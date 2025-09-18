Academia militar del Reino Unido entrenó a oficiales israelíes durante el genocidio de Gaza

Declassified UK reveló que oficiales del ejército israelí se entrenaron en la Real Academia Real Británica de Estudios de Defensa (RCDS por sus siglas en inglés) en Londres durante el asalto israelí a Gaza. Asimismo, uno de ellos lideró más tarde una invasión del Líbano. La revelación ha provocado indignación debido a la legitimación por parte del Reino Unido de los crímenes de guerra de Israel al continuar con dicha colaboración militar.

A los oficiales del ejército israelí se les ha permitido estudiar en una academia militar británica en el centro de Londres durante el genocidio de Gaza, según revela Declassified.

Al menos dos coroneles israelíes han asistido a la prestigiosa Academia Real Británica de Estudios de Defensa del Reino Unido (RCDS por sus siglas en inglés) desde 2023.

Uno de los efectivos militares, que se cree que es Elad Edri, se graduó hace solo quince días.

Otro oficial, Yeftah Norkin, completó el curso en julio de 2024 y casi de inmediato dirigió la división «Bang» del ejército en la invasión israelí al Líbano.

Norkin, quien proviene de una influyente familia militar, comandóuna compañía de patrulla en la Operación Plomo Fundido, la guerra de Israel en Gaza de 2008-2009, la que mató a cientos de niños.

‘Estrellas en ascenso’

Establecida en 1927 como el Colegio Imperial de Defensa, la RCDS en Belgravia es una de las academias militares más eminentes de Gran Bretaña.

Desde su elegante edificio georgiano rodeado de embajadas, la academia organiza la formación para las «estrellas en ascenso» entre los oficiales del Reino Unido y del extranjero.

Mientras Sandhurst forma a oficiales subalternos del ejército, la RCDS guía a militares de rango medio que tienen ambiciones de ascender en la cadena de mando, otorgándoles un certificado de posgrado en estudios de seguridad internacional.

La academia se describe a sí misma como “una institución de renombre mundial comprometida con el desarrollo de estrategas… que tienen el potencial de alcanzar los rangos más altos”.

Entre los exalumnos de la RCDS se encuentran el general de división Hidai Zilberman, exportavoz de las FDI y ahora agregado de defensa israelí a los Estados Unidos, y al general Harel Knfao, quien se desempeñó como Jefe de Estado Mayor del Comando Sur de Israel.

¿Cómo nos enteramos?

La revelación sobre dónde se entrenan los soldados israelíes en el Reino Unido se produce tras meses de obstrucciones por parte de ministros y funcionarios tanto bajo gobiernos laboristas como conservadores.

A los miembros del parlamento solo se les informó recientemente que «menos de cinco» militares israelíes estaban estudiando en el Reino Unido en «cursos académicos» en lugares no revelados.

Las solicitudes de libertad de información de Declassified fueron repetidamente denegadas hasta la semana pasada.

Finalmente, el Ministerio de Defensa (MoD por sus siglas en inglés) reveló que soldados de las FDI estaban estudiando en la RCDS, admitiendo que menos de cinco oficiales recibieron formación allí en 2023 y 2024.

El Ministerio de Defensa no ofreció los nombres ni rangos de los oficiales, ni proporcionó cifras para 2025.

Pero Declassified pudo encontrar detalles de un oficial israelí que se graduó este verano debido a que el comandante de la RCDS publicó en sus cuentas de redes sociales fotos de ellos.

Usando un software de reconocimiento facial, ha sido posible identificar a ese oficial como el coronel Elad Edri.

Mientras tanto, el diputado laborista Tan Dhesi, quien preside el comité de defensa del parlamento, y asistió a un curso anterior, tuiteó una foto de sí mismo junto a un tablero con los nombres de todos los graduados de 2024.

Entre ellos se encontraba un coronel I. Norkin del ejército israelí. Se entiende que la inicial representa a Iftach, una variante ortográfica de Yeftah Desde entonces, Norkin ha sido ascendido al rango de general de brigada.

