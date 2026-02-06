La ultraderecha “edita” el 73: 115 videos muestran cómo difunde su versión del golpe en TikTok

En TikTok, la historia no se cuenta como en una clase: se “edita”. Se arma con música, cortes rápidos, humor, consignas y peleas por el sentido. Y cuando llega septiembre —y con él el debate por el golpe de 1973— hay cuentas que empujan su versión, bajándole el perfil a la conmemoración y subiendo el volumen a lo que presentan como “verdaderas urgencias”.

Eso es lo que describe el artículo académico “Funcionamiento discursivo de la extrema derecha chilena en prensa y TikTok: revisionismo historico a 50 anos del golpe de Estado”, publicado en LETRAS (Lima), 95(141), 2024. El trabajo fue recibido el 01.04.24 y aceptado el 16.05.24. El estudio está firmado por Diego Rivera López y un equipo de coautorías (Matthieu Vernier, Anaís Berríos, Almendra Núñez, Fabián Riquelme Csori, Aracelly Balboa, Victoria V. Rivera y Marco Antonio Vivar).

Revisionismo del golpe en TikTok: qué miró el estudio y con qué datos

El paper se propuso entender cómo funciona el discurso de la extrema derecha chilena en TikTok en el contexto de los 50 años del golpe, apoyándose además en prensa digital. Para eso, trabajó con 115 videos “relevantes” publicados entre 2019 y 2023, y los cruzó con un corpus de más de 950 mil noticias de 77 medios digitales.

Ojo al charqui con el volumen: el análisis de noticias se armó en la plataforma Sophia y consideró el período del 1 de octubre de 2019 al 9 de octubre de 2023, incluyendo la discusión pública tras una declaración de septiembre de 2023 sobre “golpe de Estado no tradicional”. Para filtrar ese mar de información, el equipo seleccionó 377 palabras clave (en 12 criterios) y redujo el conjunto a 886.052 noticias relevantes (las que tenían al menos una palabra clave).

Los 115 videos: cinco cuentas, distintos perfiles y un mismo norte

Para el corpus de TikTok, el estudio buscó cinco cuentas que funcionaran como líderes de opinión, con mínimo 10 mil seguidores, y perfiles distintos: política profesional, creación/divulgación y un centro de pensamiento. Luego seleccionaron 115 videos específicos. En esa muestra aparecen, entre otras, cuentas como José Kast, Chiara Barchiesi, “El profesor” Silva, Teresa Marinovic y Fundación Nueva Mente.

La idea central que recorre el análisis es que, más que “recordar” el 73, estas cuentas lo rearman como un argumento para el presente: culpas, “amenazas”, orden, y un “nosotros” que se presenta como resistencia frente a lo que consideran un “régimen de verdad” sobre la época de la Unidad Popular.

Cómo se “edita” el 73 en TikTok: tres jugadas que se repiten

1) Humor y formato viral para meter mensaje político

En la cuenta de José Antonio Kast, el paper observa menos referencias directas al golpe, pero sí un uso de recursos para causar humor con un tema recurrente en la discusión sobre dictadura: las “expropiaciones”. El ejemplo que citan es claro: “Lo importante es que no te expropien el nombre”.

2) “Las urgencias primero”: sentido común, orden y seguridad

En las cinco cuentas, dice el estudio, se repite una idea: hablar del aniversario “no sirve”, porque —según ese discurso— reabre heridas y distrae de lo importante. La “urgencia prioritaria” que se empuja es recuperar el “sentido común”. En esa línea aparece, textual, el lema: “Paz, orden y seguridad.”

El paper también recoge cómo se plantea el tema de las sanciones y el debate sobre “negacionismo”, presentado como amenaza a la libertad de expresión: “Es decir, frente a la posibilidad de que alguien pueda ser legalmente sancionado por decir algo que el Estado piensa que está mal.”

3) Convertir memoria y sanciones en “cultura de cancelación”

Aquí aparece una pieza clave del relato: la idea de que el Estado y la agenda pública estarían empujando castigos que operarían como control del discurso. El texto cita que esa búsqueda de sanciones es presentada como una “nueva inquisición”. (El paper incluye una lista más extensa; el punto es el encuadre: sanción = persecución).

La conclusión del estudio lo resume con una frase potente: la extrema derecha chilena convierte la idea de “decir la verdad” en “decir la verdad a pesar de que me cueste la funa [cancelación]”.

El “doble” relato: 1973 y 2019 en un mismo paquete

Otra clave del revisionismo del golpe en TikTok que describe el paper es que el 73 no queda encerrado en el pasado: se enlaza con el estallido social y con el ciclo constituyente. Ahí aparece un ejemplo directo, atribuido a Fundación Nueva Mente: “Un día como hoy pero de 2019, 25 estaciones de metro fueron quemadas…”

Y cuando se habla del golpe, el estudio muestra que el contexto previo (crisis, polarización) se usa como “marco” para justificar la necesidad de conmemorar o reivindicar la acción militar, con frases como: “El 11 no celebramos el golpe, celebramos ser una república independiente y no una dictadura comunista.”

¿Y la prensa digital? Un espejo que también empuja circulación

El paper no se queda solo en TikTok: muestra que la conversación sobre redes sociales ya está instalada en la prensa digital. En su muestra, “TikTok” o “Tik Tok” aparece en 1188 titulares de 27 medios y en 786 noticias de 45 medios. Es decir: lo que pasa en redes no queda en redes, también se vuelve agenda.

En simple: el estudio describe un circuito donde TikTok sirve para “editar” el pasado con herramientas del presente —humor, viralidad, consignas— y la prensa digital aparece como un soporte que ayuda a amplificar el tema de las plataformas y sus disputas.

Revisa el estudio completo:

Funcionamiento discursivo de la extrema derecha chilena en prensa y TikTok by lahuanche