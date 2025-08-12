Valdivia se prepara para la octava versión de La Mansa Feria

Un abierto encuentro multidisciplinario, para todo asistente y entrada liberada

Valdivia se prepara para la octava versión de La Mansa Feria
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

La ciudad de Valdivia se prepara a recibir una nueva edición de La Mansa Feria, el festival que celebra las artes, los oficios y la creatividad de la región. El evento, en esta octava versión, se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en el centro cultural La Leñera, ubicado en el Campus Museos Uach de Isla Teja.

El espacio se ha consolidado como un punto de encuentro creativo, afectivo y autogestionado donde convergen el diseño, la gráfica, los oficios y las resistencias cotidianas, en pro de las economías creativas de la región de Los Ríos. En esta ocasión, más de 30 expositores presentarán sus trabajos, ofreciendo una amplia variedad de productos únicos y hechos a mano.

Además de los stands, el festival contará con shows en vivo y talleres para la comunidad, lo que lo convierte en un panorama ideal para personas de todas las edades. La entrada es gratuita y el evento se desarrollará entre las 12:00 y las 20:00 horas. También habrá stands con bebestibles y alimentos para que los asistentes puedan disfrutar de una jornada completa.

Para más detalles, puedes seguir las redes sociales de la organización en @lamansaferia.
¡No te pierdas esta oportunidad de apoyar el talento local y disfrutar de un día lleno de arte y creatividad en Valdivia!

Relacionados

El Ciudadano

Invitación en Valdivia: 6to Seminario Regional de Lectura "Lectura con lo Comunitario"

Hace 3 semanas
El Ciudadano

V Encuentro de Archivos de Artes Visuales del Biobío en Concepción: memoria, arte y colaboración marcan la agenda cultural

Hace 2 semanas
El Ciudadano

FICValdivia te invita a ¡Match! Profesional 2025

Hace 2 semanas
El Ciudadano

“Namazu”: la obra performática que toma como punto de partida el Terremoto de Valdivia de 1960

Hace 1 semana
El Ciudadano

Puntos de Cultura se articulan para realizar ferias itinerantes en Santiago

Hace 1 mes
El Ciudadano

Más de 500 personas participaron en jornadas que unieron música, tecnología y videojuegos

Hace 2 meses
El Ciudadano

Finaliza proyecto con la creación de nuevos textos teatrales en escuelas públicas de Valdivia

Hace 1 mes
El Ciudadano

En Valdivia se vivió la puesta en escena “Aguas Libres”: arte, memoria y defensa territorial del vital elemento

Hace 1 mes
El Ciudadano

Convocatoria 2025 del Sello Artesanía Indígena celebra su décima edición e invita a participar

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano