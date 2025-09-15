¡Concepción se viste de fiesta! Vive las Fiestas Patrias 2025 en el Estadio Ester Roa Rebolledo

La ciudad de Concepción se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: las Fiestas Patrias 2025. Del 17 al 21 de septiembre, el emblemático Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo se convertirá en el epicentro de la tradición, la música y la gastronomía chilena, en un evento familiar con entrada liberada.



Organizado por la Municipalidad de Concepción, la actividad ofrecerá un espacio seguro y lleno de alegría para que las familias de la Región del Biobío y sus visitantes celebren un nuevo aniversario de Chile.

Un panorama imperdible para toda la familia

Las Fiestas Patrias en Concepción 2025 incluyen una amplia gama de actividades para todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar de la tradicional fonda bailable para mover el esqueleto, participar en juegos populares, y explorar una feria de artesanías que muestra el talento local.

Para los amantes de la buena mesa, las cocinerías ofertan los sabores más representativos de la cocina chilena, mientras que las opciones de cervezas artesanales, vinos y licores complementarán la experiencia.

Música en vivo: la gran protagonista de la celebración

Una de las principales atracciones de esta celebración es la impresionante cartelera de espectáculos musicales. Cada día, el escenario del Estadio penquista vibrará con talentosos artistas y bandas. A continuación, la programación de las Fiestas Patrias en Concepción 2025:

Miércoles 17 de septiembre:

16:30 – Huasos de Algarrobal

– Huasos de Algarrobal 18:30 – Mirador Pequeño

– Mirador Pequeño 20:30 – Los Vikings 5

Jueves 18 de septiembre:

14:00 – Los Parroquianos de Urbina

– Los Parroquianos de Urbina 15:30 – Quillagua

– Quillagua 17:00 – Sweet Colocón

– Sweet Colocón 18:30 – La Paya Chilena

– La Paya Chilena 20:30 – Amerika’n Sound

Viernes 19 de septiembre:

15:30 – Nehuentué

– Nehuentué 17:00 – Los Rosqueros de Peleco

– Los Rosqueros de Peleco 18:30 – Edith Roa La Rancherita

– Edith Roa La Rancherita 20:30 – La Cumbia

Sábado 20 de septiembre:

15:30 – Perla Negra

– Perla Negra 17:00 – Peyahuén de Universidad Católica

– Peyahuén de Universidad Católica 18:30 – La Diente de Oro

– La Diente de Oro 20:30 – Peregrinos del Amor

Domingo 21 de septiembre:

14:00 – Maori

– Maori 15:30 – Compadre Moncho

– Compadre Moncho 17:00 – Los Infieles de la Ruta

– Los Infieles de la Ruta 18:30 – La Sonora Malecón

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir la tradición y la alegría en familia en el corazón de Concepción!

Fuente: fiestascostumbristas.cl.