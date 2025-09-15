¡Concepción se viste de fiesta! Vive las Fiestas Patrias 2025 en el Estadio Ester Roa Rebolledo

La Municipalidad de Concepción invita a una entretenida jornada con variadas actividades y música para todas las edades, en un ambiente familiar, para que la Región del Biobío y sus visitantes celebren este nuevo aniversario patrio

¡Concepción se viste de fiesta! Vive las Fiestas Patrias 2025 en el Estadio Ester Roa Rebolledo
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La ciudad de Concepción se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: las Fiestas Patrias 2025. Del 17 al 21 de septiembre, el emblemático Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo se convertirá en el epicentro de la tradición, la música y la gastronomía chilena, en un evento familiar con entrada liberada.

Organizado por la Municipalidad de Concepción, la actividad ofrecerá un espacio seguro y lleno de alegría para que las familias de la Región del Biobío y sus visitantes celebren un nuevo aniversario de Chile.

Un panorama imperdible para toda la familia

Las Fiestas Patrias en Concepción 2025 incluyen una amplia gama de actividades para todas las edades. Los asistentes podrán disfrutar de la tradicional fonda bailable para mover el esqueleto, participar en juegos populares, y explorar una feria de artesanías que muestra el talento local.

Para los amantes de la buena mesa, las cocinerías ofertan los sabores más representativos de la cocina chilena, mientras que las opciones de cervezas artesanales, vinos y licores complementarán la experiencia.

Música en vivo: la gran protagonista de la celebración

Una de las principales atracciones de esta celebración es la impresionante cartelera de espectáculos musicales. Cada día, el escenario del Estadio penquista vibrará con talentosos artistas y bandas. A continuación, la programación de las Fiestas Patrias en Concepción 2025:

Miércoles 17 de septiembre:

  • 16:30 – Huasos de Algarrobal
  • 18:30 – Mirador Pequeño
  • 20:30 – Los Vikings 5

Jueves 18 de septiembre:

  • 14:00 – Los Parroquianos de Urbina
  • 15:30 – Quillagua
  • 17:00 – Sweet Colocón
  • 18:30 – La Paya Chilena
  • 20:30 – Amerika’n Sound

Viernes 19 de septiembre:

  • 15:30 – Nehuentué
  • 17:00 – Los Rosqueros de Peleco
  • 18:30 – Edith Roa La Rancherita
  • 20:30 – La Cumbia

Sábado 20 de septiembre:

  • 15:30 – Perla Negra
  • 17:00 – Peyahuén de Universidad Católica
  • 18:30 – La Diente de Oro
  • 20:30 – Peregrinos del Amor

Domingo 21 de septiembre:

  • 14:00 – Maori
  • 15:30 – Compadre Moncho
  • 17:00 – Los Infieles de la Ruta
  • 18:30 – La Sonora Malecón

¡No te pierdas esta oportunidad de vivir la tradición y la alegría en familia en el corazón de Concepción!

Fuente: fiestascostumbristas.cl.

Relacionados

El Ciudadano

Diputado Roberto Celedón impulsará cambios legales para proteger a familias de pescadores víctimas de tragedias en el mar

Hace 2 meses
El Ciudadano

Comienzan las Fiestas Patrias: con Los Jaivas y Alvaro Henriquez & Los Petinellis, El Bosque realiza su 21º Fiesta Costumbrista

Hace 1 semana
El Ciudadano

Sello Master Media inicia celebración de las Fiestas Patrias 2025 con música en vivo en lugares emblemáticos de Santiago

Hace 1 semana
El Ciudadano

¿Cuándo es el próximo feriado? Estos son los festivos de junio y los que restan en 2025

Hace 3 meses
El Ciudadano

Todo el fin de semana, Chillán invita a la tradicional Fiesta de la Longaniza 2025

Hace 3 semanas
El Ciudadano

¿Independencia o resignación? El verdadero rostro de las Fiestas Patrias

Hace 4 días
El Ciudadano

Fiestas Patrias: vive y descubre los panoramas imperdibles que ofrece Casablanca y Valparaíso

Hace 1 semana
El Ciudadano

El costo invisible del hilo curado: Aumentan los animales heridos durante Fiestas Patrias

Hace 4 días
El Ciudadano

Organizaciones animalistas convocan a manifestación nacional contra las tradiciones crueles en Fiestas Patrias

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano