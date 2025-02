«¡Te pego, conchetumadre!»: Empresario agrícola y salmonero golpea a joven médico en Río Bueno tras negarle paso en camino rural

Durante la jornada de este martes, El Ciudadano publicó en exclusiva un video que muestra una violenta agresión protagonizada por Cristián Pérez de Arce Schilling, empresario agrícola y del rubro salmonero, contra Sergio Pucheu, un joven médico, en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

En el registro se observa que el hecho ocurrió cuando Pucheu solicitó autorización para transitar por un camino que el empresario consideraba privado. Pérez de Arce, visiblemente alterado, reaccionó con furia y de forma desproporcionada, negándole el acceso e increpándolo.

Durante la discusión, Pucheu explicó: «No puede hacer eso, no puede hacer eso. Hablé con los guardias, los guardias tienen mi patente, me autorizaron. Los guardias tomaron mi patente, tomaron mis datos. Les pregunté si podía pasar por ese camino y dijeron que sí. Si usted no quiere que yo pase por ahí, okay».

El médico intentó calmar la situación identificándose como profesional de la salud y le ofreció mostrar sus documentos: «Yo soy Sergio Pucheu. Yo soy médico, ¿quiere ver mis documentos?», a lo que Pérez de Arce respondió que le creía. Sin embargo, el joven cuestionó la actitud del empresario: «¿Por qué esa prepotencia entonces? ¿Por qué ese cambio de opinión al momento en que le digo que soy médico?»

Lejos de calmarse, Pérez de Arce reaccionó con mayor violencia al notar que estaba siendo grabado: «No me filme, apague la cuestión», exigió. Acto seguido, abrió la puerta del vehículo de Pucheu e ingresó a la fuerza para golpearlo, insultándolo con gritos de «¡Te pego, conchadetumadre!» mientras lo agredía físicamente.

Indignación en redes sociales y debate por el acceso a caminos rurales

El video ha generado amplia indignación en redes sociales, donde los usuarios exigen sanciones ejemplares contra el empresario y cuestionan el abuso de poder en este tipo de situaciones. La agresión reaviva la discusión sobre la libre circulación en zonas rurales del país y los conflictos recurrentes en el sur de Chile por el acceso a caminos y la propiedad privada.

¿Quién es Cristián Pérez de Arce Schilling?

Pérez de Arce es empresario agrícola y ganadero, parte de la directiva de Agrocor S.A., dedicada a la producción lechera con venta indirecta a Colún. Pertenece a una familia de alto perfil económico en el sur del país, con inversiones en sectores agrícola (cerezas), ganadero (leche), acuícola (Caleta Bay) e inmobiliario, principalmente en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Hasta el momento, el empresario no ha entregado declaraciones públicas sobre el hecho. Las autoridades no han confirmado si se iniciarán acciones legales en su contra.