Declassified proporcionó ambos nombres a los militares británicos los cuales no negaron que estos habían asistido a la RCDS. Las FDI no respondieron a la solicitud de comentarios.

Colegio de Defensa Nacional de Israel

Según una publicación en LinkedIn, además de acoger a militares israelíes, la RCDS también recibió a «personal de alto rango» del Colegio de Defensa Nacional de Israel (INDC) a principios de este año,

La INDC prepara a oficiales de las FDI, así como a funcionarios de defensa y del gobierno, para puestos de alto mando y gestión.

La visita a la RCDS «se centró en el intercambio de ideas, el estudio de las mejores prácticas en materia de educación estratégica y la determinación de oportunidades para la cooperación futura entre las dos instituciones».

Los exalumnos del INDC han pasado a combatir en Gaza, incluido el coronel Ahsan Daksa, un alto comandante de las FDI quien murió en la Franja, en la zona de Jabalia, en octubre de 2024.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se dirigió a los graduados de la academia el año pasado, informándoles sobre la guerra en Gaza y declarando: «Estamos avanzando hacia el final de la etapa de eliminación del ejército terrorista de Hamas».

El jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, habló en la ceremonia de graduación a principios de este mes, elogiando las “acciones y logros del ejército desde el 7 de octubre”.

‘Entrenado en suelo británico’

La noticia llega cuando John Deverell, un brigadier retirado que fue director de diplomacia de defensa en el Ministerio de Defensa está escribiendo al primer ministro instándolo a «cortar toda colaboración militar con Israel», incluido el entrenamiento.

Deverell le contó a Declassified a principios de este año: «Cualquier relación entre los dos ejércitos es útil para las FDI porque un espectador puede inferir que el ejército británico está de acuerdo con la forma en que las FDI llevan a cabo las operaciones. En efecto, le da una especie de cortina de humo a las FDI».

Charlie Herbert, un general retirado del ejército británico, dijo a Declassified: «Es extraordinario que el personal de las FDI siga recibiendo entrenamiento en el Reino Unido.

«Todo el entrenamiento debería haberse suspendido y las personas deberían haber regresado a Israel cuando la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el primer ministro Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant [en noviembre de 2024].

«Desacredita a nuestras Fuerzas Armadas trabajar junto a los oficiales de las FDI en RCDS».

El exministro de gabinete, conservador y veterano del ejército Rory Stewart también protestó en una reciente entrevista sobre cómo “seguimos entrenando a los soldados de las FDI”.

Agregó: ¿Cómo es posible que David Lammy, por un lado describa este horror y, por otro lado, continúe brindando asistencia militar, entrenamiento?

El mes pasado, el diputado liberal demócrata Andrew George interpeló a Lammy en el parlamento por los informes de que los soldados de las FDI estaban siendo «entrenados en suelo británico».

Lammy defendió el entrenamiento, diciendo: El Reino Unido, por supuesto, ofrece cursos militares para nuestros aliados, pero en todos esos cursos siempre enfatizamos la importancia crítica del derecho internacional humanitario.

«Es importante que trabajemos con nuestros aliados para cumplir con los extraordinarios estándares de nuestras propias fuerzas armadas, y estoy seguro de que el honorable caballero no querría que nos apartáramos de eso».

El personal del Ministerio de Relaciones Exteriores privadamente ha utilizado el hecho de que Israel recibe entrenamiento de las fuerzas militares occidentales para ayudar a justificar el envío de armas a Tel Aviv.

Documentos del gobierno británico – publicados durante un caso judicial contra las exportaciones de armas – señalaron “un programa de intercambio por el cual aproximadamente 500 miembros del personal de las FDI son enviados a EE. UU. anualmente para recibir entrenamiento relevante patrocinado por el Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD)”.

