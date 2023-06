$1.100 millones perdidos: Investigan a la Municipalidad de Río Bueno por malversación de caudales públicos

Un nuevo escándalo remece a la política nacional. A través de una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos, se reveló irregularidades financieras en la Municipalidad de Río Bueno, las que tendrían como responsable al ex alcalde de la comuna, Luis Reyes (UDI). Sin embargo, y tras la realización de dos auditorías externas, se confirmó el pago excesivo a proveedores, la existencia de dos cuentas corrientes del Banco Santander, y la pérdida de $1.100 millones. Además, dicho municipio también firmó contrato con la cuestionada empresa Gestión Global Spa, la que mantiene en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, al ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval, y al dueño de la empresa “Gestión Global Spa”, por los delitos de cohecho, malversación de fondos, entre otros.

Por Josefa Barraza Díaz

Tras el escándalo que remece a la bancada de Revolución Democrática y a la diputada Catalina Pérez, por los convenios otorgados a la fundación Democracia Viva, en las últimas horas se han vislumbrado otros casos de corrupción que afectan a la política nacional, entre ellos los aportes millonarios recaudados por la Municipalidad de Antofagasta de parte de SQM Salar, y “los millones perdidos” en la Municipalidad de Río Bueno.

Según lo recopilado por @BotCheckerCL (a través de su plataforma de Twitter), durante el año 2022, el ex administrador municipal de Río Bueno, Helmuth Palma, descubrió irregularidades económicas en la gestión de la actual alcaldesa, Carolina Silva (IND-UDI) y el ex alcalde y actual concejal de la comuna, Luis Reyes (UDI), lo que incluye la licitación con la cuestionada empresa Gestión Global SpA, y la no justificación del gasto de $1.100 millones.

El Ciudadano tuvo acceso a la querella criminal interpuesta por los concejales de Río Bueno, Juan Unión, Miguel Angel Pérez, Magín Montecinos, y Javier Rosas -del 19 de diciembre de 2022-, en contra de quienes resulten responsables por los delitos de malversación de caudales públicos, dolosa o con negligencia inexcusable, en donde se relata que tras la realización de un sumario administrativo hacia la administración de Reyes -el 25 de marzo de 2022-, dicha investigación interna estableció irregularidades financieras, acreditando la responsabilidad administrativa del ex alcalde.

“El Saldo Inicial de Caja de la Municipalidad de Río Bueno, correspondiente al año 2017, alcanza un saldo negativo de $60.876.204, no obstante, para el cierre del ejercicio 2016 mantenía una deuda pendiente de pago de $139.858.164, lo que denota que no se contaba con un saldo disponible para su cobertura (…) el municipio está obligado a compatibilizar sus gastos con los recursos disponibles, de modo que no incurra en desembolsos que excedan al presupuesto otorgado, lográndose plena vigencia del principio de equilibrio de sus finanzas públicas”, se detalla en la acción judicial interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Río Bueno.

También se menciona que los concejales Rosas, Unión y Flores, solicitaron una revisión a la modificación presupuestaria N°3 (2018), presentada por la directora de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), respecto al aumento de presupuesto de «Otros gastos en personal”, en donde se logró acreditar que la Municipalidad de Río Bueno realizó cuatro modificaciones presupuestarias avaluadas en $772.263.000.

No obstante, los hechos señalados en la querella, no han sido los únicos denunciados en contra de las alcaldías de Luis Reyes y Carolina Silva. En conversación con El Ciudadano, el ex administrador municipal, Helmuth Palma, confirmó la existencia de dos auditorías externas hacia la gestión comunal, la que reveló diferencias monetarias y pagó excesivo a proveedores.

-(Los delitos se descubrieron) a través de las auditorías Fortunato (2018) y Cabrera y Santelices (2022), además de múltiples auditorías e informes de Contraloría. Además de la no existencia de voluntad por parte de la alcaldesa de transparentar (esta información) (…) Los montos de las diferencias representadas en ambas auditorías es de 1.100 millones de pesos, las concentraciones de órdenes de compras por 2.000 millones solo en dos proveedores, y arriendo de oficinas municipales por 500 millones con irregularidades en la licitación-, explicó Palma, quien fue desvinculado tras solicitarle a Silva acciones por los resultados de la auditoría -como lo corrobora un correo electrónico del 28 de noviembre de 2022-.

Respecto a las conclusiones en la auditoría realizada por Cabrera & Santelices, -de noviembre de 2022-, la que analizó el periódo de administración del 1 de enero 2017 al 15 de junio del 2021, se reveló concentraciones en órdenes de compra en un solo proveedor sin que exista una evaluación de las labores (obras realizadas), y que la Municipalidad no cuenta con un levantamiento, documentación y sistematización de procesos operacionales contables, lo que afecta el correcto registro de los hechos.

