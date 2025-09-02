«¡No a la guerra contra Venezuela!»: Declaración del Gabinete de la Internacional Progresista

Condenamos inequívocamente la escalada de la agresión militar estadounidense contra Venezuela y hacemos un llamado a todas las fuerzas progresistas para que se opongan a la intervención de los Estados Unidos y a la fortalecida Doctrina Monroe que la respalda.

Las fuerzas navales estadounidenses se están reuniendo en el sur del Caribe. Con el pretexto de «contrarrestar las amenazas de las organizaciones narcoterroristas», la administración Trump ha ordenado al USS Lake Erie, un crucero lanzamisiles, y al USS Newport News, un submarino de ataque de propulsión nuclear, unirse a un grupo de asalto anfibio que ya incluye buques de guerra con 4500 soldados frente a las costas de Venezuela. Se trata nada menos que de un retorno a la «diplomacia de los cañoneros» imperialista.

Se trata de una escalada dramática en la guerra híbrida en curso contra la Revolución Bolivariana. Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, declarando que Venezuela se embarcaría en una «profunda transformación» que levantaría a los pobres y desafiaría la agresión imperial, el país nunca ha dejado de estar en el punto de mira de los Estados Unidos.

Washington ha desplegado un conjunto de herramientas ya conocidas contra el proceso bolivariano: operaciones clandestinas, ataques de grupos mercenarios, intentos de asesinato, intentos de golpe de Estado, aislamiento diplomático, amenazas abiertas de intervención militar y sanciones económicas asfixiantes. Los movimientos de tropas se producen pocas semanas después de que la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, anunciara la duplicación de la recompensa por la detención del presidente Nicolás Maduro —por presunto tráfico de drogas— a 50 millones de dólares.

Entre 2012 y 2020, las sanciones coercitivas provocaron una caída del 93 por ciento en los ingresos petroleros de Venezuela. Durante un período similar, el nivel de vida se desplomó un 74 por ciento, cifras comparables a las de Irak durante la invasión estadounidense. Según el Centro de Investigación de Política Económica, las privaciones causadas por las sanciones de los Estados Unidos mataron a 40 000 venezolanos en un solo año, entre 2017 y 2018, un resultado que «encaja en la definición de castigo colectivo de la población civil tal y como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya».

La renovada guerra contra las drogas no tiene nada que ver con las verdaderas motivaciones de este prolongado ataque contra Venezuela: el control de sus recursos y la dominación hemisférica.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, junto con cantidades de forma significativa de gas natural, bauxita y oro, entre otros. Como dijo Elliott Abrams, ex enviado especial de Trump para Venezuela e Irán, «una de las razones por las que hemos concedido una licencia a Chevron y a varias empresas de servicios es precisamente para facilitarles la recuperación de la producción de petróleo tras la sustitución del régimen».

La explotación sin restricciones de estos recursos tiene un inmenso valor estratégico para los Estados Unidos, mientras que perder ese acceso amenaza su control sobre el continente, pilar fundamental de más de 200 años de la Doctrina Monroe.

Una Sudamérica soberana se interpone en el camino de la plena realización de la Doctrina Monroe. Décadas de agresión por parte de los Estados Unidos contra países como Venezuela sirven de ejemplo para otros Estados que aspiran a una América Latina más unida e independiente. Desde el Chile de Allende hasta la Cuba revolucionaria, los Estados Unidos han intervenido una y otra vez con fuerza militar contra gobiernos soberanos que trazaban un futuro más allá de la sumisión a la hegemonía estadounidense.

De hecho, el despliegue de destructores estadounidenses frente a las costas latinoamericanas en tiempos de paz evoca un precedente histórico directo y ominoso: la Operación Hermano Sam. En 1964, buques de guerra estadounidenses llegaron cerca de Brasil para provocar el derrocamiento militar del presidente brasileño de izquierda João Goulart. Aunque las fuerzas estadounidenses no tuvieron que intervenir físicamente en el golpe de Estado, que finalmente fue rápido, la operación proporcionó la garantía fundamental del apoyo militar estadounidense a los golpistas dentro del ejército brasileño. El resultado fueron dos décadas sangrientas de dictadura militar de extrema derecha en Brasil.

Al igual que sus predecesores, Trump considera que América Latina y el Caribe son el «patio trasero» de los Estados Unidos. Desde el estratégico canal de Panamá hasta la Cuarta Transformación de México, desde la defensa abierta de Palestina por parte de Colombia hasta la resistencia soberana de Honduras a los tribunales corporativos internacionales, todo el continente se enfrenta ahora a la intimidación, la injerencia o incluso las amenazas de invasión por parte de los Estados Unidos.

Por eso condenamos la escalada militar contra Venezuela y llamamos a las fuerzas progresistas para que se opongan a la intervención estadounidense en todo el hemisferio. Un ataque directo a Venezuela solo allanaría el camino para una nueva campaña de dominación de América Latina bajo la bandera de una nueva Doctrina Monroe. No podemos permitir que ese oscuro capítulo de la historia se repita hoy.