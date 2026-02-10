Bad Bunny en el Supertazón: Más de 239 millones de interacciones en redes sociales y un abrumador 71,7% de comentarios positivos

La presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del último Supertazón no solo rompió el récord de audiencia televisiva con 135,4 millones de espectadores según la NBC: también detonó una conversación digital sin precedentes para un artista latino, afirmaron desde la agencia Rompecabeza, quienes realizaron un análisis de social listening y reputación digital del evento.

Según lo informado, durante la presentación del artista de Puerto Rico se registraron 1.452.226 menciones en redes sociales, generando un alcance total superior a los 214 millones de vistas y más de 239 millones de interacciones entre reacciones, comentarios y compartidos.

En ese sentido, desde la agencia indicaron que el sentimiento mayoritario fue contundente: un 71,7% de las menciones fueron positivas, frente a un 21,9% neutrales y apenas un 6,4% negativas.

«El análisis categorizó las menciones en 8 ejes temáticos. El más relevante fue Show y Performance en Vivo, que concentró el 39,3% de la conversación, reflejando la atención a las sorpresas escénicas, las apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin, y la escenografía inspirada en el álbum Debí Tirar Más Fotos», detallaron desde Rompecabeza.

A lo anterior le siguieron Orgullo Latino y Representación Cultural con un 23,4%, que además fue un eje transversal que estuvo presente en el 54,8% del total de menciones y que se manifestó en mensajes de identidad, reivindicación y unidad continental.

Luego vino la Dimensión Política y Controversia con Trump, que representó el 12,5% de las menciones, impulsadas por las declaraciones del Presidente de EEUU quien calificó el show como una «afrenta a la grandeza de Estados Unidos».

En esa línea, un 10,3% del total de menciones hizo referencia directa al Mandatario. Asimismo, agregaron desde la agencia, «las Reacciones de Celebridades (8,7%) también fueron significativas, con figuras como JLo, Shakira, Katy Perry y Luis Fonsi expresando apoyo público. El contenido de Memes y Humor (4,5%) y el análisis sobre Impacto Cultural y Legado (4,1%) completaron el mapa de la conversación».

Al respecto, Patricio Silva, Social Specialist de Rompecabeza, planteó que «lo más interesante desde la escucha social es la coexistencia de la fiesta y la tensión».

«La conversación celebró y al mismo tiempo cuestionó, se emocionó y también politizó. Eso nos habla de una audiencia latina que ya no consume pasivamente: opina, resignifica y se apropia del momento. Y esa es probablemente la herencia más duradera de este show», puntualizó Patricio Silva.

