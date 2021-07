150 familias manifestaron en Quilicura para denunciar daños estructurales en sus viviendas y negligencia del Serviu

150 familia que habitan el condominio “Nueva Padre Hurtado”, en la comuna de Quilicura, salieron a manifestar en la madrugada de este martes para denunciar las deplorables condiciones de los departamentos donde habitan y exigir soluciones al Serviu.

De acuerdo con el diario Cooperativa, las familias, que levantaron barricadas en calle Lo Marcoleta, reclaman que sus casas tienen problemas estructurales y fueron entregadas hace cinco años, sin recibir soluciones concretas de la empresa constructora ni de las autoridades.

«Mi departamento se llueve a través de las murallas, he tenido problemas con las cañerías, la tasa de baño, cambio en el sistema eléctrico… La constructora solo hace arreglos falsos, no se hacen cargo de nada y no nos toman en cuenta», acusó una de las vecinas afectadas.

“Esto está inhabitable, se inundan, los vecinos viven nadando, con agua debajo de sus camas. El Serviu nos tiene botado, queremos una solución”, señaló una dirigenta vecinal, en conversación con “Contigo en la mañana” de Chilevisión

“Los daños estructurales los tenemos que arreglar nosotros… Normalmente 2 o 3 departamentos tienen las cañerías reventadas, no podemos vivir así, no son 4 paredes dignas”, aseguró la mujer.

La dirigente acusó un total abandono del Serviu: “La última que vez se contactaron para decir que no había señal de solución para nosotros. Solo soluciones parches”.

De igual forma, familias aseguran que, a pesar de que se le entregó la vivienda, nunca se le entregó papeles o cuentas de escritura.

“Hacen cinco años que esperamos la escritura, hasta el momento no tenemos ninguna solución, hemos tenido puros parches en cuanto a los arreglos”, dijo una de las vecinas en conversación con CNN Chile.

Vecinos del condominio social nueva padre Hurtado de Quilicura protestan por una serie de problemas estructurales que tienen sus viviendas. Denuncian que no aún no tienen sus escrituras y que no han recibido soluciones definitivas.

Las barricadas, reportan Twitter, se instalaron en el paso de los buses del Transantiago, evitando el paso.

Continúan barricadas en Quilicura ante protestas por problemas en departamentos. Algunos buses del Transantiago han podido recoger pasajeros.

Liliana Ávila detalló que la protesta se debe a que llevan cinco años esperando por las escrituras de sus viviendas.

“No hay ningún papel en el Serviu de que se hayan agilizado nuestras escrituras”, dijo, y señaló que ayer recién les avisaron que iniciarían el proceso, cita el portal BioBio.

Hasta los momentos, se conoce de 10 detenidos por las protestas.

Las autoridades recomiendan tomar vías alternas.