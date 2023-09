«El Presidente reconoció que hubo violaciones a los DDHH»: Los detalles de la declaración de Sergio Micco ante Fiscalía

Durante los últimos días, el exdirector del INDH Sergio Micco, ha estado en el centro de la polémica debido a su respaldo a la tesis del expresidente de la República, Sebastián Piñera, respecto a que el estallido social de octubre de 2019 habría sido un intento de «golpe de Estado no tradicional», y por comparar -mediante una entrevista con Mirna Schindler- las manifestaciones del 18 de octubre con el “Putsch de Múnich” liderado por los nazis, puesto que, había una “organización política” buscando tomar el poder del Estado de manera violenta e inconstitucional.

“Se dice que los golpes de Estado tienen que darlo las Fuerzas Armadas, eso ya no es así. Se citan definiciones de hace 30 o 40 años. ¿Se sentiría menospreciado Primera Línea y el A.C.A.B. si yo les dijera que son una organización política y quisieron tomarse violentamente La Moneda, desalojar al Presidente de la República, tomarse el Congreso y establecer un nuevo régimen político en Chile?”, dijo Micco.

Sin embargo, El Ciudadano tuvo acceso exclusivo a la declaración de Sergio Micco ante la Fiscalía de Alta Complejidad, en el contexto de la causa judicial en contra de Sebastián Piñera, Mario Rozas, y Gonzalo Blumel, por el delito de crímenes de Lesa Humanidad, la que actualmente tiene como fiscal a cargo de la investigación, Ximena Chong.

En la declaración del 12 de mayo de 2022, Micco compareció en calidad de testigo como exdirector del INDH, en donde sostuvo que durante el estallido social «hubo más de 11 mil personas detenidas, y cerca de 4 mil heridas en recintos de salud», por lo que en el año 2020 el INDH aumentó en una treintena de abogados y abogadas, psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de mantener las querellas y el trabajo con las víctimas.

El exdirector también explicó que como INDH sostuvieron una reunión con el ministro del Interior, el Presidente de la República, y el ministro de Justicia, solicitando que se reforzaran equipos, como el del Servicio Médico Legal, la brigada de DDHH de la PDI y la Fiscalía. Incluso, el exministro Briones (Hacienda) había manifestado interés del gobierno de reforzar el instituto. No obstante, esta no fue la única reunión importante que tuvo Micco con el gobierno de Piñera.

«Yo estuve con el ministro Chadwick al mediodía del 22 de octubre. El día siguiente de la denuncia del INDH que no nos dejaron ingresar a la Posta Central a observar a las personas lesionadas. Me comuniqué con el ministro de Salud Mañalich y concurrí a la Moneda a conversar con Chadwick (…) Le informé la cifra de fallecidos a ese momento que si no me equivoco eran 15 personas. Eso fue lo que se habló e inmediatamente planteamos el tema del reforzamiento del SML, por la ausencia de medidas», se lee la declaración.

En la instancia, Micco se refirió al incendio de la fábrica Kayser, afirmando que el tema se trató al día siguiente con Sebastián Piñera, y que discutieron con él, ya que, según Piñera se estaban dando por hecho las violaciones a los DDHH, insistiendo de manera muy enfática que quienes debían determinar eso eran los tribunales de justicia.

Fiscalía: ¿El Presidente le señaló que su posición era que para que hubiera violación de DDHH, se necesitaba una condena a una persona determinada?

Micco: Eso es. Tenía un punto, nosotros hablamos de 5 personas asesinadas, 530 casos de violencia sexual, etc…Nos decía «ustedes están presentando una querella, pero si no pone la palabra querella, da a entender que hubo 530 casos». Luego debo ser justo en reconocer que, en Naciones Unidas, el Presidente reconoció que hubo violaciones a los DDHH. Pero esta tensión se dio mucho dentro del gobierno.

Sin embargo, una nueva información alerta dentro de su declaración, y es que Micco afirmó que se reunió en tres ocasiones con el exgeneral director de Carabineros Mario Rozas, concluyendo que todos estaban conscientes de que no se estaban respetando los protocolos sobre el uso de la fuerza, y que, al solicitar antecedentes sobre la composición de los perdigones, la presión con que se disparaban, la distancia, posición, se habló de suspender la escopeta antidisturbios, pero que se tradujo en un mayor nivel de violencia.

Es importante precisar, que el exdirector del INDH en ningún momento hizo mención ante Fiscalía sobre su tesis de un presunto «golpe de Estado no tradicional».

EL ÚNICO DETENIDO DESAPARECIDO DEL ESTALLIDO SOCIAL

Durante la investigación en contra de Sergio Micco por acoso laboral contra una funcionaria del INDH, se reveló una carta en la que se da cuenta de que en la sede regional Biobío, se presentó un recurso de amparo por una persona con discapacidad mental, que de acuerdo a testimonios recabados por el

equipo regional y oídos por las respectiva Corte de Apelaciones, habría sido detenida por funcionarios de Carabineros de Chile, tras lo cual se le pierde el rastro desconociéndose su paradero hasta el día de hoy.

«A raíz de nuestra acción proteccional, la Corte ordenó una investigación por parte de la PDI que les debía ser reportada directamente a ellos, la que no tuvo resultados favorables. En relación a ello, uno de los asesores del director, me indicó que no podía hablar con la prensa del caso, y luego el director, me señaló en reiteradas oportunidades que “cómo era posible que afirmáramos que había una persona detenida desaparecida, y que ni se me ocurriera hacer revuelo con la situación”. De igual forma el director, Sergio Micco me instruyó categóricamente que no continuáramos con la acción judicial que le había propuesto, cuestión que tuve que señalarle al equipo regional que estaba trabajando con los antecedentes del caso», se lee en la misiva dirigida al INDH y al que este medio tuvo acceso.