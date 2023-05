33% de los electores no se encuentra representado: ¿Falta de legitimidad del proceso constituyente?

Por Ernesto San Martín

En su pequeño tratado titulado Misterio del Mal, Giorgio Agamben hace eco de la crisis que está atravesando nuestra sociedad, señalando que su profundidad no se debe a un cuestionamiento de la legalidad de las instituciones, sino sobre su legitimidad. Siguiendo a Agamben, legalidad dice relación con las reglas y modalidades del ejercicio del poder; pero dicho poder requiere un principio que lo funda y, por tanto, que lo legitima.

Ayer domingo, muchos ciudadanas y ciudadanos (no todos) ejercieron su soberanía yendo a las urnas: es el modo que los Estados-nación han escogido para que la autoridad que emana del pueblo pueda ser ejercida. Aunque las elecciones de ayer tenían un claro objetivo -a saber, la elección de los consejeros constitucionales-, sus resultados no solo se están leyendo en relación a la fuerza política que cada partido ha concitado al momento actual, sino que además han sido así publicados por el Servicio Electoral de Chile SERVEL, cuestión que se apega a la ley:

“Los resultados deberán estar desplegados de la siguiente forma:

[…]

Se deberá informar también totales de votos y porcentajes de votación por cada partido político, subpacto si corresponde y por lista o pacto.

[…]

Los porcentajes de votación del candidato, partido, subpacto si corresponde y pacto o lista se calcularán sobre el total de votos válidos, excluyendo votos nulos y blancos”

(Ley 18.700, Artículo 175bis).

Así, en la elección del consejo constitucional, hubo 9.795.741 de votos válidamente emitidos, mientras que para el consejo constitucional indígena hubo 306.439 votos válidamente emitidos. De acuerdo con esta legalidad, la fuerza electoral de cada partido (para usar la expresión introducida por V. D’Hondt, a quien debemos nuestro sistema de asignación de escaños, en su Exposé du Système Pratique de Répresentation Proportionelle de 1885) es la que se resume en la Tabla 1.

Tabla 1: Fuerza Electoral de cada Partido de acuerdo con las elecciones de 2023

Partido político Votos % con respecto a tipo de consejero PARTIDO DE LA GENTE 537.067 5,48% PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 370.446 3,78% PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 352.071 3,59% PARTIDO RADICAL DE CHILE 154.682 1,58% PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 3.468.115 35,40% ACCIÓN HUMANISTA 6.830 0,07% COMUNES 220.252 2,25% CONVERGENCIA SOCIAL 560.316 5,72% FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL 99.483 1,02% PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 791.532 8,08% PARTIDO LIBERAL DE CHILE 114.656 1,17% PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 583.616 5,96% REVOLUCION DEMOCRATICA 424.288 4,33% EVOLUCION POLITICA 471.634 4,81% RENOVACION NACIONAL 724.569 7,40% UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 867.689 8,86% CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 48.495 0,50% CANDIDATOS INDIGENAS 306.439 100%

En esta tabla hemos reportado la fuerza electoral de cada partido según la votación del consejo constitucional, dejando en la última fila los votos válidamente emitidos para la elección del consejo constitucional indígena. Ciertamente, resulta arriesgado interpretar estos votos válidos como representando el 100% de aquellas y aquellos que eligieron votar por ese consejo. Y resulta arriesgado porque hubo ciudadanos y ciudadanas que emitieron un voto nulo o blanco.

Esta última observación, que puede parecer ingenua, nos abre la puerta para constatar la legitimidad de la fuerza electoral legal. En el caso de la elección del consejo constitucional, hubo una cantidad apreciable de votos nulos y blancos: 2.119.488 nulos y 568.490 blancos. Dado que estos 2.687.978 ciudadanas y ciudadanos también están ejerciendo su soberanía la ir a las urnas, es necesario considerarlos para apreciar en algún grado la legitimidad sobre la que se funda la fuerza electoral de los partidos. La Tabla 2 muestra dichas fuerzas.

Se constata, como muchos ya lo han enfatizado, que hay un 21.53% de ciudadanos y ciudadanas que no están dispuestos a entregar la soberanía que les pertenece a los partidos políticos que participaron para la elección de consejeros constitucionales. Este porcentaje no está lejos del partido que hoy tiene la mayor fuerza electoral, el Partido Republicano; y es muchísimo mayor que la fuerza electoral de los restantes partidos políticos.

