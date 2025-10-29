Paro de consultorios municipales: 90% adhiere en día 1 y exigen $1.000 por inscrito para 2026

En su primera jornada, la paralización de los consultorios de salud municipal, que se extenderá hasta el 30 de octubre— en rechazo a la decisión del gobierno de congelar el presupuesto de la atención primaria — registró una adhesión del 90% de los establecimientos.

Por segundo año consecutivo, el per cápita, que es la cifra de dinero que el Estado aporta a los municipios por cada usuario inscrito en la atención primaria fue congelado. Este monto se encuentra actualmente en $11.798, mientras que los funcionarios y funcionarias de la salud exigen que se aumente en $1.000 para 2026.

Al respecto la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, señaló que la decisión del gobierno se refleja en el per cápita para 2026, “cuyo incremento será el más bajo en 16 años, y el presupuesto asignado a la salud primaria será, también, el más bajo desde que se inició el gobierno de (Gabriel) Boric, mismo gobierno que prometió potenciar la salud municipal”.

Por tal motivo, las y los trabajadores de la salud municipal exigen que se sumen $1.000 al monto del per cápita de 2026 para que sea posible continuar con la atención que se brinda actualmente a las y los usuarios en la red de consultorios del país

Flores advirtió que si no se concreta el aumento de recursos “se vienen despidos de personal, restricción de horas médicas y de profesionales, y carencia de insumos básicos”.

Señaló que ” las restricciones presupuestarias ya tuvieron un adelanto cuando el gobierno dejó al programa Más Adulto Mayor Autovalente (Más AMA) sin presupuesto para 2026″,

Más AMA tiene como objetivo prolongar la autovalencia de los adultos mayores y promover conductas saludables dentro de su vida y desarrollo.

La presidenta del gremio calificó la decisión de retirar el financiamiento a este programa como «un grave error», señalando «el enorme impacto que ha tenido».

«Más de un millón y medio de personas beneficiadas en 10 años de existencia», subrayó, en declaraciones recogidas en una nota de prensa de la Confusam.

Paro de consultorios municipales y marcha en Valparaíso

Esta previsto que este miércoles continúe el paro nacional y que además se lleve a cabo una gran marcha en Valparaíso.

«El jueves evaluamos la continuidad de esta movilización. Solo estamos pidiendo que se aumente el per cápita en mil pesos, que no lo congelen por segundo año consecutivo y permanezcan los programas que van en beneficio de la comunidad, en especial programa Más Adulto Mayor Autovalente», afirmó.

Con el 90% de adhesión partió el #ParoNacional d la #AtenciónPrimaria (28,29 y 30 d octubre). L@s trabajador@s exigen descongelar el presupuesto, sumar mil pesos más al per cápita fijado por el gobierno para 2026 y que continúe el programa #MasAdultosMayordsAutovalentes pic.twitter.com/VHgzYXdUEN — Confusam Chile (@ConfusamChile) October 28, 2025

No obstante, la presidenta de la organización dejó en claro que” se mantendrán turnos éticos para urgencias, entregas de medicamentos y traslados de pacientes en todos los establecimientos que lo requieran», destacando que «esta paralización no es contra los usuarios, todo lo contrario, luchamos para por una mejor salud primaria para todos».