La “fractura” del pene puede causar disfunción eréctil

La fractura del pene es una lesión que se produce por una acción forzada durante las relaciones sexuales que provoca la ruptura de la capa albugínea, la cual envuelve los cuerpos cavernosos del miembro masculino. Popularmente se denomina fractura, pero en realidad no lo es, puesto que el pene humano no posee hueso, lo que sí es importante saber es que si no se atiende debidamente y con la urgencia del caso puede ocasionar disfunción eréctil.

El urólogo especialista en próstata del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), doctor Jorge Moanack (@dr.moanack), explicó que “la fractura del pene se produce debido a un movimiento brusco, donde se dobla el músculo del pene cuando está erecto, hinchado de sangre, produciendo así un trauma que genera una fisura en el revestimiento de los cuerpos cavernosos, por donde se fuga la sangre durante la erección”. Indicó que “el término fractura está mal empleado si lo vemos desde el punto de vista interpretativo, porque lo asociamos a huesos, pero el pene, obviamente, no tiene estructura ósea”.

Emergencia quirúrgica por fractura del pene

El especialista del GMSP alertó sobre la importancia de que la persona acuda de inmediato al médico, “la ruptura del pene es una emergencia quirúrgica, para repararla se hace una intervención sencilla, literalmente es coser para cerrar esa brecha, esa pequeña ruptura, y poder evitar que se siga formando el hematoma, y se genere disfunción del pene, conservando así el buen funcionamiento del músculo genital a posteriori”. Recalcó que, “si no se cierra la fisura, a futuro, cuando la sangre trate de entrar por el músculo va a salir por ahí, y esto es un factor importante de disfunción eréctil traumática”.

Alerta a los síntomas

Al tratarse de una lesión poco frecuente, el especialista recomendó estar alerta a síntomas como: “un leve chasquido acompañado de un fuerte dolor, el pene pierde su erección y se produce inflamación que deriva en un gran hematoma de color morado”. El miembro quedará con una deformidad producto de la lesión y se doblará hacia el lugar de la fractura. A su vez, también presentará un hematoma interior y exterior. Además, puede ocurrir que la uretra se dañe y se perciba sangre en el orificio por el cual el hombre orina.

Para recuperarse satisfactoriamente, después de la intervención el paciente deberá guardar reposo por cuatro semanas y seguir un tratamiento antinflamatorio, luego de lo cual puede retomar su actividad sexual.

