No es un virus nuevo: detectan subclado K de influenza A(H3N2) y la vacuna 2025 sigue protegiendo

En un comunicado oficial, el Ministerio de Salud, a través del Instituto de Salud Pública (ISP), informó la detección del subclado K de influenza A(H3N2) en muestras analizadas en el país. El hallazgo, que se enmarca en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile, no representa una amenaza nueva, sino una evolución esperable del virus estacional, contra el cual la vacuna aplicada en 2025 mantiene su efectividad para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones.

La detección es resultado de un fortalecimiento específico de la vigilancia genómica. Según detalló el ISP, “a solicitud del Ministerio de Salud y en el marco del fortalecimiento de la vigilancia genómica, el ISP intensificó durante las últimas semanas el análisis de secuenciación de muestras de influenza A (H3N2).Este esfuerzo permitió confirmar la presencia del subclado K, una variante genética del virus H3N2 que ha circulado ampliamente en otras regiones del mundo desde agosto de 2025”.

Además, el organismo anticipó que “es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”.

Situación epidemiológica en Chile

El anuncio de la detección de esta variante no está asociado a un repunte de la enfermedad. Por el contrario, las autoridades sanitarias enfatizan que la circulación viral continúa en retroceso.

El informe señala que “lo más relevante es que la actividad de influenza en Chile viene presentando un descenso sostenido desde hace varias semanas en base a lo observado en la vigilancia de virus respiratorios del ISP. Los indicadores de vigilancia sindrómica muestran que tanto los casos de infección respiratoria aguda grave (IRAG) como de enfermedad tipo influenza (ETI) también se observan a la baja”.

En cuanto al impacto clínico, se destaca que “hasta la fecha, no se ha observado aumento en la gravedad clínica de los casos ni incremento en las hospitalizaciones relacionadas con influenza A(H3N2), consistente con lo reportado a nivel internacional respecto al subclado K”.

¿Qué es el subclado K?

Las autoridades sanitarias buscan transmitir tranquilidad a la población, explicando con claridad la naturaleza de este hallazgo virológico.

“El subclado K es una variante del virus de la influenza A(H3N2). La influenza es un virus que cambia de manera natural con el tiempo, y estos cambios dan origen a distintas ‘ramas’ del mismo virus, llamadas subclados”, aclara el documento emitido por el ISP.

Asimismo, enfatizan que “el subclado K no corresponde a un virus nuevo ni distinto, sino que corresponde a la forma en que se espera se lleve a cabo el proceso de evolución del virus de la influenza estacional que ya circula en el mundo

El mensaje clave radica en la protección que ofrece la vacunación actual. “La evidencia disponible indica que la vacuna de 2025 contra la influenza continúa entregando protección frente a enfermedad grave y hospitalización, y se espera que esta protección sea mayor con la vacuna de 2026”, plantea el comunicado de prensa.

Vigilancia activa y recomendaciones vigentes

El Ministerio de Salud destacó que “el sistema de vigilancia de influenza de Chile continuará monitoreando estrechamente la evolución del virus y sus variantes”, agregando que “la detección del subclado K demuestra que nuestros sistemas de vigilancia genómica están funcionando adecuadamente para identificar cambios en los virus circulantes”.

Frente a este escenario, las recomendaciones para la población se mantienen inalteradas y se centran en la vacunación, especialmente de los grupos de mayor riesgo como: adultos de 65 años y más, mujeres embarazadas; personas con enfermedades crónicas, niños con edades comprendidas entre los 6 meses y 5 años, asícomo rabajadores del sector salud.

“La vacunación sigue siendo la mejor herramienta para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte por influenza. En el caso de población de mayor riesgo se indica el tratamiento con antivirales”, recuerda el comunicado.

Además, se reitera la importancia de las medidas preventivas básicas: lavado frecuente de manos, etiqueta respiratoria al toser o estornudar, quedarse en casa si presenta síntomas respiratorios y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad.

El Ministerio de Salud se comprometió a mantener informada a la población sobre cualquier cambio relevante en la situación epidemiológica de influenza a través de sus canales oficiales, subrayando el carácter rutinario y esperable de este tipo de hallazgos dentro de la vigilancia epidemiológica de un virus en constante evolución como la influenza.