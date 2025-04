Grupo Arauco acapara los suelos y amenaza con desalojos: familias de Curanilahue exigen a Boric cumplir su promesa de vivienda

Forestal Arauco está intentando desalojar a más de mil familias que viven actualmente en campamentos ubicados en terrenos ociosos de su propiedad, en la comuna de Curanilahue, Región del Biobío,.

La empresa dedicada al monocultivo de pino y eucalipto que es el brazo forestal del Grupo Angelini, uno de los conglomerados económicos más poderosos de Chile, cuenta con una orden de desalojo dictada por la justicia, que se ejecutará a partir del próximo 28 de abril.

La orden afecta a ocho campamentos del sector La Colcha y se enmarca en una creciente judicialización del conflicto por la vivienda en Chile. En los últimos tres años, la Corte Suprema ha ratificado una jurisprudencia que ha desencadenado una ola de desalojos administrativos, como en las tomas 17 de Mayo (Santiago) y Edén de Lajarilla (Viña del Mar), además de amenazas de desplazamiento forzado en comunas como San Antonio, Antofagasta, Alto Hospicio y Arauco. A esto se suma la nueva Ley de Usurpaciones, que impone penas de cárcel a quienes participen en tomas de terrenos.

Desde la Unión de Tomas de Terreno de Curanilahue, que se encuentra integrada por 52 ocupaciones de terreno, indicaron que a corto plazo buscan poder frenar el inminente desalojo, mientras que a mediano plazo, tienen como meta poder negociar con Forestal Arauco la entrega de terrenos de uso forestal que actualmente no están siendo usados, para ser aprovechados en la construcción de viviendas sociales.

Los pobladores exigen anular el fallo judicial, al que acusan de tener vicios, y solicitan abrir una mesa de negociación para comprar los terrenos donde se han consolidado sus viviendas. Aseguran que no buscan la cesión gratuita de los predios que han ocupado y convertido en sus hogares y que muchas familias llevan más de una década intentando acceder a soluciones habitacionales por la vía institucional.

De este modo, han extendido un llamado para poder encontrar en conjunto una solución negociada al conflicto.

Como parte de su cruzada, la organización ha acudido a diferentes instancias como la municipalidad de Curanilahue, dirigida por el alcalde Luis Gengnagel Gutiérrez (Ind-UDI).

De hecho, según consignó Resumen.Cl, los integrantes de la Unión de Tomas de Terreno de Curanilahue, junto con decenas de pobladores, se congregaron el pasado lunes en el frontis del municipio para solicitar su intervención, ante la compleja situación de acceso a la vivienda que enfrentan miles de familias de la comuna.

Asimismo, recordaron que como parte de este drama habitacional, en concreto, mil familias perderán sus hogares por el cumplimiento de la orden de desalojo a favor de Forestal Arauco, por lo que piden que tanto el municipio como Gobierno puedan intervenir ante esta situación.

Familias de Curanilahue exigen a Boric cumplir su promesa de vivienda

Sobre esta solicitud la presidenta de la Recuperación Laguna El Manzano, Lorena Garrido explicó que la idea es que puedan interceder que los habitantes de los campamento puedan llegar a negociaciones con la forestal ,tomando en consideración que «no es mucho lo que puede hacer el municipio si no hay opciones de proyectos de vivienda en la comuna».

«Lo que está pidiendo este movimiento es que las autoridades ayuden a intervenir para llegar a negociar con los dueños de todos los predios que es Bosques Arauco», enfatizó.

Asimismo, señaló que extienden un llamado al presidente de la República, Gabriel Boric que cumpla su promesa de apoyo a las familias de Curanilahue sobre el acceso a una vivienda digna, «porque él conoce de cerca la situación y se comprometió de apoyar a los campamentos y tomas de Curanilahue, cosa que hasta ahora no hemos visto de parte del Gobierno».

(Imagen de EMIPA, Equipo Misiones de Pastoral Aborigen)

Grupo Arauco acapara los suelos para sus monocultivos

Sobre la situación de acceso a terrenos en Curanilahue, Garrido planteó que las empresas forestales como el grupo Arauco acaparan los predios para sus monocultivos.

«No hay acceso a terrenos, porque son todos de un privado (Arauco) y no hay terrenos para proyectos inmobiliarios, ya sea del Servicio de Vivienda Urbana del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) o de una empresa privada. No existe posibilidad y ellos no tienen el interés de negociar dichos terrenos o hacer una propuesta inmobiliaria tampoco, para que el Serviu pueda hacer viviendas sociales. No quieren llegar a negociaciones para vender», declaró a Resumen.Cl.

Ratificó que las familias de Curanilahue no está esperando que les regalen los terrenos, «todos queremos comprar el lugar donde estamos habitando, pero la empresa no abre las puertas a conversaciones», afirmó.

En conversación con Santiago Castillo para El Ciudadano, los integrantes de la Mesa de Tomas y Campamentos de Curanilahue, denunciaron que Forestal Arauco mantiene un monopolio sobre el suelo disponible en la ciudad y se ha negado sistemáticamente a dialogar con las comunidades. En ese contexto, lamentaron que con el actual Gobierno apenas alcanzaron a instalar una mesa de trabajo, la cual se desactivó tras la aprobación de la Ley de Usurpaciones.

“Con este Gobierno alcanzamos a instalar una mesa de trabajo, pero todo se vino abajo tras la aprobación de la Ley de Usurpaciones”, criticaron