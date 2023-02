Adolescente gana $28 mil millones en la lotería: primera vez que jugaba

Juliette Lamour, una joven de 18 años oriunda de Canadá, jugó por primera vez en su vida a la lotería y obtuvo un premio millonario: US$ 35.8 millones, unos 28.640 millones de pesos chilenos.

«Estaba llorando. Lágrimas de felicidad, por supuesto», dijo en la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario mientras festejaba por el gran acierto.

«¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de Gold Ball en mi primer boleto de lotería!»

Así, la mujer se convirtió en la persona más joven de Canadá en recibir un premio de tal magnitud.

Luego de saberse ganadora, Juliette le comunicó a su padre y él la va a asesorar en cómo administrar su dinero.

A su vez, informó que a corto plazo tiene pensado finalizar su carrera universitaria y titularse de medicina.

«Big Winner»

Por otra parte, la afortunada contó que se enteró por los medios que alguien de su ciudad, Sault Ste Marie (Provincia de Ontario), era el favorecido por el premio el pasado 7 de enero.

Juliette inmediatamente cogió su celular, revisó el boleto y la aplicación comenzó a emitir una melodía y le mostró una tarjeta que señalaba “Big Winner” (Gran ganadora en inglés).

«Mi colega de trabajo cayó de rodillas con incredulidad», dijo a BBC Juliette y continuó: «Estaba gritando. De hecho, todos gritaban que gané 48 millones de dólares [canadienses]».

«Quiero conocer diferentes países, estudiar su historia y cultura, probar su comida y escuchar su idioma», dijo Juliette Lamour tras ganar el multimillonario premio.

Juliette expresó que una vez que termine su carrera volverá a su pueblo y ejercerá como doctora para ayudar a su comunidad, pero también tiene pensado viajar: «Una vez que termine la escuela, mi familia y yo elegiremos un continente y comenzaremos a explorar«.

«Quiero conocer diferentes países, estudiar su historia y cultura, probar su comida y escuchar su idioma», expresó.

No obstante, la joven tiene bien puestos los pies en la tierra, ya que afirma que el millonario premio no le quitará el sueño y que su foco estará en su carrera profesional: «El dinero no te define (…) “Es el trabajo que haces lo que te definirá”.

Con información de BBC