Tabla 2: Fuerza electoral de los partidos políticos tomando en cuenta la participación en la elección de 2023



Partido político Votos % con respecto a tipo de consejero y participación Consejo constitucional PARTIDO DE LA GENTE 537.067 4,30% PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 370.446 2,97% PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 352.071 2,82% PARTIDO RADICAL DE CHILE 154.682 1,24% PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 3.468.115 27,78% ACCIÓN HUMANISTA 6.830 0,05% COMUNES 220.252 1,76% CONVERGENCIA SOCIAL 560.316 4,49% FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL 99.483 0,80% PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 791.532 6,34% PARTIDO LIBERAL DE CHILE 114.656 0,92% PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 583.616 4,68% REVOLUCION DEMOCRATICA 424.288 3,40% EVOLUCION POLITICA 471.634 3,78% RENOVACION NACIONAL 724.569 5,80% UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 867.689 6,95% CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 48.495 0,39% VOTOS NULOS 2.119.488 16,98% VOTOS BLANCOS 568.490 4,55% Consejo constitucional indígena CANDIDATOS INDIGENAS 306.439 81,77% VOTOS NULOS 50.137 13,38% VOTOS BLANCOS 18.177 4,85%

La situación no es menos alentadora si consideramos la elección del consejo constitucional indígena: a un 18.23% de aquellas y aquellos votantes no está dispuesta a entregar la soberanía que les pertenece a uno de los dos candidatos que hubo en competencia.

Pero, como lo hemos recordado, la soberanía reside en la nación. La Constitución Vigente lo declara: “La soberanía reside esencialmente en la Nación”. Y dado que “el Estado de Chile es unitario” (Artículo 3), ¿no deberíamos colegir la legitimidad sobre la que reposa la fuerza electoral tomando en cuenta ambas elecciones, que asciende a una participación de 12.858.472 de votantes? Dado los temores que hubo en relación con la plurinacionalidad del texto rechazado el 4 de setiembre de 2022, este ejercicio de legitimidad es bastante legítimo. La Tabla 3 muestra los resultados.

Table 3: Fuerza electoral con respecto a la participación de la elección de 2023

Partido político Votos % con respecto a la participación total PARTIDO DE LA GENTE 537.067 4,18% PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 370.446 2,88% PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 352.071 2,74% PARTIDO RADICAL DE CHILE 154.682 1,20% PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 3.468.115 26,97% ACCIÓN HUMANISTA 6.830 0,05% COMUNES 220.252 1,71% CONVERGENCIA SOCIAL 560.316 4,36% FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL 99.483 0,77% PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 791.532 6,16% PARTIDO LIBERAL DE CHILE 114.656 0,89% PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 583.616 4,54% REVOLUCION DEMOCRATICA 424.288 3,30% EVOLUCION POLITICA 471.634 3,67% RENOVACION NACIONAL 724.569 5,63% UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 867.689 6,75% CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 48.495 0,38% CANDIDATOS INDIGENAS 306.439 2,38% VOTOS NULOS 2.169.625 16,87% VOTOS BLANCOS 586.667 4,56%

Pero en lugar de comentar esta tabla, la legalidad vigente para esta elección establece que el voto es obligatorio. Por tanto, es necesario tener alguna noción de la legitimidad de la fuerza electoral actual en relación con el padrón electoral que asciende a 15.150.571 ciudadanas y ciudadanos. Es lo que resumimos en la Tabla 4. La fuerza electoral más grande hoy la tiene el Partido Republicano: 22.89% con respecto al padrón electoral. Partidos tradicionales como la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Socialista, el Partido Radical y Renovación Nacional no superan el 6%. El Partido Comunista y la UDI superan el 6%, pero menores que el 7%. Los partidos más recientes, como EVOPOLI, Convergencia Social, RD, Comunes no superan, cada uno, el 5%. Mientras que el 18.19% de los ciudadanos y ciudadanas que fueron a votar el domingo, no se vio representado por ninguno de estos partidos. Si a ello le sumamos el 15.13% de abstención, podemos afirmar que hay un 33.32% que no se siente representado por el actual abanico ideológico de nuestro país.

Tabla 4: Fuerza electoral de los partidos políticos con respecto al padrón electoral 2023

Partido político Votos % con respecto al padrón electoral PARTIDO DE LA GENTE 537.067 3,54% PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO 370.446 2,45% PARTIDO POR LA DEMOCRACIA 352.071 2,32% PARTIDO RADICAL DE CHILE 154.682 1,02% PARTIDO REPUBLICANO DE CHILE 3.468.115 22,89% ACCIÓN HUMANISTA 6.830 0,05% COMUNES 220.252 1,45% CONVERGENCIA SOCIAL 560.316 3,70% FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL 99.483 0,66% PARTIDO COMUNISTA DE CHILE 791.532 5,22% PARTIDO LIBERAL DE CHILE 114.656 0,76% PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE 583.616 3,85% REVOLUCION DEMOCRATICA 424.288 2,80% EVOLUCION POLITICA 471.634 3,11% RENOVACION NACIONAL 724.569 4,78% UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE 867.689 5,73% CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 48.495 0,32% CANDIDATOS INDIGENAS 306.439 2,02% VOTOS NULOS 2.169.625 14,32% VOTOS BLANCOS 586.667 3,87% ABSTENCIÓN 2.292.099 15,13%

33.32% es una cifra importante, al menos para quien esto escribe. Agamben parece tener razón: la crisis de nuestras instituciones se debe a que la legitimidad sobre la que se funda es débil. Entenderemos mejor esta crisis cuando tengamos ante nosotros la propuesta constitucional y podamos constatar si el soberano (el pueblo) le otorga la soberanía al que puede decretar estados de excepción.