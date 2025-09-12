Fenats exige destitución inmediata del director del Servicio de Salud de Osorno tras denuncias de violencia, abuso laboral y persecución sindical

La Confederación Fenats Nacional exigió la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno, tras conocerse una serie de denuncias por violencia laboral, abusos de autoridad y persecución sindical en contra de trabajadoras y trabajadores del área de la salud en la provincia.

La crisis, que se arrastra desde hace semanas, escaló luego de que Fenats Nacional sostuviera una reunión el pasado martes 9 de septiembre con el equipo del Ministerio de Salud en Santiago. En el encuentro, los representantes sindicales presentaron sus demandas,

Sin embargo, la confederación denunció que a pesar de haberles entregado semanas atrás una serie de antecedentes, ni la ministra de Salud, Ximena Aguilera, ni el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, les han dado «respuestas satisfactorias·», lo que a juicio, los transforma en “cómplices pasivos” del clima de violencia instalado por la autoridad de salud en Osorno.

Fenats denuncia silencio ministerial que avala el abuso

“Hemos solicitado formalmente la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno por una serie de denuncias graves de violencia, abuso y persecución. La ministra Aguilera y el subsecretario Martorell han guardado silencio, y esa inacción los hace responsables políticos de lo que ocurre”, indicó el presidente nacional de la Confederación Fenats, Emerson Berríos, citado en un comunicado de prensa.

La crítica de Berríos no se quedó solo en la situación que se vive en la provincia de la Región de Los Lagos, sino que la enmarcó dentro de un problema estructural a nivel nacional.

“Es la expresión más brutal de un modus operandi que se repite en distintos servicios del país, donde algunos directores no tienen currículum, sino prontuario. La falta de acción del Minsal termina avalando los abusos de autoridades locales”, advirtió el líder sindical.

A la par de anunciar posibles movilizaciones a nivel nacional, desde la Confederación Fenats Nacional extendieron un llamado al Ministerio de Salud a adoptar medidas urgentes, establecer protocolos claros para frenar el acoso y la violencia en los centros de salud, y a poner fin a la impunidad de directores que —según la organización— “utilizan su poder para hostigar a quienes se organizan sindicalmente”.

A través de sus redes sociales, Fenats Nacional compartió un video de una manifestación que se realizó en Osorno para denunciar el actuar pasivo de las autoridades frente a alas denuncias presentad por los hechos de «violencia y abuso» registrados en el hospital de la ciudad y exigir la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno.