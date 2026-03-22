Con tecnología móvil buscan disminuir muertes y secuelas por Infarto Agudo al Miocardio e Infarto Cerebral

Con el objetivo de disminuir las tasas de mortalidad y de secuelas por infarto agudo al miocardio y por accidente cerebrovascular isquémico, lanzan «Conecta»: Un proyecto que busca crear una aplicación móvil para facilitar la comunicación entre los pacientes y el sistema de salud.

La iniciativa tiene como objetivo disminuir el tiempo de diagnóstico y apertura de la arteria ocluida en el corazón o el cerebro, acercándose lo más posible a los tiempos ideales recomendados por la evidencia científica mundial (2 horas y 3,5 horas de inicio de síntomas a terapia definitiva).

En la ceremonia de lanzamiento, que se realizó en Chillán, estuvieron presentes el Gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo; el Vicerrector de Vinculación con el Medio de la UNACH, Anselmo Aguilera; el Jefe de Neurología del Hospital Herminda Martin, Alexis Rojo; el Seremi de Salud (s), Gustavo Rojas; el equipo investigador, liderado por el cardiólogo Francisco Albornoz; además de médicos, académicos, profesionales del área de la salud y pacientes de cardiológica y neurológica que forman parte del estudio.

La iniciativa denominada “Plataforma Web-App Móvil Integrada en Red para reducir Mortalidad/Morbilidad por Infarto Agudo al Miocardio y Accidente Cerebrovascular” es financiada por el Gobierno Regional de Ñuble, a través de un Fondo de Innovación para la Competitividad; y es ejecutada por la Universidad Adventista de Chile.

La investigación busca «identificar las variables que influyen en la consulta de urgencia por esta emergencia y el tratamiento temprano, utilizando una Aplicación Móvil (App) que estará disponible para los habitantes del Ñuble. Y además, tiene como fin «educar a los pacientes y al personal sanitario en la identificación de síntomas, en las intervenciones agudas y en la prevención primaria y secundaria del infarto agudo al miocardio y accidente cerebrovascular”.

El Gobernador Óscar Crisóstomo, subrayó que: “hoy estamos celebrando el avance de un proyecto que es tremendamente significativo, porque tiene que ver con los ejes centrales que hemos enmarcado para nuestra región de Ñuble; que tiene que ver con la salud de las personas y como la salud se acerca a cada una de ellas”.

Agregó que en esta alianza con la UNACH “se está desarrollando tecnología móvil que, indudablemente, va a ayudar a salvar vidas”.

El Vicerrector Anselmo Aguilera, expresó que: “estamos dando el puntapié inicial a un proyecto que va a beneficiar significativamente a entregar mejor calidad de vida a nuestros habitantes de Ñuble”.

Síntomas v/s atención médica oportuna

Francisco Albornoz, cardiólogo e investigador principal del proyecto, comentó que la evidencia médica indica que la mortalidad aguda por infarto agudo al miocardio puede reducirse al 2% si la arteria obstruida en el corazón se abre en menos de 2 horas de iniciados los síntomas. Y en el caso de accidente cerebrovascular, la mortalidad disminuye a la mitad y la recuperación neurológica aumenta significativamente si la terapia se aplica dentro de las primeras 3 horas de iniciados los síntomas.

El médico especialista señaló que: “esto resalta la importancia de reducir el tiempo entre el inicio de síntomas y la intervención terapéutica definitiva (concepto conocido como “reperfusión efectiva” o “apertura de la arteria ocluida”). En palabras simples, estamos frente a una urgencia médica en donde el tiempo síntoma a apertura de la arteria ocluida es vida o daño irreparable en el corazón y el cerebro”.

Desarrollo de Conecta

Alexis Ruiz, Director de Proyectos y Emprendimiento de la UNACH, explicó que: “el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, avanzando en el levantamiento de información de la experiencia de pacientes que han sufrido un infarto, con el objeto de identificar las variables que han influido en la velocidad de diagnóstico y terapia efectiva, algunas de las cuales son dependientes del paciente y su entorno y otras del sistema sanitario, así como en la articulación con distintos operadores del sistema de salud regional, incluyendo establecimientos públicos y privados”.

“Paralelamente-continuó- el equipo técnico y de investigación se encuentra desarrollando las primeras etapas del diseño y construcción de la solución tecnológica propuesta, lo que permitirá, posteriormente, realizar pruebas piloto y validar su funcionamiento en condiciones reales de atención en la Región. Es interesante destacar que hemos incorporado una metodología de desarrollo denominada “living-lab”. Esto es: hacer que los pacientes y staff del sistema de salud que participa en la atención de estas emergencias participen en la co-creación de las funcionalidades de la solución tecnológica. De esta manera el producto final será realmente útil a las necesidades y realidades de nuestra Región”

El doctor Albornoz, mencionó que “nuestra propuesta de valor es la creación de tecnología móvil de acceso individual, inmediato y desde cualquier lugar de Ñuble, que asista al paciente en el reconocimiento de síntomas sugerentes de emergencia isquémica, alerte en tiempo real al sistema sanitario más cercano y monitorice el tiempo de “síntoma a terapia de reperfusión efectiva”. Este concepto de alerta inmediata gatillada por el paciente y monitorización en tiempo real del ciclo diagnóstico-terapéutico es innovador en nuestro sistema de salud, ya que busca eliminar las variables de retraso, sea del paciente en consultar o del sistema sanitario en diagnosticar y tratar. De este modo nos acercarnos a las ventanas terapéuticas ideales de la emergencia isquémica”

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