The Ganjas festeja en vivo los 20 años de “Laydown”, en Concepción

Con formación original, interpretando el histórico álbum de principio a fin, en Casa de la Música

Este sábado 6 de Septiembre, The Ganjas llega al escenario de la Casa de la Música penquista, para celebrar en vivo el 20º aniversario de su álbum «Laydown». El concierto será una velada de grandes éxitos, con la banda original recorriendo de lleno su discografía y presentando íntegramente su clásica obra. La banda angelina The Slow Voyage abrirá la noche.

«Laydown», lanzado en 2005, incluye temas icónicos como «Dance Hall», «Moonlight Cat” y «Cure». Editado por el mítico sello Algorecords, el disco – segundo largaduración en la extensa discografía del grupo – es un emblema de la neosicodelia chilena del nuevo milenio. Musicalmente, el álbum invita a un viaje melancólico a nuestro interior, plácido, contemplativo. Una pausa necesaria. Cimentó la interesante y reconocida carrera de The Ganjas, fruto del intenso trabajo en vivo, y del inmaculado espíritu rockero de sus fogueados integrantes. 

El evento es una oportunidad única en Concepción, para revivir la esencia de un trabajo que ha dejado su marca significativa en la música chilena, y para experimentar en vivo el show de una banda emblemática del inquieto movimiento indie nacional.

Coordenadas

Casa de la Música.
Anibal Pinto 1570, Concepción.
Sábado 6 de septiembre, 21:00 horas.
Entradas aquí.

