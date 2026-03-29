El Levantamiento Masivo Contra la Administración de Trump · [REEL]

Movilización Histórica en Estados Unidos

La población de Estados Unidos ha protagonizado una de las movilizaciones más grandes desde las protestas contra la guerra en Vietnam. Bajo el lema No Kings, al menos ocho millones de personas se reunieron en más de 3,300 manifestaciones en los 50 estados del país.

Contexto de la Protesta

Estas son la tercera serie de marchas organizadas en oposición a la administración de Donald Trump. La coalición organizadora ha declarado que los estadounidenses están cansados del constante caos y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces dirigidos a las familias trabajadoras y los inmigrantes.

Temas Principales de las Manifestaciones

Rechazo a la guerra con Irán : Las protestas también se centraron en el rechazo a una guerra con Irán.

: Las protestas también se centraron en el rechazo a una guerra con Irán. Críticas al manejo dictatorial de Trump : La gestión de Trump está siendo percibida como casi dictatorial, con un rechazo que supera el 60% de la población.

: La gestión de Trump está siendo percibida como casi dictatorial, con un rechazo que supera el 60% de la población. Solidaridad Internacional: Las manifestaciones traspasaron las fronteras estadounidenses, alcanzando otras ciudades del mundo. Durante las marchas se vieron también banderas por Palestina, simbolizando un llamado a un mundo libre de guerras.

Personajes Destacados

El reconocido actor Robert de Niro fue uno de los líderes visibles de las manifestaciones. Durante la clausura de las marchas, habló sobre el significado del movimiento No Kings, destacando la necesidad de unidad contra las políticas de Trump.