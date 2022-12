El género urbano fue el gran ganador de los premios MUSA 2022: revisa aquí quienes fueron premiados

Este domingo se realizó la ceremonia de los Premios MUSA 2022, instancia en la que se galardonó lo mejor de la música nacional e internacional.

En esta oportunidad se premiaron 14 categorías, siendo los ganadores y ganadoras elegidos por el mismo público a través de una votación abierta.

El evento tuvo lugar en el Teatro Municipal de Las Condes, y corresponde a la tercera edición del certamen impulsado por el consorcio Ibero Americana Radio Chile.

Los grandes ganadores del evento fueron los artistas de música urbana Pailita y Polimá Westcoast, quienes recibieron los premios a mejor artista urbano y artista del año, respectivamente, además de canción del año por su éxito conjunto Ultra Solo.

En la ocasión hubo presentaciones musicales de artistas como Soulfía, quien sorprendió con una versión de Running up the hill, la canción de Kate Bush que tuvo un impulso con su inclusión en la serie Stranger Things. También se presentó Francisca Valenzuela, quien interpretó Vida tan bonita, canción que da nombre al álbum que publicó esta temporada.

El premio a la trayectoria recayó en Beto Cuevas, quien fue homenajeado en la ceremonia con las presentaciones de Verónica Villarroel, Manuel García y Ceaese, quienes interpretaron temas de La Ley, como Fuera de mi y Aquí.

La música urbana fue la gran ganadora

El arrastre que tiene la música urbana en Chile desde hace algunos años no hizo más que confirmarse en los premios MUSA 2022. Varios de sus exponentes se quedaron con las principales categorías.

En Álbum del año, destacó Young Cister, con su trabajo Lo más xulo de tu Insta. El mismo artista se llevó el premio a Mejor Videoclip, por el explosivo single La Terapia.

Otra figura ascendente del género urbano que cobró protagonismo fue Standly, quien es reconocido por sus singles Pégate y Marisola. El joven de 19 años se llevó el premio por Artista Proyección.

En tanto, el hit Ultra Solo de Polimá Westcoast y Pailita se impuso en Colaboración Nacional del año. Pailita, en tanto se llevó la estatuilla por Artista Urbano del año. Polimá por su parte se coronó como artista del año, premio entregado por Los Bunkers, en su primera aparición pública desde el anuncio de su reunión el próximo año con sus shows en Santiago y Concepción.

Otros premiados fueron Denise Rosenthal, como Artista Pop del Año, la banda Plumas como Artista Rock, La Combo Tortuga como Artista Tropical. En cuanto a los premios de artistas internacionales, destacaron dos artistas con recientes visitas a Chile: Bad Bunny se llevó el premio al Artista Internacional Latino del Año, así como su canción con Bomba Estéreo, Ojitos lindos, ganó el premio a colaboración internacional del año. Por su parte, Coldplay se llevó el del Artista Internacional Anglo, mientras la canción internacional anglo del año fue As It Was de Harry Styles.