“La derecha celebra el crimen”: Comisión Chilena de DD.HH. repudia a Matthei y su justificación del exterminio

Ante la polémica que originaron las declaraciones de Evelyn Matthei, en las que justificó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y relativizó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) se pronunció expresando su repudio a la postura de la candidata presidencial de Chile Vamos frente al exterminio.

En entrevista con Radio Agricultura, la exalcaldesa de Providencia afirmó que, a su juicio, el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular “era necesario” y aseguró que en ese momento “no había otra alternativa”.

Justificó el acto golpista, argumentando que el país estaba en una situación límite y se dirigía “derechito a Cuba”, en referencia a la posición de lo sectores conservadores contra el sistema comunista de la isla caribeña.

La abanderada de la UDI y ,RN y Evópoli, relativizó las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y planteó que “probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muertos”.

Asimismo, hizo mención a la continuidad de esos hechos una vez consolidado el control territorial por parte del régimen de Pinochet, en el que su padre, Fernando Matthei, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar.

“Ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio (…) yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie los frenó a tiempo”, sostuvo.

«Atentan contra la vida al justificar el asesinato, la violación y el exterminio»

Los dichos de carta presidencial de Chile Vamos provocaron un inmediato rechazo por parte de organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas de la dictadura y figuras políticas.

Sin embargo, ante la pasividad de la derecha ante las «aberrantes afirmaciones de Matthei», desde la CCHDH lanzaron duras críticas a dicho sector político e indicaron que su falta de reacción «demuestra su grave desarraigo al valor de la vida humana y al necesario respeto de la universalidad de la dignidad de la condición del otro, que con todas sus diferencias y lejanías, contiene un universo que es el centro de atribución de todos los derechos y deberes que debe ser respetado».

Incluso, calificaron de «hipocresía» esta actitud adoptada.

Desde la organización citaron el artículo 1° de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que afirma: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros».

En el texto plantearon que la derecha chilena «en su deformación liberal individualista y utilitaria, su fascinación fetichista con un libre mercado desregulado amoral donde la voluntad pura y egoísta se vale a sí misma , y su entrenamiento tecnocrático», por lo que «muestra su afán mecanicista ajeno a toda vocación y expresión del espíritu humano».

«La derecha pinochetista es capaz de defender a través del plomo y el derramamiento de sangre sus privilegios conseguidos mediante la usura, el robo y la explotación», enfatizaron.

Indicaron que este sector político es heredero de la dictadura civil militar, como de «sus enfermizas versiones posmodernas libertarias de derechas», por lo que lo consideran «son fuerzas visiblemente antisociales, que promueven antivalores que son integralmente opuestos a todas las banderas que dicen defender».

«Atentan contra la vida al justificar el asesinato, la violación y el exterminio, de mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, la tortura y exilio de personas en su amplia mayoría desarmadas, sin entrenamiento militar ni capacidad de defenderse. Se contraponen a la seguridad, orden y respeto de la institucionalidad al justificar un quiebre del orden democrático y la instrumentalización cobarde de las Fuerzas Armadas en contra del propio pueblo chileno que juran defender; el rol de estas es dedicarse a la defensa de toda la nación, jamás a perseguir, raptar, torturar, asesinar o desaparecer los cuerpos de sus compatriotas», afirmaron.

Ante este escenario, desde la CCHDH le preguntan a la derecha las siguientes interrogantes: «¿Cómo se sostiene éticamente una postura que hoy condena el crimen organizado con una mano, mientras con la otra justifica el crimen organizado sistemático del Estado durante la dictadura?, ¿Qué valor tiene proclamar la sacralidad de la vida de quien está por nacer si se excusa su aniquilación cuando el victimario comparte su ideología o agenda política-económica?, ¿Dónde queda la libertad cuando se silencia al disidente con disparos? y ¿Qué institucionalidad se defiende al normalizar que las Fuerzas Armadas, garantes de la soberanía popular, se vuelvan verdugos de su propio pueblo?».

A juicio de la organización «no hay atajo ético», ya que justificar el golpe de Estado de 1973 y además, aceptar como algo válido y necesario el sistemático exterminio de personas, «es validar la lógica de que el “otro” no es una persona, que ese universo no tiene valor alguno, que la vida humana de quien piensa distinto es indigna de consideración, no merece existir y, en consecuencia, la sociedad, la familia y la vida comunitaria son prescindibles ante la subjetividad irracional y el pragmatismo más cruel».

«Aquí yace la contradicción más profunda: un sector que hoy exige mano dura contra la delincuencia, pero ayer celebró —y hoy algunos insisten en maquillar— la delincuencia institucionalizada de una Dictadura. ¿Acaso los derechos humanos tienen fecha de caducidad? ¿La vida de un opositor político vale menos que la de un ciudadano asaltado en la calle?», plantearon en el texto.

Para la CCHDH, esta derecha, «expresada obscenamente» «en las palabras de la carta presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei, es en la actualidad, «la principal promotora de una cultura de la muerte y la cobardía, capaz de motivar el asesinato del desarmado y vencido, transformando la vida política nacional en un banal show de la ignorancia, que ve mayor valor en las cosas que en las personas, el culto a la estupidez».

En marco de las próximas elecciones presidenciales, señalaron que estos comicios no pueden ser «una puerta de entrada a los discursos irracionales que fundados en un odio a la vida continúen promoviendo la idolatría a la muerte, a las cosas, al rechazo a las personas».

A continuación el comunicado completo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: