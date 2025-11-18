Cuenta municipal de Independencia difundió publicaciones en apoyo a Matthei

La Municipalidad de Independencia quedó bajo cuestionamiento después de que su cuenta oficial en X difundiera mensajes a favor de Evelyn Matthei, incluidos llamados a su cierre de campaña. Aunque los posteos fueron retirados, el municipio atribuyó el hecho a un “error de administración” y anunció una investigación sumaria para determinar responsabilidades.

Autor: Camila Silva Cortés
La Municipalidad de Independencia quedó en el centro de la controversia luego de que su cuenta oficial en la red social X comenzara a repostear mensajes de apoyo a la candidata presidencial Evelyn Matthei, incluidos llamados a asistir a su cierre de campaña. Aunque los contenidos fueron eliminados rápidamente, el municipio atribuyó lo ocurrido a un “error en la administración” de la cuenta institucional y aseguró que ya inició una investigación sumaria para aclarar responsabilidades.

En las publicaciones —ya eliminadas— se observaba que la cuenta municipal había compartido mensajes como:

“Conclusión post debate. Evelyn Matthei 1.000.000 de empleos, aumento ingresos gradualmente hasta 700.000, aumento cada año PGU. Mejoramiento en salud con París y Daza un lujo en latinoamérica, narcos y delincuentes a la cárcel o cementerio. Cierre fronteras, fin migración”. 

También se repostearon invitaciones al cierre de campaña de la candidata realizado este jueves 13 en el Estadio Santa Laura USEK, ubicado en la comuna de Independencia. Algunos de estos post señalaban:

“Mañana jueves,  en el Estadio Santa Laura, en el Coloso de Independencia, a las 19.30 hrs, todos en el cierre de campaña de #EvelynPresidenta, porque los grandes líderes de la política lo hacen a lo grande. Gana Evelyn Matthei y todos ganamos. Vota por la esperanza. Vota 7”. 

Es importante recordar que las municipalidades no pueden hacer campañas políticas ya que la legislación prohíbe que los órganos de administración del Estado realicen propaganda electoral. 

Desde la Municipalidad de Independencia, declararon que se registró un “error en la administración” de la cuenta institucional, lo que terminó generando intervenciones indebidas en contenidos que no tenían relación con las funciones del municipio.

Además señalaron que: “Dichas acciones no representan la posición, opinión ni línea editorial de la Municipalidad de Independencia, ya que los canales oficiales están estrictamente destinados a informar sobre la gestión comunal y los servicios a nuestros vecinos y vecinas”. 

Asimismo, indicaron que apenas tomaron conocimiento de la situación, los contenidos fueron eliminados y se activaron los protocolos internos correspondientes, iniciando una investigación sumaria para establecer responsabilidades y adoptar las medidas disciplinarias correspondientes. 

“Hasta el momento tenemos el conocimiento que existe una sesión abierta de la cuenta municipal desde Brasil la tarde de este jueves”, señalaron desde el municipio.

También declararon que reforzarán los controles y procedimientos de uso de redes sociales institucionales para evitar que se repitan situaciones como esta. “La Municipalidad de Independencia mantiene su compromiso irrestricto con la transparencia, la probidad y el uso responsable de sus plataformas oficiales”, concluyeron. 

Pantallazo mandado desde la Municipalidad de Independencia

