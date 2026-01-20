Cómo Gran Bretaña ayudó a Trump a desestabilizar a Venezuela

El gobierno del Reino Unido ha apoyado de manera sistemática a los Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno de Venezuela al reconocer a un reclamante rival, congelar los activos del Estado y planificar en secreto para una economía posterior a Maduro.

Por John McEvoy*

El papel integral del Reino Unido en el apoyo a la campaña liderada por Estados Unidos para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro va más allá de su reciente negativa a condenar una intervención militar. La investigación revela una estrategia multifacética de varios años: una política británica sostenida de cambio de régimen, priorizando la alineación estratégica con EE.UU. y los intereses económicos por encima de los principios de soberanía y derecho internacional.

Durante las primeras horas del sábado, fuerzas estadounidenses bombardearon Venezuela y secuestraron a su presidente, Nicolás Maduro.

Lo anterior fue una clara violación del derecho internacional, en la que se infringieron los términos de la Carta de la ONU que prohíben la interferencia y el uso de la fuerza contra Estados soberanos.

Sin embargo, Keir Starmer, exabogado de derechos humanos, se ha negado a condenar el ataque o siquiera reconocer su descarada ilegalidad.

“Quiero reunir todos los hechos materiales y simplemente no tenemos el panorama completo en este momento”, dijo el primer ministro a la BBC el sábado.

Starmer escribió después en redes sociales que Gran Bretaña “consideraba a Maduro un presidente ilegítimo y no derramamos lágrimas por el fin de su régimen”.

En contraste, le tomó menos de 24 horas calificar la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin como una “guerra de agresión”.

El exembajador británico Sir Richard Dalton dijo a Declassified que el gobierno ha fallado en oponerse a “la ley de la selva” con su postura “cínica” sobre Venezuela.

Mientras se negaba a condenar las acciones de Trump, Starmer insistió en que “no hubo participación del Reino Unido en esta operación”.

No obstante, personal de la Royal Navy ha estado integrado en la armada estadounidense que rodea Venezuela en las últimas semanas, y el Ministerio de Defensa se ha negado a aclarar si estuvieron presentes durante el ataque.

El secretario de Defensa, John Healey, aparentemente ordenó que no participaran en los bombardeos a Venezuela, y se informó que el intercambio de inteligencia entre EE.UU. y Reino Unido se congeló en el Caribe para evitar la complicidad británica en violaciones del derecho internacional.

Esto contrasta fuertemente con la posición actual del gobierno de que no puede pronunciarse sobre la legalidad de las acciones de Trump.

Pero incluso si las fuerzas británicas no participaron directamente en la operación militar, el gobierno del Reino Unido ha estado respaldando discretamente los esfuerzos de desestabilización de Washington en Venezuela durante años.

Desde 2019, Gran Bretaña ha congelado más de 2 mil millones de dólares en oro venezolano en el Banco de Inglaterra, patrocinado iniciativas antigubernamentales e incluso ha creado una “Unidad de Reconstrucción de Venezuela” secreta para planear el día después de la caída de Maduro.

Por ello, Starmer no habla en términos abstractos cuando dice que “el Reino Unido ha apoyado durante mucho tiempo una transición de poder en Venezuela”.

Reconocimiento de Juan Guaidó

Hace siete años, el gobierno británico tomó la audaz decisión de reconocer a un político llamado Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

Guaidó nunca se había postulado para la presidencia.

Sin embargo, el 23 de enero de 2019 se autoproclamó “presidente interino” de Venezuela, usando el Artículo 233 de la Constitución venezolana para declarar que Maduro había abandonado su cargo, dejando así un “vacío absoluto de poder”.

Este vacío, afirmó Guaidó, debía ser llenado por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, cargo que él ocupaba.

Sin el apoyo del gobierno estadounidense, las maniobras legales de Guaidó probablemente no habrían llegado muy lejos.

No obstante, la administración de Donald Trump se movió rápidamente para reconocer a Guaidó y comenzó a presionar a la llamada “comunidad internacional” para que hiciera lo mismo.

El 24 de enero, el entonces secretario de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, visitó Washington para asistir a una “reunión a media mañana con [el secretario de Estado de EE.UU.] Mike Pompeo y luego con el vicepresidente Mike Pence”.

Durante esta reunión, Hunt sorprendió a todos al “decir de repente que consideraremos reconocer a Guaidó”, según el exministro Alan Duncan.

Los diarios publicados de Duncan señalan que, al día siguiente, Hunt dijo: “Necesitamos usar Venezuela como un tema en el que podamos estar lo más alineados posible con EE.UU., porque [Hunt] está fuera de línea en varios temas como Siria”.

Semanas antes, Hunt había discrepado abiertamente con los planes de Trump de retirar tropas estadounidenses de Siria.

La entrada del diario de Duncan continuó: “Es uno de esos momentos de intercambio que necesitamos si queremos manejar hábilmente a la administración Trump”.

Aparentemente citando a Hunt, Duncan agregó: “Venezuela está en su patio trasero, y quizá sea la única aventura extranjera que podrían perseguir”.

Así, Hunt parecía ver el reconocimiento de Guaidó como una forma de congraciarse con Trump, pero Gran Bretaña también tiene intereses históricos en las reservas petroleras de la región.

“La reactivación de la industria petrolera [en Venezuela] será un elemento esencial en cualquier recuperación [económica], y puedo imaginar que empresas británicas como Shell y BP querrán ser parte de ello”, declaró Duncan en 2018.

