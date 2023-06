El noble gesto de una maestra en México que se volvió viral

Berenice Sinfuentes es una maestra de una primaria en Torreón, Coahuila, México; y se volvió viral tras un noble gesto que tuvo con uno de sus alumnos.

En sus redes sociales – citadas por TVN -, Sinfuentes narró como fue que pudo regalarle a su alumno unos zapatos nuevos, debido a que los suyos ya estaban rotos.

En este sentido, indicó que su alumno llegó y le dijo “Mire mis zapatos hablan” y comenzó a imitar sonidos, a lo que la docente pensó que era una forma de que sus amigos no se burlaran de él.

“Se empezó a reír e invitaba a sus compañeros a reírse con él. Me imagino que era para evitar que alguien le dijera algo cuando él ya lo había hecho”, comenzó contando Sifuentes.

Una vez enterada de la situación del niño, la profesora reveló que “después del recreo le cambié sus zapatos por unos nuevos”.

“De camino a la bodega me dijo: yo le digo a los niños que yo creo que me van a comprar unos zapatos nuevos y esos no van a hablar, van a estar bien calladitos”, agregó la maestra quien manifestó que después le entregó el calzado nuevo al joven.

Finalmente, la maestra Berenice dijo ser la más feliz, pues ama ser maestra y ver la cara contenta de los niños a quienes diariamente tiene la oportunidad de ser parte de su vida y educación.

Esta acción ha hecho que sus conocidos y amigos de Facebook, le agradezcan el gran gesto que tuvo, entre los comentarios se puede leer:

“¡Qué buenísima acción!”, “Eso habla de lo mucho que amas hacer tu trabajo”, “Eres un gran ser humano, Dios te dará mucho más ya verás”, “Te la rifaste amiga, que detalle, esos detalles son los que valen la pena”; refieren medios mexicanos.

