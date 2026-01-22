La casa de apuestas internacional 1xBet analiza las razones detrás del declive de Los Rojiblancos y reflexiona sobre el futuro del histórico club español.

Época dorada

A lo largo de su extensa historia, el conjunto andaluz ha vivido todo tipo de altibajos. A comienzos de siglo, Sevilla pasó tres temporadas consecutivas en la segunda división española, pero su regreso a La Liga marcó el inicio de una nueva etapa de éxito. Bajo la dirección de Joaquín Caparrós, Los Rojiblancos conquistaron la Segunda División en 2001 y, a partir de ahí, el crecimiento fue vertiginoso. A mediados de la década de 2000, Sevilla ya era una potencia consolidada del fútbol español. En aquellos años, el club contó con figuras de primer nivel como Jesús Navas, Enzo Maresca, Ivica Dragutinović, Luís Fabiano y Frédéric Kanouté.

En 2005 llegó otro entrenador emblemático, Juande Ramos, y con él, la época más gloriosa de la historia del club. Bajo su mando, los andaluces levantaron en dos ocasiones la UEFA Cup y también conquistaron la UEFA Super Cup. A nivel local, Los Rojiblancos sumaron la Copa del Rey y la Supercopa de España. En La Liga, Sevilla se acostumbró a competir de igual a igual con los gigantes, derrotando incluso a Real Madrid, y cerró la temporada 2006/07 en el tercer puesto. Dos años después, repitió la hazaña con otro tercer lugar en La Liga.

El club más laureado en la historia de la Europa League

Sevilla ha ganado el segundo torneo de clubes más importante de Europa en siete ocasiones, un récord absoluto. Además, Los Rojiblancos son el único equipo que logró el título tres veces consecutivas, en 2014, 2015 y 2016. El club también levantó el trofeo en 2006, 2007, 2020 y 2023. No sorprende, entonces, que la mayoría de los aficionados considere a Sevilla como el equipo más grande en la historia de la Europa League y uno de los favoritos cada vez que participa. Incluso en la temporada 2022/23, cuando el club terminó en un decepcionante 12th lugar en La Liga, logró consagrarse campeón de la Europa League.

La peor temporada del Sevilla en el siglo XXI

La campaña doméstica 2024/25 estuvo a punto de terminar en tragedia. Sevilla finalizó 17th en la tabla, apenas un punto por encima de Leganés. El desempeño en la Copa del Rey fue igualmente desastroso: Los Rojiblancos quedaron eliminados en los dieciseisavos de final tras sufrir una dura derrota por 1-4 ante Almería.

Estos resultados encendieron la ira de la afición sevillista. En la primavera de 2025, los hinchas protagonizaron un episodio sin precedentes al asaltar el centro de entrenamiento del club. Los seguidores rompieron las puertas de acceso y entraron por la fuerza a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Para controlar la situación, la policía tuvo que recurrir incluso al uso de balas de goma.

Las razones del declive

La deficiente política de fichajes debilitó notablemente la plantilla. Referentes históricos como Jesús Navas, Éver Banega e Ivan Rakitić fueron dejando el club de manera progresiva, y Sevilla no logró realizar una transición generacional exitosa. Incorporaciones costosas como Rony Lopes, Suso y Tanguy Nianzou no cumplieron con las expectativas, mientras que el nivel de los canteranos ya no alcanzó los estándares que habían caracterizado a Los Rojiblancos en el pasado.

Una parte importante de la crisis recae en la gestión institucional. En la temporada 2023/24, Sevilla registró pérdidas netas por €81 millones y, un año después, volvió a cerrar el ejercicio con un déficit de €54 millones. Estas cifras alarmantes derivaron en la destitución del director deportivo Víctor Orta.

La inestabilidad en el banquillo terminó de agravar el escenario. Desde la temporada 2022/23, el club ha tenido ocho entrenadores diferentes, una situación que se tradujo en caos futbolístico y resultados muy pobres.

Temporada actual y perspectivas

En el verano de 2025, Antonio Cordón asumió como director deportivo, mientras que Matías Almeyda fue nombrado entrenador principal. Bajo el mando del técnico argentino, Los Rojiblancos protagonizaron un resultado impactante al golear a Barcelona por 4-1, aunque todavía es prematuro hablar de una recuperación sólida. En 17 partidos disputados en La Liga esta temporada, el equipo ya acumula nueve derrotas y su nivel de juego sigue dejando muchas dudas.

Sevilla no podrá apoyarse en fichajes de alto costo en el corto plazo, por lo que no se espera un regreso inmediato a la cima del fútbol español. El trabajo por delante es enorme, pero la historia del club demuestra que ha sabido levantarse en momentos críticos. Paso a paso, Los Rojiblancos pueden recuperar la confianza de su gente y salir de la crisis.

Sigue los éxitos del Sevilla junto a 1xBet y juega en la plataforma de una marca confiable. Muchos aficionados se preguntan: ¿1xBet es legal en Chile? La compañía opera de forma completamente legal en nuestro país y cuenta con una licencia oficial emitida en Curaçao, el principal centro mundial de certificación de juegos de azar. Cada mes, más de 3 millones de jugadores visitan la plataforma y disfrutan de experiencias llenas de emoción, sin reportes de problemas con 1xBet.