Las empresas británicas también están interesadas en la vecina Guyana, que mantiene una disputa fronteriza con Venezuela sobre la rica región petrolera del Esequibo.

En enero de 2019, la representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, fue grabada diciendo que “el tema número uno identificado por la Oficina de Asuntos Exteriores es que no nos apoyarán mientras sigamos con la línea oficial de que queremos recuperar el Esequibo de Guyana”.

Neumann instruyó así a su colega a “dejar el tema” de la reclamación venezolana sobre la región a cambio del apoyo británico al golpe.

Congelamiento del oro venezolano

El reconocimiento británico de Guaidó fue un requisito clave para que el Banco de Inglaterra decidiera congelar el oro venezolano en 2019, una importante contribución británica a los esfuerzos de golpe de Washington.

De acuerdo con el exasesor de seguridad nacional de EE.UU., John Bolton, Hunt estaba “encantado” de ayudar con la campaña de desestabilización de Washington, “por ejemplo, congelando los depósitos de oro venezolano en el Banco de Inglaterra”.

Los directores del Banco estaban inquietos por las implicaciones legales de congelar los activos de un Estado extranjero, pero la Oficina de Asuntos Exteriores hizo un esfuerzo para tranquilizarlos.

El 25 de enero de 2019, Duncan escribió en su diario que sostuvo una llamada con Mark Carney, entonces gobernador del Banco de Inglaterra, sobre el oro venezolano:

“Le digo a Carney que entiendo plenamente que, aunque es una decisión del Banco, necesita cierta cobertura política de nuestra parte. Le digo que le escribiré la carta más sólida que pueda pasar por los abogados del FCO, y que explicará las crecientes dudas sobre la legitimidad de Maduro y que muchos países ya no lo consideran presidente del país”.

En otras palabras, el Banco de Inglaterra requería una justificación legal sólida para mantener congelado el oro venezolano, y la Oficina de Asuntos Exteriores estaba feliz de proporcionarla.

En mayo de 2020, el gobierno de Maduro demandó al Banco de Inglaterra por su negativa a liberar el oro.

Cuando el asunto llegó a los tribunales, el gobierno británico apoyó a Guaidó reafirmando su reconocimiento, incluso gastando £80,697 para promover su campaña legal.

Esto a pesar de las repetidas condenas de la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, sobre el impacto negativo de las sanciones unilaterales en Venezuela.

En 2021, por ejemplo, Douhan señaló las “reiteradas negativas de los bancos en el… Reino Unido… a liberar activos venezolanos incluso para comprar medicinas, vacunas y equipos de protección” durante la pandemia de Covid-19.

Con cada audiencia, Guaidó y sus representantes también incurrieron en costos sustanciales, con cuentas publicadas que sugieren que el equipo de Guaidó gastó más de 8.5 millones de dólares en honorarios legales, aproximadamente £7 millones.

Sorprendentemente, los honorarios legales de Guaidó en el Reino Unido se pagaron con dinero que originalmente fue apropiado del Estado venezolano en EE.UU.

Unidad de Reconstrucción de Venezuela

Después de congelar el oro venezolano, el gobierno británico creó en otoño de 2019 una secreta “Unidad de Reconstrucción de Venezuela [URV]”.

La URV estaba ubicada en la Oficina de Asuntos Exteriores y dirigida por el diplomático John Saville, con otros tres miembros del personal, uno de los cuales era un “consultor externo”.

Aparentemente encargada de planear el día después de la caída de Maduro, la VRU se reunió con Guaidó en Londres en enero de 2020 y “tuvo contacto” con otros miembros de su equipo, incluida Neumann.

Tras ser expuesta, la Oficina de Asuntos Exteriores afirmó que el equipo había sido establecido para “coordinar el enfoque del Reino Unido ante la respuesta internacional a la grave situación económica y humanitaria en Venezuela”.

Sin embargo, documentos obtenidos por Declassified revelaron que Saville sostuvo reuniones en Caracas para planear la participación británica en el sector energético venezolano.

Se programó un día completo de reuniones sobre el tema de la “participación del Reino Unido en el sector energético” de Venezuela, aunque la agenda completa sigue clasificada por razones de “seguridad nacional”.

Mientras tanto, la Oficina de Asuntos Exteriores financió una coalición “anticorrupción” en Venezuela con £450,000, dinero proveniente del controvertido Fondo de Conflicto, Estabilidad y Seguridad.

Tras esta revelación, la embajada británica en Caracas se quejó internamente: “Los artículos sobre nuestros programas/operaciones aquí (particularmente de McEvoy) son especialmente sensibles”.

La Oficina de Asuntos Exteriores ahora se niega a revelar qué organizaciones no gubernamentales ha estado financiando en Venezuela en los últimos años.

Justificó lo anterior diciendo que la información “probablemente perjudicaría las relaciones entre el Reino Unido y otro Estado” y debe permanecer confidencial.

*John McEvoy es reportero principal de Declassified UK. Es historiador y cineasta, y su trabajo se centra en la política exterior británica y América Latina. Su doctorado fue sobre las guerras secretas de Gran Bretaña en Colombia entre 1948 y 2009, y actualmente trabaja en un documental sobre el papel británico en el ascenso de Augusto Pinochet.

Traducción: Victor Muruet