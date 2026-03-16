Israel no solo ataca Irán: Netanyahu mantiene activo el genocidio en Palestina mientras el mundo mira a otro lado

Mientras la atención internacional se centra en la guerra de Israel y Estados Unidos (EE.UU.) contra Irán, el régimen sionista, bajo las órdenes de Benjamín Netanyahu continúa su ofensiva sistemática contra la población palestina tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, dejando un saldo de más de 72 mil muertos desde octubre de 2023.

La madrugada de este domingo se tiñó de sangre en la localidad de Tamoun, al sur de Tubas, en Cisjordania, cuando fuerzas especiales del ejército de ocupación israelí llevaron a cabo una incursión que terminó con la vida de una familia palestina, un matrimonio y dos de sus hijos resultaron víctimas de los disparos efectuados por los soldados contra el vehículo en el que se desplazaban.

La tragedia familiar no concluyó ahí: otros dos hijos de la misma familia resultaron heridos por esquirlas de bala en medio del ataque.

Según fuentes locales consultadas por la cadena Al Mayadeen, el operativo militar no fue un hecho aislado, sino una acción planificada, ya que las unidades especiales del ejército israelí se infiltraron en la localidad y posteriormente se les unieron refuerzos militares procedentes de los controles de Ein Shibli y Tayasir.

El cerco se fue estrechando hasta desembocar en el ataque directo contra la familia, cuando los soldados abrieron fuego contra el vehículo.

La respuesta humanitaria fue inicialmente bloqueada por las propias fuerzas ocupantes, ya que as ambulancias y equipos de la Media Luna Roja Palestina intentaron acceder al lugar de los hechos para socorrer a los heridos y recuperar los cuerpos, pero se encontraron con que la fuerza militar israelí se los impedía. No fue hasta después de transcurrir un tiempo, cuando los militares les permitieron evacuar a los cuatro fallecidos y atender a los dos menores heridos.

Allanamientos y detenciones constantes en Cisjordania

La violencia en Cisjordania no se limita a los ataques letales, sino que se extiende a una práctica sistemática de allanamientos y detenciones que siembran el terror entre la población. En el marco de los mismos operativos desarrollados en la región, las fuerzas israelíes detuvieron a un joven palestino de 19 años y a un adolescente de 15 años.

El sábado por la noche, apenas unas horas antes de la masacre en Tamoun, otra comunidad palestina vivió el horror cuando colonos israelíes atacaron la localidad de Qasra, al sur de Nablus,causando la muerte de un joven de 28 años, mientras que otros tres resultaron heridos: dos por disparos de arma de fuego y uno más tras sufrir una paliza por parte de los agresores.

«Estos hechos ocurren en medio de una escalada de la violencia de colonos contra la población palestina en Cisjordania, paralela a la intensificación de los planes de colonización y anexión de territorios», advirtió el medio citado, estableciendo una conexión directa entre la violencia de los asentamientos ilegales y la política de expansión impulsada por el gobierno de Netanyahu, que no solo despoja a los palestinos de sus tierras, sino que genera un clima de impunidad en el que los colonos actúan como brazo armado paralelo, con conocimiento y respaldo del Estado ocupante.

Gaza: el alto al fuego que no se cumple

Mientras tanto, en la Franja de Gaza, la situación humanitaria alcanza niveles catastróficos en un contexto donde el supuesto alto al fuego declarado hace más de cinco meses ha resultado una falacia

Cabe recordar que el acuerdo anunciado el pasado 11 de octubre de 2025 por Khalil al-Hayya, dirigente de Hamas en Gaza y jefe de la delegación negociadora, con el que se pondría fin a la agresión contra el pueblo palestino por parte de Israel, estableció entre sus puntos: un alto al fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación, la entrada de ayuda humanitaria, la apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones y el intercambio de prisioneros.

Sin embargo, desde el inicio esta tregua no ha sido respetada por el gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien ha ordenado seguir con las agresiones contra el pueblo palestino en Gaza.

Durante las últimas 24 horas, cuatro palestinos murieron y varios más resultaron heridos a causa de los continuos ataques israelíes contra el enclave.

En uno de los incidentes más graves registrados en las últimas horas, tres palestinos de una misma familia murieron y varios resultaron heridos tras el bombardeo de aeronaves israelíes contra un grupo de civiles que se encontraba en la zona de Al Sawarha, al oeste del campamento de refugiados de Al Nuseirat, en el centro de Gaza.

Adicionalmente, durante la madrugada de este domingo, tanques israelíes abrieron fuego repetidamente al este de Khan Yunis, en el sur del enclave, a la par de bombardeos de artillería y disparos registardos en la zonal este de la ciudad de Gaza.

El sábado, la violencia cobró una nueva víctima en la figura de Asma Hussein Al Saidi, una mujer palestina que fue asesinada con un disparo en el cuello al este del campamento de refugiados de Al Maghazi, en el centro del enclave.

El balance de víctimas registrado en los hospitales de Gaza durante las últimas 48 horas asciende a siete muertos y 13 heridos, números que apenas reflejan una fracción mínima de la tragedia en curso, Desde la declaración del alto al fuego hace 157 días, se contabilizan 658 muertos, mil 754 heridos y 756 cuerpos recuperados de entre los escombro, en poco más de cinco meses de una tregua que nunca se cumplió.

La falta del compromiso israelí de respetar acuerdos o buscar una solución pacífica queda en evidencia al observar las cifras del genocidio causado desde que se intensificó la agresión sionista contra el enclave palestino el 7 de octubre de 2023. Hasta la fecha se registran 72 mil 234 mártires y 171 mil 852 heridos.

La comunidad internacional, sin embargo, parece haber desviado su mirada hacia otros conflictos regionales, especialmente tras la reciente arremetida de Israel y EE.UU. contra Irán y la contraofensiva de la nación islámica.

Mientras los titulares se centran en los intercambios de misiles con Teherán, las balas israelíes siguen segando vidas palestinas en Cisjordania y Gaza. G