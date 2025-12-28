“500 mil descendientes de alemanes a los que, al llegar al país, les entregaron tierras, maquinarias y semillas”: La frase de Claudia Mix que remeció el Congreso

Olvido histórico de privilegios alemanes en Chile mientras proyecto ley busca castigar a infancia migrante pobre

La diputada Claudia Mix viralizó su rechazo un proyecto xenófobo “Chilenos Primero”, contrastando los privilegios históricos (tierras, maquinarias, semillas, educación, salud) otorgados a colonos alemanes (sobre territorio mapuche despojado) con la discriminación que hoy sufren niños migrantes pobres, denunciando la amnesia histórica de políticos que promueven el odio.

La intervención parlamentaria del 26 de noviembre de la diputada Claudia Mix (Comunes) contra el proyecto de ley «Chilenos Primero» superó 1 millón de visualizaciones en 48 horas según sus redes sociales, generando un debate nacional sobre migración.

El proyecto, patrocinado por diputados de derecha, busca modificar la Ley de Migración para restringir el acceso a beneficios estatales de niños y niñas migrantes, incluyendo salud y educación gratuita.

El proyecto «Chilenos Primero» afectaría directamente a 32,500 niños y niñas migrantes en edad escolar según el Ministerio de Educación (2023), y vulneraría principios de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990. El testimonio recogido por Mix de una niña de 9 años discriminada en su colegio refleja un patrón documentado por el INDH: el 45% de estudiantes migrantes reporta experiencias de discriminación en el sistema escolar.

“500 mil descendientes de alemanes en Chile que cuando llegaron a nuestro país les entregaron tierras, maquinarias y semillas”

Mix confrontó: «500 mil descendientes de alemanes en Chile que cuando llegaron a nuestro país les entregaron tierras, maquinarias y semillas«. Esta afirmación se sustenta en registros históricos. Solo como un ejemplo: entre 1846 y 1914, el Estado chileno trasladó aproximadamente 6,000 colonos alemanes a la región de Llanquihue, según el Archivo Nacional. A cada familia se le otorgaron entre 8 a 12 cuadras de terreno (equivalente a 80-120 hectáreas), herramientas agrícolas, semillas y subsidios, como documenta el historiador Sergio Fernández en «La Colonización Alemana en el Sur de Chile«, sumando una serie de otras condiciones para que sostengan su cultura y tradición.

Paralelamente a esta colonización, entre 1861 y 1883, el Estado ejecutó la «Pacificación de la Araucanía«, reduciendo el territorio mapuche de aproximadamente 10 millones de hectáreas a 500,000 hectáreas asignadas en «reducciones», según el proceso de radicación de tierras ejecutadas en la época.

El historiador José Bengoa documenta en su obra «Historia del Pueblo Mapuche» (2000) más de 50 casos de violencia, usurpación y masacres contra comunidades mapuches entre 1911-1926, directamente vinculados al avance de colonos europeos.

Algunos de estos hechos:

1911 Sucesos de Rupanco en que se expulsa a numerosas familias de la tierras ocupadas por esa sociedad y mueren a los menos cinco indígenas en la refriega.

1913 Muerte del cacique Manquepán y toda su familia, 15 personas, a manos de los hermanos Muñoz, colonos del lugar (Loncoche). Angel Custodio Muñoz declaró al juez: “Nosotros, señor, queríamos agarrarnos el terreno i por eso matamos a Manquepán”.

1914 Boroa. Muerte de Ramón Cheuque, lanzamiento del cacique Romilén y conflicto generalizado con varios muertos y heridos. En juicio dijo Romilén: “Es increíble, señor presidente, el ensañamiento con que ejercen sus autoridad, guiada sólo por el instinto de odio a nuestra raza, por el hecho lejano ya, de haber defendido su libertad”.

1915 Sucesos de Loncoche. Expulsión de familias, muerte de 12 a 20 indígenas. De estos conflictos surgirá la Mutual Mapuche de Loncoche, que luego dara origen a la Federación Araucana de Manuel Aburto Panguilef.

1915 Concesión Silva -Rivas (Concesión Llaima). Se generaliza el conflicto entre esta sociedad y más de 10 reducciones de Allipen, Cunco y la zona del Llaima.

En 1924 se forma se forma la Sociedad Moderna Araucanía de Cunco, que presidio don Antonio Chihuailaf. Este conflicto se debatió largamente en el parlamento nacional.

1916 Sucesos de Frutillar. El colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso estaba en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio insólito en que Pailahueque –asesinado- es declarado culpable.

1916 Conflicto en el fundo Ralco de Lonquimay. El cacique Ignacio Maripe pierde sus tierras. 15 años más tarde este cacique morirá en los hechos de Ranquil, participando en la revuelta de los colonos pobres.

