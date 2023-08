Sin experiencia previa ni capital: Contraloría solicita invalidar millonaria licitación de ex seremi de Piñera en la Municipalidad de Río Bueno (UDI)

En junio pasado, el medio digital Resumen reveló que la Municipalidad de Río Bueno, adjudicó una licitación avaluada en $1.565 millones con la empresa Ingeniería Verde SPA, cuyo gerente general es José Luis Accardi Vargas, ex seremi de Minería durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Según los antecedentes del caso -y a los que El Ciudadano tuvo acceso-, en septiembre de 2022, el Gobierno Regional de Los Ríos y la Municipalidad de Río Bueno firmaron un convenio, con el objetivo de financiar la ejecución del proyecto “Mejoramiento estabilización Talud Calle Beauchef entre Av. Prat y Puente Contra, Comuna Río Bueno», el que contaba con un presupuesto inicial de $921.699.000, y que tuvo llamada a licitación pública el 24 de febrero de 2023.

Sin embargo, y como se lee en el “Decreto de Adjudicación” del 5 de mayo de 2023, la empresa Ingeniería Verde SPA se adjudicó el proyecto, a pesar de ofertar $1.565.747.116, sobrepasando en $644.049.000 del primer presupuesto; aumento que fue aprobado por el Consejo Regional de Los Ríos.

“Se aprueba con abstención de los concejales Javier Rosas y Vance Montecinos, contratar con empresa Ingeniería Verde SPA (…) por ajustarse técnica y económicamente a lo establecido en bases, y especificaciones técnicas de la licitación”, se lee en el documento firmado por Carolina Silva (IND-UDI), alcaldesa de Río Bueno e Iván Madariaga, secretario ejecutivo del Consejo Regional de Los Ríos.

Incluso, las otras dos constructoras que postularon en esta licitación entregaron precios inferiores al de Ingeniería Verde SPA. Además, en el “Informe de Propuesta de Evaluación” dirigido a la alcaldesa de Río Bueno, se detalla que el representante legal de Ingeniería Verde SPA es José Luis Accardi, ex seremi de Minería de la Región de Los Ríos, quien dejó el cargo en el 2022.

No obstante, en el “CERTIFICADO DE ESTATUTO ACTUALIZADO” -del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo-, se revela que Ingeniería Verde SPA se constituyó el 11 de enero del 2023, recibiendo la certificación del Registro de Empresas y Sociedades el 27 de marzo del 2023, es decir, la empresa de Accardi se adjudicó esta millonaria licitación con apenas dos meses de certificación, inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos en enero de 2023, y un capital de $1.000.000.

Respecto a lo anterior y dudando de la legalidad de tal licitación, los concejales de la Municipalidad de Río Bueno, Javier Rosas, Magin Montecinos, Juan Domingo Unión y Daniel Quezada, presentaron una denuncia ante la Contraloría Regional de Los Ríos, afirmando que los montos para esta licitación fueron transferidos desde el Gobierno Regional.

“El referido proceso, cuyo presupuesto aumentó a $1.565.747.116, luego de un incremento de los fondos transferidos por el Gobierno Regional de Los Ríos (GORE), fue adjudicado a la empresa Ingeniería Verde SpA., constituida solo el 11 de enero de 2023 -en circunstancias que el llamado a licitación tuvo lugar el 23 de febrero de ese año- y con patente municipal pagada recién el 1 de marzo posterior, sin contar con experiencia en obras previas, y cuyo capital inicial sólo alcanzaba la suma de $1.000.000”, se detalla en la resolución de Contraloría, y la que fue mencionada en diversos medios de comunicación y en redes sociales (como @BotCheckerCL).

Incluso, el GORE se dirigió a esta Contraloría Regional con el fin de solicitar una fiscalización sobre esta licitación, ya que, advierte eventuales irregularidades en la exclusión de oferentes y asignación de puntaje a la oferta adjudicada. Además, de que solo la oferta de Ingeniería Verde SpA fue admitida para evaluación, por sobre los otros dos oferentes.

“La comisión evaluadora le asignó el puntaje máximo en el subfactor de experiencia, pese a que el único contrato de obra pública que presentó, fue ejecutado por una empresa contratista distinta a ella -Constructora Mosal Ltda.- y en la que el señor José Luis Accardi Vargas, socio y representante legal de Ingeniería Verde SpA se desempeñó únicamente como profesional residente de la obra”, explica Contraloría mediante su resolución.

Por lo anterior, el ente fiscalizador concluyó que la tramitación del proceso licitatorio no se ajustó a derecho, al incurrir en infracciones a los principios de libre concurrencia y estricta sujeción a las bases, que impidieron al municipio llevar a cabo una correcta revisión de ofertas y, en consecuencia, determinar a la mejor evaluada, por lo que la Municipalidad de Río Bueno deberá “ponderar el inicio de un procedimiento de invalidación administrativa”.

En conversación con este medio, el ex administrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, afirmó que es muy importante el pronunciamiento de Contraloría, puesto que, que busca salvaguardar los recursos públicos, y en este caso se suma a las múltiples irregularidades ya denunciadas y que son materia de investigación por parte del Ministerio Público.

-Lo grave es que producto de esta irregularidad se afecta directamente a una obra esperada por Río Bueno, invalidando la adjudicación como indica la Contraloría. Se daría término al contrato, generando costos adicionales, se paraliza la obra y todo esto por llevar un irregular proceso. Aquí la alcaldesa y su equipo deben asumir las responsabilidades frente a la comunidad y al Gobierno Regional que es de donde provienen los recursos-, explica Palma.

Sin embargo, esta no es la única polémica donde se ha visto involucrada la Municipalidad de Río Bueno en los últimos meses.

“$1.100 millones perdidos”

En un reportaje anterior de este medio, y según lo recopilado por @BotCheckerCL (a través de su plataforma de Twitter), durante el año 2022, el ex administrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, descubrió irregularidades económicas en la gestión de la actual alcaldesa, Carolina Silva (IND-UDI) y el ex alcalde y actual concejal de la comuna, Luis Reyes (UDI), lo que incluye la licitación con la cuestionada empresa Gestión Global SpA, y la no justificación del gasto de $1.100 millones.

El Ciudadano tuvo acceso a la querella criminal interpuesta por los concejales de Río Bueno, Juan Unión, Miguel Angel Pérez, Magín Montecinos, y Javier Rosas -del 19 de diciembre de 2022-, en contra de quienes resulten responsables por los delitos de malversación de caudales públicos, dolosa o con negligencia inexcusable, en donde se relata que tras la realización de un sumario administrativo hacia la administración de Reyes -el 25 de marzo de 2022-, dicha investigación interna estableció irregularidades financieras, acreditando la responsabilidad administrativa del ex alcalde.

Sin embargo, y tras la realización de dos auditorías externas, se confirmó el pago excesivo a proveedores, la existencia de dos cuentas corrientes del Banco Santander, y la pérdida de $1.100 millones. Además, dicho municipio también firmó contrato con la cuestionada empresa Gestión Global Spa, la que mantiene en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, al ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval, y al dueño de la empresa “Gestión Global Spa”, por los delitos de cohecho, malversación de fondos, entre otros.