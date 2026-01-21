Precio del carbonato de litio crece más de un 60% en solo un mes y reabre cuestionamientos al acuerdo SQM-Codelco

El repunte de más de un 60% en el precio del carbonato de litio en apenas un mes no solo sacudió a los mercados de materias primas, sino que también volvió a poner bajo escrutinio el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del Salar de Atacama, firmado en un momento en que el mercado atravesaba uno de sus ciclos más depresivos.

Por Bruno Sommer

El contrato, anunciado cuando los precios del litio se encontraban en mínimos de varios años tras un desplome superior al 80% desde los máximos de 2022, fue defendido por el gobierno chileno como una forma de asegurar ingresos estables y certidumbre de largo plazo para el Estado. Sin embargo, el brusco rebote reciente está alimentando críticas sobre si Chile comprometió su principal recurso estratégico en el punto más bajo del ciclo.

Un precio firmado en la parte baja del mercado

Cuando se selló el acuerdo, el carbonato de litio se transaba muy por debajo de los niveles que hoy vuelven a observarse. En ese contexto, los supuestos de precio utilizados para proyectar ingresos fiscales y retornos futuros eran conservadores, alineados con un escenario de sobreoferta prolongada.

JP Morgan, uno de los bancos de inversión que analizó el mercado en ese periodo, proyectó que el litio podría alcanzar los US$20.000 por tonelada hacia 2030, asumiendo una recuperación gradual de la demanda asociada a la electromovilidad y un ajuste lento de la oferta global.

El millonario estudio pagado por Máximo Pacheco, erró. ¿Ahora quién paga el descalabro? ¿Qué hará al respecto la contralora Dorothy Pérez?

Pocos anticiparon la velocidad del giro, en solo un mes, el precio spot ya volvió a ubicarse por sobre ese umbral de US$20.000, adelantando en años un nivel que los modelos financieros situaban al final de la década.

Un rebote que cambia las ecuaciones

El movimiento fue impulsado por una combinación de recortes productivos, recomposición de inventarios en China y señales de reactivación del sector de baterías. Para el mercado, el mensaje es claro: el litio sigue siendo un commodity altamente volátil, donde fijar condiciones de largo plazo en un punto bajo del ciclo puede tener costos significativos.

El dilema para Chile

En el caso chileno, el acuerdo SQM-Codelco fue presentado como un paso hacia una mayor presencia estatal en el negocio del litio, pero poco se comentó a la ciudadanía que el Estado recuperaba el tesoro en un 100%.

Finalmente el contrato amarra al país a condiciones económicas definidas bajo un escenario de precios excepcionalmente bajos, beneficiando a la minera privada ligada históricamente al ex yerno de Pinochet, en caso de que la recuperación acelerada que estamos viendo continúe.

Aunque es prematuro hablar de un nuevo súper ciclo, el rebote actual ya está obligando a revisar supuestos clave detrás de uno de los acuerdos más relevantes de la política minera chilena en décadas. Con el precio del litio mostrando nuevamente su capacidad de sorprender al alza, la pregunta ya no es solo económica, sino política:

¿Negoció Chile su principal recurso del futuro con una mirada demasiado corta, anclada en el peor momento del mercado?

Toda la evidencia da la razón a El Ciudadano: Sí, negociaron con los peores precios de los últimos años en perjuicio del Estado de Chile.

