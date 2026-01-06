Se les cayó el cuento: EE.UU. borra el “Cártel de los Soles” de la acusación contra Maduro, revela NYT

En un giro legal de amplias implicaciones políticas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha retirado formalmente una de las acusaciones centrales contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro: la de liderar una organización narcocriminal denominada “Cártel de los Soles”.

La información, revelada por The New York Times y confirmada con documentos judiciales, muestra una revisión de la acusación original de 2020, desmontando una narrativa usada reiteradamente para justificar acciones de máxima presión contra Venezuela, culminando en el reciente ataque militar y secuestro del mandatario y su esposa, Cilia Flores.

La desaparición de un “cártel”

La acusación actualizada, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde Maduro y Flores, se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su captura el pasado sábado, presenta cambios sustanciales. Mientras la versión de marzo de 2020, promovida por la administración de Donald Trump, describía al “Cártel de los Soles” como una estructura criminal jerárquica y operativa, la nueva redacción lo reduce a un concepto abstracto.

Según el artículo Times, en el documento de 2020 el supuesto cártel era mencionado 32 veces, detallándose como una organización de narcotráfico dirigida personalmente por Maduro, que armaba a las disidencias de las FARC en Colombia con el propósito explícito de «inundar a Estados Unidos con cocaína». En contraste, la acusación corregida solo lo menciona dos veces, y ya no como una entidad criminal definida, sino refiriéndose a él como un «sistema de patrocinio» y una «cultura de corrupción» alimentada por el dinero de la droga.

Las autoridades estadounidenses siguen acusando a Maduro de participar en una conspiración para el narcotráfico, pero eliminaron la afirmación de que este cártel fuera una organización real”, precisa el reporte. Este cambio tácito parece validar las denuncias de Venezuela, que por años ha calificado al “Cártel de los Soles” como una construcción ficticia.

De acuerdo con especialistas citados por el diario, el término es en realidad una expresión coloquial, utilizada desde la década de 1990 por medios venezolanos para referirse de forma genérica a funcionarios civiles y militares corrompidos por el narcotráfico, y no a un cartel comparable a otras organizaciones criminales de la región.

Venezuela denuncia “una infame y vil mentira”

El gobierno venezolano había rechazado enérgicamente la narrativa del cártel mucho antes de los eventos recientes. En noviembre de 2023, ante una maniobra del senador Marco Rubio por designar al “inexistente Cartel de los Soles” como organización terrorista, Caracas emitió un comunicado tajante.

La declaración oficial afirmaba que la estrategia buscaba reeditar «una infame y vil mentira para justificar una intervención ilegítima e ilegal contra Venezuela, bajo el clásico formato estadounidense de cambio de régimen».

La posición venezolana encontraba base en la ausencia de referencias al “Cártel de los Soles” en informes clave: ni en la Evaluación Nacional sobre la Amenaza de las Drogas, elaborada anualmente por la DEA, ni en el Informe Mundial sobre Drogas anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Argumento débil para una agresión grave

El notable cambio de la acusación judicial arroja una luz crítica sobre los fundamentos del operativo militar ejecutado el pasado sábado por fuerzas estadounidenses en territorio venezolano, que afectó a Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, y concluyó con el secuestro del presidente y la primera dama.

Caracas calificó la acción como una «gravísima agresión militar» y advirtió, en un comunicado de la presidencia encargada, ahora en manos de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que el objetivo «no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación».

La defensa de Maduro, que se declaró inocente en su primera audiencia ante la justicia norteamericana, encontrará en esta revisión de la acusación un elemento a tomar en cuenta. La desaparición del “cártel” como ente criminal estructurado debilita una de las justificaciones públicas clave para la escalada y la captura extraordinaria.

La revelación del New York Times ocurre en un contexto de amplia condena internacional al operativo estadounidense. Rusia, entre otros países, ha instado a la liberación de Maduro y Flores. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, repudió el ataque y señaló que «Venezuela debe tener el derecho de decidir su destino sin ningún tipo de intervención desde el exterior». consignó RT.

Asimismo, cabe resaltar que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado de forma reiterada la narrativa sobre la existencia del Cartel de los Soles como organización terrorista integrada por militares venezolanos.

A través de su cuenta en la red social X, ya había dejando en claro que en las investigaciones judiciales de Colombia no aparece ningún Cartel de los Soles, y dicho que no existen pruebas que respalden su existencia. Según el mandatario, la cocaína que llega a territorio venezolano proviene principalmente del centro de Colombia y no responde a una estructura criminal con base en Venezuela.

El líder progresista advirtió que esta narrativa ha sido utilizada con fines políticos y militares, y que no corresponde a la realidad del narcotráfico en la región.