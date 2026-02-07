Recuerdan cuando ex presidenta PPD Natalia Piergentili rasgaba vestiduras por Caso Convenios: Hoy su pareja es acusado de lavado de activos

Cuando Natalia Piergentili tildó de «pendejos mierda» a involucrados en ilícitos de fondos públicos: Hoy, su pareja es acusado de lavado de activos

El denominado “Caso Fundaciones” ha golpeado el corazón del Partido Por la Democracia (PPD), con la prisión preventiva de Andrés Saavedra, pareja de la expresidenta de la colectividad, Natalia Piergentili, según reciente reportaje de Reportea.CL.

Caso Fundaciones golpea el corazón del PPD: pareja de Natalia Piergentili lleva más de un mes en la cárcel acusado de lavado de activoshttps://t.co/YPnSTF30Yb — Reportea (@_reportea) February 5, 2026

Saavedra lleva más de un mes detenido, acusado formalmente por el delito de lavado de activos. La Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de Patricio Poblete, sostiene que el exdirigente del PPD gestionó la adjudicación de un convenio por $1.200 millones entre el Gobierno Regional (GORE) de Los Lagos y la Fundación Participa, cobrando por ello a través de un testaferro.

Según la investigación de Reportea.CL, “el imputado Andrés Saavedra Moreno, sin formar parte de su orgánica ni mantener una relación contractual con la fundación Participa, se comunicó en el mes de octubre del año 2022 con Gloria González (…) remitiéndole (…) antecedentes de la referida fundación”. Un día después, el 19 de octubre de 2022, la fundación se adjudicó el proyecto, destinado a la regularización de títulos de dominio de familias vulnerables.

Los pagos ilícitos se habrían materializado entre febrero y mayo de 2023, mientras Saavedra ejercía como subgerente de asuntos públicos del proyecto eléctrico Conexión Kimal Lo Aguirre. La Fiscalía detalló que los dineros públicos se desviaron mediante un contrato ficticio con el sociólogo y militante PPD Manuel Führer, quien también se encuentra en prisión preventiva. “Los imputados Daniel Ibáñez (presidente de Participa, preso desde junio de 2025) y Andrés Saavedra (…) acordaron un mecanismo para desviar parte de estos dineros públicos hacia Saavedra, como pago por su intervención”, señala la historia de la causa. Los recursos, según la querella del Consejo de Defensa del Estado, habrían defraudado al fisco en más de $200 millones, habiéndose regularizado solo “un par de decenas de propiedades” en lugar de las 1.400 prometidas.

La expresidenta del PPD, Natalia Piergentili, se ha referido a Saavedra como “el padre de mi hija” y ha confirmado que lo visita en la cárcel, aunque negó rotundamente cualquier implicación o conocimiento previo de los hechos. No obstante, fuentes internas del partido revelaron a Reportea.CL que Piergentili nunca informó a la directiva sobre la participación de su pareja en el millonario convenio.

Cuando Piergentili arremetía sobre el caso “Fundaciones”

Esta situación contrasta con declaraciones públicas previas de la propia Piergentili. En septiembre de 2023, durante el peak del escándalo de las fundaciones, la entonces presidenta del PPD arremetía con dureza contra los involucrados. Usuarios en redes sociales han recordado y difundido esas declaraciones, donde calificó a los responsables como “pendejos mierda” y rasgó vestiduras por el desvío de fondos públicos, actitud que hoy es señalada como hipócrita por sus detractores, dado que su pareja sería partícipe del mismo tipo de hechos que entonces denunciaba.

A continuación, algunas de las reacciones en redes sociales:

Historia de Chile @fotohistoriacl: ·Natalia Piergentili, 5 de septiembre de 2023.

Natalia Piergentili, 5 de septiembre de 2023.pic.twitter.com/lZydkt7s8o — Historia de Chile (@fotohistoriacl) February 6, 2026

Historia de Chile @fotohistoriacl: Natalia Piergentilli, 5 de septiembre de 2023.

Natalia Piergentilli, 5 de septiembre de 2023. https://t.co/5fvzpvfi59 pic.twitter.com/QzmobZC021 — Historia de Chile (@fotohistoriacl) February 6, 2026

Historia de Chile @fotohistoriacl: ·Columna de Pepe Auth hace un año

Columna de Pepe Auth hace un año. https://t.co/5fvzpvfi59 pic.twitter.com/qd6XI1Q7gO — Historia de Chile (@fotohistoriacl) February 6, 2026

Vagabundo ilustrado@vagoilustrado: “Lo irónico es que Natalia Piergentili (ex Presidenta PPD), rasgaba vestiduras por el Caso Convenios/Fundaciones en 2023, y según la Fiscalía, su pareja recibió transferencias por “su gestión” para que el GORE adjudicara dineros a una FUNDACIÓN (Participa) por más de mil millones”.

Lo irónico es que Natalia Piergentili (ex Presidenta PPD), rasgaba vestiduras por el Caso Convenios/Fundaciones en 2023, y según la Fiscalía, su pareja recibió transferencias por “su gestión” para que el GORE adjudicara dineros a una FUNDACIÓN (Participa) por más de mil millones. https://t.co/l6mCPlvJRi pic.twitter.com/EkPRHgv7Hf — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) February 6, 2026

H @hernan_sr: “Ustedes eran muy re chicos cuando Natalia Piergentili trató de “pendejos mierda” a los involucrados en el caso fundaciones y resulta que dos años después nos enteramos que su pareja también estaba metida y más encima preso por el caso fundaciones. Nunca hay que escupir al cielo, menos en política”.