1916 El terrateniente Conrado Stage expulsa a tres reducciones en Llanquihue; hay conflicto armado.

1917 Quillonco. Lanzamiento de 30 familias. Participación del Vicariato de la Araucanía. Numerosos viajes a Santiago y debate en la prensa durante varios años.

1917 Asesinato del cacique Cayuqueo en Choll Choll, es lanzado al río.

1917 Declaración de Puerto Montt por los caciques Huentelicán, Quinchalef, Catelicán, en que denuncian usurpaciones y despojos de tierras y llaman a la defensa indigenista.

1917 Sucesos del fundo Lanco, lanzamiento de numerosas familias, muertos y heridos. Durante muchos años habrá conflicto en este fundo de la zona de Loncoche.

1918 Matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que encerrados en una choza se asesino a más de 25 hombres, mujeres y niños, prendiéndole fuego. Forrahue, durante este periodo, es símbolo de la violencia huinca contra los mapuche.

1918 Conflicto generalizado en Futrono, incendio de reducciones, expulsiones y heridos. Numerosas familias se refugian en la cordillera.

1919 Pellahuen. Usurpacion y expulsión de 20 familias mapuche. Conflicto con 800 familias en la cordillera de Nahuelbuta durante más de diez años.

1920 Collimallín. En un embargo de bueyes por parte de un particular se asesina a una niña mapuche.

1920 Maquehue. La expulsión de varias comunidades para construir el aeropuerto de Temuco provoca un largo conflicto que se arrastra por años y años.

1921 Un colono Vicente Muñoz desaloja por la fuerza a Pedro José Vilche y mapuches de reducción cercana a Temuco.

1922 Lanzamiento, apaleo e incendio de las reducciones de los caciques Manuel Inalef y Francisco Menilanco de Villarrica. Viajes y declaraciones en Santiago. EL conflicto provenía de varios años. Los mapuches fueron lanzados.

1923 60 familias expulsadas de Maigüe. Osorno, por parte de los hermanos Fernando y Conrado Hubache; hay violencia.

1923 Asesinatos de 2 mapuches y arrojados al rio Choll Choll a consecuencias de un litigio con particulares cerca de Imperial.

1924 Donguill. Expulsión de una comunidad, muertos y heridos.

1924 Crimen del cacique Mariano Milahuel, 2 hijos de él y otros familiares, por parte del colono Juan Zurita en Caburque, con el fin de robarles la tierra.

1925 Los sauces, Angol. 80 familias de la reducción Manuel Marihual Lempi y José Ancopi Penchulco son amenazadas de lanzamiento, se suceden hechos de violencia.

1925 Llanquihue. Indígena muerto a palos y usurpación.

1926 Incendio de casa y campos del cacique Juan Epu (Corroborar si es Epu o Epul), de Tromén.

1926 Panquero, Provincia de Valdivia. El terrateniente Pedro Warthe procede al lanzamiento de una comunidad y a apoderarse de 10 mil hectáreas. Mueren dos indígenas.

1926 Cancha rayada en Lanquihue, conflicto entre la Colonia Artemio Gutiérrez y el predio de los Sres. Winkler. Por varios años se mantiene este conflicto que tienen mucha resonancia política.

1925/26 Juan Marinao de Panguipulli es muerto y usurpadas sus tierras. Juicio

1927 La reducción de Segundo Peñalef es expulsada de Lircay, Temuco.

1930 Sociedad Agrícola Tolten; desalojo de mapuches y colonos pobres.

1930 Conflicto de Caillun. Collipulli. Culmina años más tarde en el lanzamiento de varias familias indígenas por parte del Sr. Paulsen y 80 hectáreas usurpadas.

La política racial del Estado chileno

El agente de colonización Vicente Pérez Rosales escribió en 1882: «Fue preciso que otra raza, más emprendedora y más audaz, viniese a barrer… la rústica capa que la encubría», promoviendo abiertamente el «blanqueamiento» de la población.

Esta política se materializó en la Ley de Inmigración Selectiva de 1845, que privilegiaba a europeos sobre otros grupos, incluyendo por sobre los chilenos criollos.

Hoy, diputados descendientes de esta migración privilegiada lideran iniciativas restrictivas, incluso algunos negando derechos indígenas o desmerienciendo el uso de lenguajes maternos de pueblos originarios, como el mapuzungun.

Según investigaciones genealógicas de la Universidad Austral, aproximadamente 500,000 chilenos tienen ascendencia alemana directa, muchos concentrados en posiciones de poder económico y político en el sur.

Este contexto histórico facilitó la instalación en 1961 de la Colonia Dignidad (actual Villa Baviera), fundada por exmilitar nazi Paul Schäfer. Según el informe de la Comisión Valech (2004), este enclave funcionó como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura de Pinochet, con complicidad estatal. Los Tribunales de Justicia chilenos han condenado a varios de sus miembros por estos crímenes.

