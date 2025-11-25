Encuentro con ídolos, autógrafos y regalos: 1xBet organizó un entrenamiento abierto de Universidad Católica

El 18 de noviembre, los hinchas de Universidad Católica vivieron una jornada inolvidable en el Complejo Deportivo Raimundo Tupper, en Santiago

Autor: El Ciudadano
El 18 de noviembre, los hinchas de Universidad Católica vivieron una jornada inolvidable en el Complejo Deportivo Raimundo Tupper, en Santiago. Todo ocurrió gracias al apoyo de 1xBet, socio oficial de Los Cruzados, que una vez más acercó a los fans a su equipo.



Primero, los aficionados siguieron de cerca la práctica de Universidad Católica y, al finalizar, vivieron el momento soñado: conversar con sus ídolos, pedir autógrafos y sacarse fotos que valen oro para cualquier fan. Además, cada asistente se llevó regalos especiales, incluyendo merchandising oficial del club y de 1xBet. Las entradas para la jornada se sortearon a través de las redes sociales oficiales de la marca, y tras el sorteo de 1xBet, 10 afortunados consiguieron los codiciados accesos para vivir el encuentro de cerca.



Uno de los aficionados también destacó lo vivido:
“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de asistir al entrenamiento del equipo que sigo desde niño. Es una sensación indescriptible… momentos así se te quedan grabados para siempre.”

Un representante de 1xBet también habló sobre la jornada: “Hoy quedó claro cómo el fútbol puede alegrarle la vida a la gente. Estos encuentros llenan de energía tanto a los hinchas como al equipo. Es una verdadera fiesta para todos los que sienten este club.”



1xBet, en colaboración con Universidad Católica, seguirá sorprendiendo a los hinchas con actividades exclusivas. Mantente atento a las redes sociales de la marca, participa en los sorteos y vive cada vez más cerca a tu equipo favorito.