Dijo que «la satisfacción de Estados Unidos en cuanto al nivel de capacitación no era determinante» para el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero «sin embargo, constituyen una pequeña parte de la evidencia que consideramos».

Los funcionarios de Whitehall utilizaron anteriormente una estrategia similar para defender la venta de armas a Arabia Saudita durante la guerra en Yemen, citando el alto número de cursos de formación británicos a los que asistieron las tropas saudíes como supuesta evidencia de que entendían el derecho internacional.

Altos del Golán

Un portavoz del Ministerio de Defensa le comentó a Declassified: «Un número limitado de personal de las Fuerzas de Defensa de Israel está actualmente inscrito en cursos académicos militares no de combate, en el Reino Unido.

«Es una política de larga data que nuestros cursos educativos estén abiertos al personal militar de una amplia gama de países. Todos los cursos militares del Reino Unido enfatizan la importancia crítica del cumplimiento del derecho internacional humanitario».

No respondieron a las preguntas sobre si el Ministerio de Defensa se disculparía por entrenar a las FDI o los excluiría de asistir al colegio el próximo trimestre.

Andrew George comentó: «El gobierno de Netanyahu parece satisfecho con ser percibido cada vez más como un estado paria. Si el Reino Unido realmente está haciendo la vista gorda ante los flagrantes abusos del derecho internacional, ¿por qué no abrir oportunidades de capacitación a cualquiera?»

Esta no es la primera vez que la RCDS ha sido criticada por su cooperación con las FDI.

Documentos filtrados del ejército israelí vistos previamente por Declassified revelaron cómo la academia llevó una delegación de oficiales a los Altos del Golán, los cual el gobierno del Reino Unido reconoce como ocupados legalmente por Israel, en mayo de 2019.

La gira incluyó una visita a la ciudad drusa de Buq’ata y a una fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en Camp Zouani, asimismo los oficiales también planeaban ir a una degustación de vinos y quesos en una bodega situada junto a «una fuente de agua mágica con vista al Mar de Galilea».

La RCDS desde hace mucho no ha tenido reparos en aceptar estudiantes de fuerzas armadas represivas y estados autoritarios como Arabia Saudita, Baréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Ha llevado a los delegados a viajes al aliado de Rusia, Bielorrusia, donde pasaron una noche en la ópera viendo Las bodas de Fígaro de Mozart.

Los cursos a menudo han incluido excursiones de lujo al extranjero. En 2015, la academia envió oficiales a «navegar por el Nilo, a observar ballenas en Sri Lanka y a un safari en Kenia. La factura de los vuelos y el alojamiento se acercó a los tres cuartos de millón de libras».

John McEvoy es reportero en jefe de Declassified UK. John es un historiador y cineasta cuyo trabajo se centra en la política exterior británica y latinoamericana. Su doctorado fue sobre las guerras secretas de Gran Bretaña en Colombia entre 1948 y 2009, y actualmente está trabajando en un documental sobre el papel de Gran Bretaña en el ascenso de Augusto Pinochet.

Alexander Morris es un videoperiodista y cineasta con sede en Londres, Reino Unido. Ha realizado documentales y reportajes en video contundentes en todo el mundo, incluidas zonas de conflicto como Afganistán, y anteriormente fue periodista de video en el Middle East Monitor. Su documental sobre los pandilleros de Río quienes hacen cumplir las restricciones de Covid, Favela Lockdown, ganó los premios al «mejor documental» y al «mejor video de noticias y política» en los Premios Lovie 2020. Otros temas de sus reportajes incluyen el aumento del extremismo hindú en la India en 2019, las políticas fronterizas racistas de Gran Bretaña y la generación Windrush en 2021, así como el histórico juicio por genocidio contra Israel en La Haya en 2024.

*Phil Miller es el editor de Declassified UK. Es el autor de Keenie Meenie: Los mercenarios británicos que se salieron con la suya con sus crímenes de guerra.

*Artículo publicado originalmente en Wire.

*Foto: Declassified UK.