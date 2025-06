Informe filtrado hunde relato de Trump sobre Irán: 14 bombas y ningún logro

La filtración de un informe confidencial de inteligencia de Estados Unidos sobre el reciente bombardeo de plantas de enriquecimiento de uranio en Irán hunde el relato del presidente de esa nación, Donald Trump, sobre la supuesta «destrucción total» del programa nuclear persa.

El documento que fue revelado por la cadena CNN y publicado por otros medios como The New York Times o The Washington Post, indica que las 14 bombas anti búnker arrojadas por los bombarderos B-2 y la treintena de misiles Tomahawk disparados por los submarinos estadounidenses sobre las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán solo han conseguido interrumpir el programa nuclear iraní de forma momentánea por “unos meses”, y no destruirlo por completo, como habían presumido Trump y las principales figuras de su Administración.

El informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa, sindica que los emplazamientos iraníes no resultaron tan dañados como se esperaba y que la república islámica conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear aún podría hacerlo con relativa rapidez.

También señala que gran parte de las reservas iraníes de uranio enriquecido se trasladaron a instalaciones secretas antes de los ataques, y que los bombardeos solo habrían destruido una pequeña parte del material nuclear.

Incluso una fuente reveló que las centrifugadoras están prácticamente intactas.

De acuerdo con el documento, los daños se registraron principalmente en estructuras superficiales, que sufrieron graves desperfectos.

Según consignó RT, esto incluye a la infraestructura eléctrica de los sitios y algunas de las instalaciones utilizadas para convertir el uranio en metal para la supuesta fabricación de bombas.

En esa misma línea, las evaluaciones iniciales que desarrollo la inteligencia de Israel también cuestionan la efectividad de los ataques lanzados por EE.UU. Funcionarios de defensa de Tel Aviv advirtieron haber recabado pruebas de que las instalaciones subterráneas de Fordo no fueron destruidas.

Trump arremete contra medios que filtraron el informe

Aunque Donald Trump presumió de «un éxito militar espectacular», las conclusiones del primer informe inteligencia clasificad sobre el bombardeo del pasado domingo contra las principales plantas nucleares iraní ha sepultado el triunfalismo del mandatario estadounidense.

Tal y como ha hecho tantas otras veces, el inquilino de la Casa Blanca optó por cambiar el foco del debate y arremetió contra los medios que se han hecho eco del informe: «Noticias falsas CNN, junto con el fracasado The New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. ¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas», afirmó en un mensaje escrito todo en mayúsculas y publicado en Truth Social y X.

En la red social también compartió declaraciones previas del secretario de Defensa, Pete Hegseth, y de su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, en las que los altos cargos defendieron los resultados de la operación militar.

«Basándonos en todo lo que hemos visto —y lo he visto todo—, nuestra campaña de bombardeos anuló la capacidad de Irán para crear armas nucleares. Nuestras enormes bombas impactaron exactamente en el punto preciso de cada objetivo y funcionaron a la perfección», aseveró Hegseth a la cadena CNN.

«El impacto de esas bombas está enterrado bajo una montaña de escombros en Irán; así que quien diga que las bombas no fueron devastadoras solo intenta socavar al presidente y el éxito de la misión», agregó.

Mientras que Witkoff indicó que «los informes que, de alguna manera, sugieren que no logramos el objetivo, ¡son completamente absurdos».

Sin embargo, desde La Haya, donde participa en la cumbre de la OTAN, Donald Trump volvió a defender la eficacia del bombardeo estadounidense contra las instalaciones nucleares iraníes. “Fueron totalmente destruidas. Y creo que no pudieron sacar nada, porque actuamos rápido”, dijo.