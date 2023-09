«Micco le avisaba todo a Piñera»: Denuncian graves contradicciones en la declaración de Sergio Micco ante Fiscalía

El pasado 28 de septiembre, El Ciudadano publicó una investigación que reveló las declaraciones de Sergio Micco ante la Fiscalía de Alta Complejidad, en donde detalló la existencia de una serie de reuniones entre el INDH, el exmandatario Sebastián Piñera, el exministro del Interior Andrés Chadwick, Carabineros, entre otros.

«Yo estuve con el ministro Chadwick al mediodía del 22 de octubre. El día siguiente de la denuncia del INDH que no nos dejaron ingresar a la Posta Central a observar a las personas lesionadas. Me comuniqué con el ministro de Salud Mañalich y concurrí a la Moneda a conversar con Chadwick (…) Le informé la cifra de fallecidos a ese momento que si no me equivoco eran 15 personas. Eso fue lo que se habló e inmediatamente planteamos el tema del reforzamiento del SML, por la ausencia de medidas», se lee la declaración.

En la instancia, Micco se refirió al incendio de la fábrica Kayser, afirmando que el tema se trató al día siguiente con Sebastián Piñera, y que discutieron con él, ya que, según Piñera se estaban dando por hecho las violaciones a los DDHH, insistiendo de manera muy enfática que quienes debían determinar eso eran los tribunales de justicia -dejándose entrever una negativa del expresidente a reconocer violaciones de DDHH ejercidas en su gobierno-.

Fiscalía: ¿El Presidente le señaló que su posición era que para que hubiera violación de DDHH, se necesitaba una condena a una persona determinada?

Micco: Eso es. Tenía un punto, nosotros hablamos de 5 personas asesinadas, 530 casos de violencia sexual, etc…Nos decía «ustedes están presentando una querella, pero si no pone la palabra querella, da a entender que hubo 530 casos». Luego debo ser justo en reconocer que, en Naciones Unidas, el Presidente reconoció que hubo violaciones a los DDHH. Pero esta tensión se dio mucho dentro del gobierno.

Sin embargo, una nueva información alerta dentro de su declaración, y es que Micco afirmó que se reunió en tres ocasiones con el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, concluyendo que todos estaban conscientes de que no se estaban respetando los protocolos sobre el uso de la fuerza, y que, al solicitar antecedentes sobre la composición de los perdigones, la presión con que se disparaban, la distancia, posición, se habló de suspender la escopeta antidisturbios, pero que se tradujo en un mayor nivel de violencia.

Es importante precisar, que el exdirector del INDH en ningún momento hizo mención ante Fiscalía sobre su tesis de un presunto «golpe de Estado no tradicional».

Respecto a lo anterior, el abogado de DDHH Miguel Yáñez, uno de los querellantes en la causa judicial en contra de Sebastián Piñera, Mario Rozas, y Gonzalo Blumel, por el delito de crímenes de Lesa Humanidad, y que actualmente tiene como fiscal a cargo de la investigación, Ximena Chong; en conversación con este medio criticó duramente a Sergio Micco, debido a sus recientes dichos sobre que las manifestaciones del 18 de octubre fueron como el “Putsch de Múnich” liderado por los nazis, puesto que, había una “organización política” buscando tomar el poder del Estado de manera violenta e inconstitucional. Además, de decir que la Primera Línea y el A.C.A.B fueron las organizaciones que habrían liderado este supuesto «golpe de Estado no tradicional».

-Las declaraciones de Sergio Micco son sumamente graves, porque no tan solo acusó de un supuesto golpe de Estado, sino que también identifica a los instigadores de ese supuesto y falso golpe de Estado, con una agrupación llamada ACAB, por lo que imagino que se refiere a los manifestantes que legítimamente salieron a las calles a demandar justicia social, y quienes fueron objeto de violencia estatal, que Micco debió denunciar en su momento. Esto se contradice con la declaración que dio en Fiscalía donde él señala que, lo único que vio fue violación de DDHH por parte del Estado, especialmente a través de Carabineros. En ningún momento en su declaración menciona un supuesto golpe de Estado o un grupo político llamado ACAB, que fue instigador de un golpe de Estado-, dice Yáñez.

El abogado querellante también es enfático en confirmar que Sergio Micco en su declaración ante Fiscalía corroboró que todo lo que estaba ocurriendo en el estallido social, él se lo informaba directamente a Sebastián Piñera: «Piñera tenía conocimiento de todo. Micco no le informaba de nada más. Micco está mintiendo, está encubriendo violación a los DDHH de manera grave», afirma Miguel Yáñez.

Además, el abogado solicitó a Fiscalía citar a declarar nuevamente a Sergio Micco y a Sebastián Piñera, para aclarar e informar sobre el supuesto «golpe de Estado no tradicional».