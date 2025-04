Ella es Regina Pérez, enfermera de la Sierra Norte y ganadora del premio “Lucía Salcido” que otorga IMSS-Bienestar

En reconocimiento a su trayectoria de 32 años de trabajo en el Programa IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la enfermera Regina Pérez Juárez recibió de manos del director general, Zoé Robledo, el “Premio Auxiliar de Enfermería Lucía Salcido”, como parte de la conmemoración del Día Mundial de la Salud y la entrega de Condecoraciones y Premios de Salud Pública 2025.

Regina Pérez Juárez es Auxiliar de Enfermería General formada en el IMSS y labora en la Unidad Médica Rural (UMR) de Camocuautla, en la sierra norte del estado de Puebla, desde hace 8 años; previamente prestó sus servicios en la comunidad de Atlequizayan, en la misma región, de donde es originaria.

Durante la ceremonia de premiación, realizada en el auditorio “Dr. Miguel E. Bustamante” de la Secretaría de Salud, agradeció al Seguro Social la oportunidad de haber llegado a este punto de su carrera.

“A mí me invitaron a tomar un curso porque las personas del municipio querían a alguien de allá. Entonces me invitaron a ese curso y el Instituto me mandó a estudiar. Gracias al Instituto estoy acá”.