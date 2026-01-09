Querella contra exministra Sabaj queda en acuerdo y fallo se conocerá el 27 de enero

La Corte de Apelaciones de Santiago dejó en estado de acuerdo la querella de capítulos interpuesta contra la exministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, a quien se le atribuyen los delitos de cohecho agravado, prevaricación judicial y violación de secretos.

La revisión del requerimiento estuvo a cargo de la Novena Sala del tribunal de alzada, que logró oír los alegatos luego de dos postergaciones previas provocadas por inhabilidades de ministros titulares.

El Ministerio Público sostiene que Sabaj habría intervenido de manera impropia en la tramitación de causas judiciales, con eventuales consecuencias en sus resoluciones. En ese contexto, la fiscalía expuso antecedentes que la vinculan con el abogado Luis Hermosilla, a partir de conversaciones en las que la entonces ministra habría entregado recomendaciones sobre la conformación de salas, considerando factores ajenos al mérito jurídico, como la orientación política de algunos ministros.

La audiencia se extendió por poco más de dos horas, instancia en la que la defensa de la exjueza —liderada por el exministro de Justicia, Isidro Solís— puso en duda que dichas comunicaciones hayan tenido un impacto real en los procesos judiciales, argumento que, a su juicio, debilitaría la imputación por prevaricación.

Tras la instancia, Solís señaló que el alegato central planteado por la defensa tiene una relevancia principalmente procesal, cuestión que deberá ser resuelta por la sala.

En ese sentido, sostuvo que, al tratarse de un requisito de procedibilidad y de una acción cautelar, el tribunal debe realizar un análisis especialmente riguroso antes de dar curso a la querella de capítulos, evaluando si los hechos presentados efectivamente se encuadran en los tipos penales invocados.

Agregó que se trata de una decisión de fondo y que el tribunal informó que la sentencia se conocerá recién el 27 de enero, por lo que ahora solo resta esperar el resultado.

Por otro lado, Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada en Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, defendió la consistencia de la querella de capítulos interpuesta contra la exministra Verónica Sabaj, afirmando que existen antecedentes de extrema gravedad que respaldan la acción penal.

Para el persecutor la investigación estima “requerimientos de información, declaraciones, comunicaciones vía plataforma WhatsApp y documentos de carácter público”. Los que habilitaron a la Fiscalía Regional de Valparaíso a interponer la querella por los delitos de cohecho agravado, violación de secreto y posibles conductas de prevaricación judicial.

Campos señaló que los argumentos expuestos fueron robustecidos durante el alegato y que, luego de oír a todas las partes intervinientes, la Corte de Apelaciones resolvió dejar la decisión para el próximo 27 de enero. Los hechos investigados son los mismos que motivaron su destitución del Poder Judicial, sanción aplicada por la Corte Suprema en septiembre del año pasado.