“Durante la revisión en terreno se logra observar que los proveedores SOCIEDAD CONSTRUCTORA HECTOR MEZA HERMOSILLA SPA y AFUSCH SPA, han prestado servicios por más de $ 1.047.144.000 y $ 489.693.000, respectivamente para el período 06.01.2017 al 23.11.2018 sin que exista ninguna evaluación del desarrollo y ejecución de los contratos ejecutados durante ese período por parte del ente auditado”, especifica en el informe final de dicho estudio.

En esta auditoría externa también se confirmó la contratación de servicios de un abogado, sin disponer de informes de actividades que permitieran asegurar que las labores fueron realizadas, también de una contratación a honorarios como asesor comunicacional a un concejal de la comuna (Daniel Quezada), la inexistencia de un sistema de control interno en las unidades a cargo de las licitaciones y áreas de compras de las áreas de Municipalidad y Salud, es decir, no existen fundamentos legales que permita la contratación directa (trato directo), además de decretos que autorizan los contratos antes de la fecha de suscripción del contrato.

Incluso, en estas auditorías se produjo el hallazgo de la existencia de dos cuentas corrientes del Banco Santander: “Por otra parte el banco en la confirmación de saldos al 31/12/2014 nos informa de la existencia de 2 cuentas corrientes que tuvo el municipio, las cuales no las encontramos en la contabilidad y tampoco existe conocimiento por parte de los funcionarios de la existencia de dichas cuentas corrientes”.

Respecto a la diferencia de $1.100 millones establecida en ambas auditorías, Palma es enfático al precisar que no hay registro del gasto de este monto, por lo que es necesario esclarecer con una auditoría forense solicitada por Fiscalía.

-Silva fue parte del equipo de la unidad de Secplan en la administración de Luis Reyes, era abogada y desde esa unidad salían las licitaciones, además ella continuó adjudicando los mismos proveedores. Tampoco hizo lo que la auditoría del 2022 indicaba-, comenta Palma.

“Gestión Global Spa”: El caso de corrupción que salpica a Río Bueno

El reconocido caso “Cuentas Corrientes” el que ha involucrado a diversos municipios a nivel nacional, y que actualmente mantiene en prisión preventiva al alcalde de San Ignacio, César Figueroa, al ex concejal de Chillán, Rodrigo Sandoval, y al dueño de la empresa “Gestión Global Spa” por los delitos de cohecho, malversación de fondos, entre otros; también salpicó a la Municipalidad de Río Bueno.

Según antecedentes recopilados por El Ciudadano, el 29 de diciembre del 2017, la Municipalidad de Río Bueno -representada por el ex alcalde Luis Reyes- firmó un contrato con Global SPA -a cargo de Rodrigo Carmona-. En dicho contrato se establecieron dos etapas; etapa 1 correspondiente a la viabilidad financiera y etapa 2 asesoría de proceso licitatorio.

“El 23 de abril del 2018, se firma el decreto exento municipal, dicho decreto establece la aprobación del contrato con extemporaneidad, ya que, el contrato ya había sido firmado en diciembre (…) El decreto también nombra como contraparte técnica municipal al director de Administración y finanzas, Ariel Delgado, quien según el contrato supervisará el cumplimiento del contrato y certificará los informes y pagos de las facturas de Global SPA (…) 18 de diciembre del 2017 se genera la orden de compra para el pago por un monto de $ 1 (un peso) (…) 21 de diciembre del 2020 se genera la orden de compra para el pago por un monto de $18.100.000”, se lee en los antecedentes enviados a la Fiscalía Regional del Ñuble.

Incluso, se menciona que el 6 de diciembre del 2021, y durante la gestión de la alcaldesa Carolina Silva, se genera una nueva orden de compra por el monto de $21.550.000. Es importante precisar que al momento de la adjudicación de Global Spa en al año 2017, Silva desempeñaba labores como concejala, por lo que no era de su desconocimiento dicho trato.

Actualmente, la Fiscalía de Valdivia lleva a cabo una investigación en contra de la Municipalidad de Río Bueno, por el delito de malversación de caudales públicos.

El Ciudadano contactó a la alcaldesa Carolina Silva, para conocer su versión respecto a lo expuesto en este reportaje, quien afirmó que ha entregado la información que ha sido solicitada, tanto por Transparencia como por Contraloría.

“Yo quiero que las personas cuando quieran emitir un juicio se informen bien, aborden los temas con altura de mira y con la mayor de las transparencias. Y cualquier información que nosotros como municipio sea solicitada para entregar, estamos llenos a poder entregarla a los organismos correspondientes, y con el manejo de la información que corresponde, pero no con un ánimo tendencioso ni con las ganas de enlodar a una institución como lo es el Municipio y sus funcionarios”, precisó Silva.

Respecto al concejal Daniel Quezada, se corroboró que renunció al contrato de asesoría comunicacional, reintegrando parte de los recursos; todo lo anterior antes de asumir como concejal de la comuna

Desde Contraloría General de la República informaron que ya oficiaron al Municipio de Río Bueno pidiéndole antecedentes.

