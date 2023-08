Un león de Sanhattan: El nexo entre el presidente de la Bolsa de Comercio de Santiago y el edificio del socavón en Viña del Mar

El pasado 24 de agosto, El Ciudadano publicó el reportaje “Las pruebas que confirman que gestión de Virginia Reginato otorgó el permiso de edificación a edificio al borde de socavón en Viña del Mar”, el que reveló que los permisos de edificación fueron otorgados durante la gestión de Virginia Reginato, específicamente por el director de Obras Municipales, Julio Ventura, quien le otorgó los permisos a la constructora Besalco, en el año 2011.

En los antecedentes del caso se detalla que el presupuesto de la obra era de $1.557.646.282, mientras que el total a pagar de los derechos municipales fue de $13.904.698. Mientras, que el certificado de recepción definitiva de obras de edificación fue emitido en septiembre de 2013.

Incluso, en el documento “Declaración de Medidas de Gestión y Control de Calidad” elaborado por Besalco, se detalla que tomaron “todas las medidas y gestiones de control de calidad, seguridad y ambientales necesarias, para la correcta ejecución del proyecto denominado edificio Kandinsky”, siendo firmado por el constructor de la obra, Ricardo Jahn.

Además, el actual director DOM y quien lleva 41 años en el cargo, Julio Ventura, ha sido cuestionado, especialmente por la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien interpuso en Fiscalía una denuncia en su contra, con el objetivo de que se investiguen presuntas irregularidades en la aprobación de proyectos ubicados en la zona incendiada en el año 2022, en la falla geológica Marga Marga y a un costado de un humedal urbano que será declarado bajo protección ambiental.

Respecto a Ventura, el diputado Jorge Brito, ha emitido 18 oficios dirigidos a la Dirección de Obras Municipales, solicitando información sobre proyectos inmobiliarios, uso de suelos, y planes de evaluación de aguas. No obstante, la mayoría de estos oficios no ha sido contestado por Julio Ventura.

Sin embargo, una nueva arista se confirma en esta investigación, y tiene relación con el actual presidente de la Bolsa de Comercio Santiago, Juan Andrés Camus Camus.

En la “Memoria Anual 2011” de Besalco -mismo año en el que la empresa recibió el permiso de edificación del edificio Kandinsky-, se confirma que su directorio estaba conformado por Victor Bezanilla, Juán Andrés Camus, Florencio Correa, Adelio Pipino, Cristián Eyzaguirre, John Graell, y Mario Valcarce.

Pero, el nombre de Juan Andrés Camus no es desconocido.

Juan Andrés Camus, quien fue director de Besalco hasta el 2014 y actualmente es el presidente de la Bolsa de Santiago, posee una vasta trayectoria en el mundo de los negocios y el empresariado nacional, ya que, fue uno de los fundadores de Celfin Capital, corredora de bolsa que revolucionó el mercado financiero chileno entre los 80´s y 90´s. Lo anterior, es narrado en el libro del periodista Sergio Jara, “Los Leones de Sanhattan», en donde Camus afirmó que “en 1988, antes del plebiscito, hicimos road show (un evento) del The Chile Fund Inc., el primer fondo de inversión en llegar al país (…) Sabíamos que iba a ganar el ‘No’ y lo hicimos igual no más”. Además, según un reportaje de Interferencia, Camus donó $9 millones de pesos a la campaña de la opción Rechazo a través de la organización «Chile informa».

Incluso, Juan Andrés Camus mientras era director de Besalco -al momento de la construcción del edificio-, también ejercía como director de la Bolsa de Comercio de Santiago.

Debido al socavón que tiene al borde del colapso al edificio, a través de un comunicado, Besalco informó que “el colapso del terreno adyacente al edificio se produjo como consecuencia de la falla del colector de aguas lluvias ubicado en la vía pública, el cual fue diseñado y construido por un tercero ajeno a nuestra empresa, como parte de la urbanización de un amplio sector”; quienes además solicitaron a las autoridades “urgencia”, para resguardar la integridad del edificio.



Es importante precisar que, en el directorio actual de dicha constructora, se encuentra Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, quien estuvo en el cargo entre los años 2011 y 2016, para luego ser sucedido por el ministro de Hacienda, Mario Marcel.