Valdivia se prepara para la octava versión de La Mansa Feria

La ciudad de Valdivia se prepara a recibir una nueva edición de La Mansa Feria, el festival que celebra las artes, los oficios y la creatividad de la región. El evento, en esta octava versión, se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en el centro cultural La Leñera, ubicado en el Campus Museos Uach de Isla Teja.



El espacio se ha consolidado como un punto de encuentro creativo, afectivo y autogestionado donde convergen el diseño, la gráfica, los oficios y las resistencias cotidianas, en pro de las economías creativas de la región de Los Ríos. En esta ocasión, más de 30 expositores presentarán sus trabajos, ofreciendo una amplia variedad de productos únicos y hechos a mano.

Además de los stands, el festival contará con shows en vivo y talleres para la comunidad, lo que lo convierte en un panorama ideal para personas de todas las edades. La entrada es gratuita y el evento se desarrollará entre las 12:00 y las 20:00 horas. También habrá stands con bebestibles y alimentos para que los asistentes puedan disfrutar de una jornada completa.



Para más detalles, puedes seguir las redes sociales de la organización en @lamansaferia.

¡No te pierdas esta oportunidad de apoyar el talento local y disfrutar de un día lleno de arte y creatividad en Valdivia!