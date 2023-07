24 confesiones de Cecilia “La incomparable” desde el baúl de los recuerdos

Chile despide a Cecilia “La incomparable”

Pueden anunciar que cantaré hasta que Dios lo decida y el público se aburra y me digan: i Basta, Cecilia! ” Cecilia, a los 23 años de edad. Entrevista revista Zig Zag

Mientras Chile despide a La incomparable, surgen una serie de recuerdos que son parte de la vida de esta gran artista tomecina.

Como prueba de su impacto en la cultura popular chilena, la muerte de Cecilia Pantoja Levi, nacida en Tomé, región del Biobío o «Cecilia, la incomparable» ha tenido miles de muestras de pesar y de reconocimiento a su trayectoria.

Personalidades de todos los ámbitos y ciudadanía en general han dado un espacio para recordar a la figura de la artista fallecida a los 79 años.

El velatorio de Cecilia, la Incomparable, se realizó entre las 11:00 y 20:30 horas de este martes 25 de julio en el Teatro Caupolicán, donde las personas le dieron el último adiós a la artista.

Su funeral, en tanto, se efectúa este miércoles 26 de julio, a contar de las 14:00 horas, con la salida del féretro desde el Teatro Caupolicán rumbo al Parque del Recuerdo, donde sus restos serán cremados.

Las 24 confesiones de Cecilia en 1966

Desde el baúl de los recuerdos, traemos a la memoria esta entrevista publicada en la revista Zigzag, sección “Rincón Juvenil”, el 14 de diciembre de 1966, cuando la artista, en pleno auge, tenía 23 años de edad.

A continuación, las láminas de la revista original y enseguida, la transcripción:

1.- SI TUVIERA que escribir mi autobiografía, diría que todos me conocen por Cecilia simplemente, porque así me llamaron siempre mis familiares y amistades. Pero mi nombre completo es Mireya Cecilia Ramona Pantoja Levi.

2.-NACI EN Tomé el 21 de octubre de 1943, a las 10 de la noche, en una casa ubicada frente al mar. Mis padres son Fernando Pantoja Rubilar y Luisa Levi de Pantoja. Tengo dos hermanos mayores: Marietta (casada, 3 hljos) y Fernando (soltero).

3.-MI ESTATURA: 1 metro 56. Mi peso: 52 kilos. Número de calzado: 34.

4.- ESTUDIOS?: Quinto año de humanidades en el Liceo de Tome.

5.- MI PRIMER triunfo fue “La novia”. Los Hermanos González se convirtieron en Los de Tome, y yo cante con ellos en Radio Simón Bolivar, de Concepción, a comienzos de 1962.

6.- ERA EL comienzo. Un buen comienzo. Porque a fines de ese año nos contrató Radio Minería, de Santiago. Pasé la Navidad en la capital. Desde entonces todos los años me presento en Navidad en Radio Minería, Y todos los años también interpreto una canción de Navidad.

7.- EN 1962 OCURRIÓ algo muy importante para mí. Grabé mi primer disco (“Muchacha trlste” y “Soiitaria”) , junto a los de Tomé (Ricardo, Julio y Ruth González). A partir de 1963 me convertí en solista. Mi carrera artística se habla iniciado.

8.- HE ESCRITO más de 15 canciones, de las cuales he grabado hasta ahora “Trata de amarme un poco”, “Quiero vivir”, “Adiós, adiós”, “Estoy llorando”, “Esa nube” (con letra de Osvaldo Reyes), “Para que más recordar”, ”Vete ya”, “La cita”. . . Por sus títulos comprenderán que ellas forman parte de mi vida, y por sus versos, que corresponden a emociones auténticas.

9.- CONFIESO QUE fui muy deportista. Sobre todo, una excelente atleta, especialista en salto alto, salto largo y posta de 4 por 100 metros. Ahora salto poco, pero practico natación a veces.

10.- DESDE niña aprendí a coser y creo que lo podría ganarme la vida como modista. Pero, por falta de tiempo, encomiendo toda mi vestimenta a una modista.

11.- NO SOY muy buena cocinera, pero Sé preparar un plato exquisito: porotos. Me encantan. ¿A ustedes, no?.

12.- VOY MUCHO al cine. Prefiero los films profundamente dramáticos y psicológicos. Las mejores películas que he visto este año son: “Darling” y “El coleccionista”.

13.- LEO POCO. En todo caso. me encantan los poemas de Pablo Neruda. Me refiero a 10 poemas de amor por supuesto.

14.- SUEÑO MUCHO. Casi todas las noches. Varias de mis canciones han surgido de un sueño.

15.- ESTOY FELIZ con mi carrera. Pueden anunciar que cantaré hasta que Dios lo decida y el público se aburra y me digan: i Basta, Cecilia! ”

16.- MI TIP0 predilecto de varón es el hombre comprensivo, cordial y cariñoso. No importa que sea feo. (Personalmente admiro a Jean-Paul Belmondo.) Pero, en ningún caso, neurótico.

17.- REHUSO HABLAR de mis asuntos ‘sentimentales, pero se puede decir que estuve de novia. Otra noticia: tenia 9 años de edad cuando me dieron el primer beso en los labios. Fue un muchacho muy simpático que se emocionó y huyó. Cuando lo recuerdo me da mucha risa.

18.- TENGO mis aficiones. Por ejemplo, colecciono conchitas de mar y pullovers.

19.- US0 LOS cabellos cortos porque los tengo muy crespos y es un problema peinarme.

20.- SIEMPRE ME defino como una persona inquieta y distraída, pero muy franca. Y, naturalmente, me agrada la gente sincera.

21.- MI MÁS secreta ambición es hacer cine. Por ejemplo, interpretar un papel dramatico y fuerte. Como 1os que hacen Julie Christie o Liz Taylor.

22.- MI MAYOR satisfacción la tuve cuando Juan Carlos Gil, discjockey de Radio Chilena, dijo que yo había creado con mi estilo toda una escuela para jóvenes cantantes. . .

23.- RECIBO aproximadamente 30 cartas diarias. Algunas son muy simpáticas pero otras no lo son tanto. Todas las respondo personalmente.

24.- ¿QUE VOY a hacer en esta Navidad? MUY sencillo. Lo de todos los años. Cantar con todo mi corazón en Radio Minería y después.. irme a dormir….

