres destructores con misiles guiados. Cada uno de estos buques está equipado con defensas aéreas y decenas de misiles de crucero Tomahawk, capaces de alcanzar objetivos en territorio iraní.

En total, cerca de 12 buques de guerra estadounidenses se encuentran desplegados en Oriente Medio o en sus aguas adyacentes, configurando una de las concentraciones de poder naval más significativas en la región desde los picos de tensión de los últimos años.

Negociaciones bajo la sombra de un ultimátum



La acumulación militar coincide con una intensa pero frágil ronda de contactos diplomáticos. El pasado 6 de febrero, delegaciones de Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones indirectas en Mascate (Omán), seguidas de una nueva reunión el martes en Ginebra (Suiza).

A pesar de que Trump aseguró que «Irán parece muy interesado en llegar a un acuerdo» y de que Teherán calificó el ambiente de «positivo», el mandatario estadounidense endureció este jueves su postura. En declaraciones a la prensa, advirtió que «cosas malas» podrían ocurrirle a la república islámica si no se alcanza un pacto en un plazo de «10 a 15 días», al que se refirió como el «máximo». «Vamos a conseguir un acuerdo de una forma u otra», sentenció, sin descartar una opción militar.

Este viernes, Trump fue más explícito al señalar que está considerando llevar a cabo un «ataque limitado» contra Irán, una opción que hasta ahora la Casa Blanca había manejado con ambigüedad.

Respuesta iraní: disposición al diálogo, pero con líneas rojas



Desde Teherán, las autoridades han reiterado que están preparadas para responder a cualquier «error estratégico» de Estados Unidos con golpes «pesados». Además, han dejado claro que un cese completo del enriquecimiento de uranio —una de las exigencias históricas de Washington— es «absolutamente inaceptable».

La república islámica confirma su voluntad de mantener abierto el canal de diálogo, pero insiste en que la presión militar no doblegará sus posiciones soberanas. El régimen de los ayatolás ha demostrado en el pasado su capacidad para llevar a cabo ataques de represalia directa o a través de sus aliados regionales.

Contexto y perspectivas



La crisis se reactivó a principios de enero, cuando Trump lanzó amenazas de intervención militar en medio de protestas internas en Irán. Aunque las manifestaciones cesaron, la administración estadounidense mantuvo la presión, redirigiendo el foco hacia los programas nuclear y de misiles balísticos de Teherán.

Con los satélites mostrando filas de F-35 en Jordania y los misiles Tomahawk apuntando desde el mar, la región se encuentra en una peligrosa encrucijada: nunca antes la diplomacia había corrido paralela a un despliegue tan masivo y veloz. El plazo de dos semanas fijado por Trump se perfila como el límite para determinar si la acumulación es una herramienta de negociación o el preludio de un conflicto abierto.