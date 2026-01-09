Juristas Internacionales condenan el ataque de EE.UU contra Venezuela ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Juristas Internacionales realizaron una presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre el crimen de agresión cometido por Estados Unidos en contra de la República Bolivariana de Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En la presentación señalaron estar comprometidos con la defensa del derecho internacional público, la igualdad soberana de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, la coexistencia pacífica y el principio de no intervención.
Asimismo, condenaron el ataque aéreo perpetrado el 3 de enero por el país norteamericano contra la ciudad de Caracas y otras zonas de Venezuela, señalando que el ataque constituye un uso ilícito de la fuerza y un crimen de agresión, violando el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, poniendo en riesgo la paz y la seguridad nacional.
En esa línea, indicaron que la prohibición del uso de la fuerza constituye una norma imperativa del derecho internacional, declarando que la Corte Internacional de Justicia ha afirmado que: “los principios relativos al uso de la fuerza incorporados en la Carta reflejan el derecho internacional consuetudinario” (CIJ, Nicaragua c. Estados Unidos, 1986).
Además, agregaron que el bombardeo constituye un crimen de agresión conforme a la Resolución 3314 de la Asamblea General y al artículo 8 bis del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
También, señalaron que el anuncio del Presidente de EE.UU, Donald Trump, sobre el secuestro y privación ilegítima de la libertad de Maduro y su esposa, a través de una operación ilegal que terminó con la vida de civiles y militares, constituye una gravedad jurídica sin precedentes.
“Tales actos constituyen una violación manifiesta del derecho internacional, un atentado contra la soberanía popular y una ruptura del orden constitucional venezolano, susceptibles de calificación como crímenes internacionales”, señala la presentación.
Asimismo, declararon que Trump ha señalado explícitamente que su objetivo es la apropiación y control de los recursos naturales soberanos de Venezuela, lo que confirma la finalidad ilícita de la agresión.
Por otro lado, también demostraron su apoyo a la solicitud realizada por el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, para la convocatoria del Consejo de Seguridad y llamaron a la adopción de medidas inmediatas para poner fin a la agresión, restaurar la legalidad internacional y evitar nuevos ataques.
Por último, exigieron la inmediata restitución y protección de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el cese inmediato de todos los ataques armados, la reparación integral de los daños causados y la adopción de medidas efectivas por parte del Consejo de Seguridad para preservar la paz y la seguridad internacionales.
A continuación puedes revisar la lista de juristas firmantes (por orden cronológico de adhesión):
